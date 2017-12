The Clinton-Massie Falcons football players and coaches were joined by the cheerleaders and band Friday morning walking the hallways as students of all ages sent them off to Saturday’s Ohio Division IV State Championship Game in Canton. For more photos, visit wnewsj.com.

