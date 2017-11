The 23rd annual Clinton County Community Thanksgiving Dinner was held Thursday at Wendy’s Restaurant on Rombach Avenue. An army of volunteers expected to provide around 2,000 dinners, both for eat-in as well as those meals transported throughout the county by dozens of mobile volunteers. For more photos, see wnewsj.com.

http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0158.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0160-3.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0161.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0164.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0167.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0170.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0171-3.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0173-3.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0174.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0154.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0157.jpg http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/web1_DSC_0169.jpg