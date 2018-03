Mya makes Div. I 2nd team All-Ohio

Wilmington’s Mya Jackson was named Division I second team All-Ohio Tuesday by the Ohio Prep Sports Writers Association.

Jackson, a 5-7 junior guard at WHS, averaged 23 points, four rebounds, four steals and three assists per game for the Lady Hurricane.

Wilmington finished its season with a 20-3 record.

She was the SBAAC American Division player of the year. Jackson also earned post-season first team honors from the District 15 All-Underclass coaches panel, the Southwest District media panel and the Dabbelt Report.

Jackson has 1,406 career points, good enough to top the Wilmington High School girls basketball scoring list. She ranks second all-time in girls basketball history behind East Clinton Robbin Luck’s 1,413 points.

In single game points, Jackson’s 45 against Batavia is the best in WHS girls basketball history.

Jackson has received college offers from Xavier, Dayton, NKU, IUPUI, Davidson and Denver, according to WHS coach Zach Williams.

Junior Sammie Puisis of Mason, who earned Southwest District player of the year and District 15 underclassman of the year honors, was named to the Division I first team All-Ohio squad.

SUMMARY

2018 DIVISION I OPSWA ALL-OHIO GIRLS BASKETBALL

FIRST TEAM

Jacy Sheldon, Dublin Coffman, 5-foot-9, jr., 26.1 points per game; Madison Greene, Pickerington Central, 5-8, jr., 11.8; Valencia Myers, Solon, 6-3, sr., 14.6; Jada Marone, Berea-Midpark, 5-5, sr.; 20.8; Kierstan Bell, Canton McKinley, 6-1, jr., 33.4; Taylor Mikesell, Massillon Jackson, 5-11, sr., 30.7; Ashlynn Brown, Perrysburg, 6-2, sr., 17.0; Ariel Cummings, Toledo Notre Dame, 6-2, sr., 11.4; Sammie Puisis, Mason, 6-1, jr., 17.6; Abby Prohaska, West Chester Lakota West, 5-10, sr., 15.0.

COACH OF THE YEAR — Trish Kruse, Solon.

CO-PLAYERS OF THE YEAR — Kierstan Bell, Canton McKinley & Jacy Sheldon, Dublin Coffman.

SECOND TEAM

Katie Shumate, Newark, 5-10, jr., 13.8; Jazzlynn Gaiters, Thomas Worthington, 5-8, sr., 19.7; Jamir Huston, Cleveland John Hay, 6-1, sr., 20.4; Isabella Geraci, North Ridgeville, sr., 5-8; 17.1; Destiny Leo, Eastlake North, 5-10, soph., 19.1; Sophia Fortner, Wadsworth, 5-5, sr.; Macyn Siegenthaler, Wooster, 5-10, soph., 21.0, 5.2, 2.9 apg; Kylie Radebaugh, Ashland, 5-6, sr., 18.8; Gabbie Marshall, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-9, jr., 16.3; Mya Jackson, Wilmington, 5-7, jr., 22.4.

THIRD TEAM

Uju Ezeudu, Reynoldsburg, 6-0, jr., 15.3; Sommer Pitzer, Westerville South, 5-5, jr., 12.1; Macy Spielman, Upper Arlington, 5-10, jr., 17.9; Sarah Balfour, Olmsted Falls, sr. 5-7: 17.8; Clare Kelly, Olmsted Falls, jr., 5-8,. 12.3; Annie Roshak , North Canton Hoover, 6-0, jr., 21.0; Theresa Parr, Stow-Munroe Falls, 5-8, sr., 16.6; Jordan Diehl, Springboro, 5-10, sr., 14.4; Hallie Heidemann, Cincinnati McAuley, 5-7, sr., 16.6; Corinne Thomas, New Carlisle Tecumseh, 5-9, jr., 23.3.

SPECIAL MENTION

Trinity McClure, Galloway Westland; Morgan Sharps, Newark; Maliya Perry, Pickerington Central; Samantha Pirosko, Eastlake North; Lauren Perry, Sylvania Southview; Jazmin Bulger, Fremont Ross; Micah Rhodes, Canton GlenOak; Jala Johnson, Toledo Notre Dame; Myriah Davis, Logan; Alivia Bash, Dresden Tri-Valley; Kyndal Howe, Dresden Tri-Valley.

HONORABLE MENTION

Teagan Ochaya, Mentor; Danajah Sanders, Lyndhurst Brush; Constance Chaplin, Euclid; Corenna Maynard, Chagrin Falls Kenston; Lexie Scarton, Berea-Midpark; Hailey Peoples-O’Neil, Geneva.

Abby Hickey, Toledo Whitmer; Cierra Harris, Holland Springfield; Maddie Brown, Toledo Whitmer; Nakiya Sigman, Lima Senior; Nadeen Jemaa, Perrysburg; Alyssa Steury, Ashland.

Emma Burns, Columbus DeSales; Maggie Crozier, Worthington Kilbourne; Anisja Harris, Gahanna Lincoln; Trinity McClure, Galloway Westland; Morgan Sharps, Newark.

Jeana Weatherspoon, Columbus Northland; Madison Bartley, Kettering Fairmont; Addie Brown, Oxford Talawanda; Presley Griffitts, New Carlisle Tecumseh; Jillian Hayes, Loveland; Kennedi Myles, Cin. Walnut Hills; Mickayla Perdue, Springfield; Cici Riggins, Hamilton.

Lonasia Brewer, Akron Hoban; Kaylee Pierce, Massillon Washington; Shyanne Sellers, Aurora; Soleil Barnes, Macedonia Nordonia; Sabria Hunter, Austintown Fitch; Ny’Eemah Brown, Wooster; Rylee Pireu, Massillon Perry.

2018 DIVISION II OPSWA ALL-OHIO GIRLS BASKETBALL

FIRST TEAM

Lilly Ritz, Cambridge, 6-2, sr., 20.0; Aaliyah Currence, New Philadelphia 5-10, jr., 19.5; Naz Hillmon, Gates Mills Gilmour Academy, 6-2, sr., 21.1; Casey Smith, Pepper Pike Orange, 5-7, jr., 23.0; Dayshanette Harris, Youngstown Ursuline, 5-7, jr., 24.0; Robin Campbell, Alliance Marlington, 5-4, sr., 20.5; Zia Cooke, Toledo Rogers, 5-9, jr., 22.4; Casey Santoro, Bellevue, 5-4, soph., 22.0; Maddie Frederick, Tipp City Tippecanoe, 6-0, sr., 15.8; Shai McGruder, Trotwood-Madison, 6-1, sr., 25.9.

CO-PLAYERS OF THE YEAR — Maddie Frederick, Tipp City Tippecanoe & Naz Hillmon, Gates Mills Gilmour Academy.

COACH OF THE YEAR — John Carmigiano, Lodi Cloverleaf.

SECOND TEAM

Alexis Stevens, Caledonia River Valley, 5-7, soph., 17.2; Chloe Davis, Carroll Bloom-Carroll, 6-1, jr., 15.4; Brandyce Smith, Lorain Clearview, sr., 18; Natalie Zuchowski, Beloit West Branch, 6-3, sr., 13.4; Helaina Limas, Lodi Cloverleaf, 5-7, sr., 21.8; Abigail Fogle, Upper Sandusky, 5-4, sr., 20.5; Madison Royal-Davis, Toledo Rogers, 5-11, fr., 16.3; Tanner Bryant, Wash. Court House Miami Trace, 5-11, sr., 14.0; Victoria Fliehman, Wash. Court House Miami Trace, 6-0, sr., 13.0; Hunter Stidham, Germantown Valley View, 5-10, sr., 21.0.

THIRD TEAM

Bailee Smith, Zanesville Maysville, 5-5, fr., 17.1; Emily Holzopfel, Rayland Buckeye Local, 5-8, jr., 24.7; Claire Dolan, Perry, 5-5, sr., 13.5; Annie Pavlansky, Cortland Lakeview, 6-0, sr., 21.4; Faith Williams, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-8, sr., 12.4; Emily Poling, Defiance, 5-8, sr., 13.1; Logan Harris, Oak Harbor, 6-1, jr., 19.5; Kendyl Mick, Thornville Sheridan, 5-9, soph., 13.3; Paige Garr, Goshen, 5-8, jr., 21.0; Layne Ferrell, Franklin, 6-1, jr., 23.5; Clarissa Craig, Cincinnati St. Bernard Roger Bacon, 6-2, fr., 11.6.

SPECIAL MENTION

Mikayla Poole, Carrollton; Destiny Hutcheson, Duncan Falls Philo; Madison Hunter, New Concord John Glenn; Kadai Green-Tucker, Columbus South; Maddy Vincent, Bexley; Carlisa Strickland, Columbus Independence; Hannah Coleman, London; Sydney Bourquin, Plain City Jonathan Alder; Peighton Taylor, Shaker Heights Laurel; Annika Corcoran, Gates Mills Gilmour Academy; Guiliana Marinozzi, Shaker Heights Laurel; Bryana Housley, Norton; Hannah Haithcock, Washington Court House Washington; Emma Broerman, Hamilton Badin; Jocie Fisher, Chillicothe Unioto, Kate Liston, Vincent Warren, Cassie Bentley, McArthur Vinton County, Rebekah Green, Jackson.

HONORABLE MENTION

Faith Williams, Elyria Catholic; Brooke Rebman, Lorain Clearview; Kaydan Lawson, Pepper Pike Orange; Lydia Gattozzi, Cleveland Heights Beaumont; Sarah Bohn, Gates Mills Gilmour Academy; Hannah Root, Jefferson Area; Maddie Edgerly, Bay Village Bay; Carly Perusek, Gates Mills Hawken.

Grace Crawford, Toledo Central Catholic; Shyah Wheeler, Elida; Alissa Stahler, Lima Shawnee; Nashail Shelby, Ontario; Heidi Marshall, Clyde; Cassidy Crawford, Willard.

Brooke Brown, Heath; Sharae Brown, Columbus Linden McKinley; Malorie Colwell, London; Megan Davis, Hebron Lakewood; Oumoul Lhom, Columbus International; Morgan Scowden, Delaware Buckeye Valley; London Woods, Columbus Independence.

Rayana Burns, Wash. Court House Washington; Kenzie McConnell, Circleville; Jill Congrove, Circleville Logan Elm; Zoiee Smith, Waverly; Alex Barnes, Gallipolis Gallia Academy; Maddy Stegbauer, Greenfield McClain; Rachel Cooke, Thornville Sheridan; Emily Jackson, Vincent Warren; Morgan Bentley, McArthur Vinton County.

Emily Byrne, Cin. McNicholas; Lauren Hapgood, Dayton Oakwood; Cassidy Hofacker, Bellbrook; Julia Keller, Dayton Carroll; Allison Mader, Tipp City Tippecanoe; Mikala Morris, Springfield Kenton Ridge; Sky Thomas, Cin. Wyoming.

Kayla Hovorka, Beloit West Branch; Andrea Radcliff, Ravenna Southeast; Mackenzie Maze, Warren Howland; Kelsey Hosey, Norton; Javaan Rogers, Akron Buchtel; Sarah Bury, Poland; Rachel Bolyard, Streetsboro.

Jordyn Kiser, Dover; Milana Harmon, Uhrichsville Claymont; Makayla Abram, Steubenville; Macie Jarrett, Zanesville Maysville; Jenna Riccardo, Lisbon Beaver; Kenzie Newsom, Zanesville; Angela Starre, Carrollton; Katie Bradshaw, St. Clairsville.

2018 DIVISION III OPSWA ALL-OHIO GIRLS BASKETBALL

FIRST TEAM

Kennedy Schlabach, Berlin Hiland, 5-6, sr., 15.2; Jordan Horston, Columbus Africentric, 6-0, jr., 18.1; Isabelle Kline, Newton Falls, 5-10, sr., 19.9; Kadie Hempfling, Ottawa-Glandorf, 5-9, sr., 14.2; Savanah Richards, Findlay Liberty Benton, 5-8, jr., 16.4; Ella Skeens, Chillicothe Southeastern, 5-11, sr., 29.0; Emily Chapman, Proctorville Fairland, 5-5, sr., 19.7; Nikki Current, Bellefontaine Benjamin Logan, 5-8, sr., 26.0; Hayley Suchland, Springfield Northeastern, 5-8, sr., 30.9; Sydney Snyder, Kirtland, 5-8, sr., 21.0.

CO-PLAYERS OF THE YEAR — Nikki Current, Bellefontaine Benjamin Logan & Jordan Horston, Columbus Africentric.

COACH OF THE YEAR — Bob Bell, Kirtland.

SECOND TEAM

Sage Brannon, Cardington-Lincoln, 5-7, sr., 16.5; Alyssa Evans, Amanda-Clearcreek, 5-5, jr., 20.7; Taylor Royster, Beachwood, 5-8, sr., 23.1; Celeste Ryman, Loudonville, 5-3, jr., 21.8; Celina Koncz, Doylestown Chippewa, 5-11, soph., 13.7; Maddie Mattimore, Delta, 5-6, sr., 19.0; Erin Daniels, Minford, 5-8, sr., 21.0; Peyton Scott, Lynchburg-Clay, 5-7, jr., 25.1; Rachel Murray, Waynesville, 5-10, jr., 18.5; Kami McEldowney, Versailles, 5-8, sr., 13.1.

THIRD TEAM

Carson Miller, Crooksville, 5-10, sr., 21.2; Andrea Robson, Collins Western Reserve, 5-6, sr., 12.4; Paige Motycka, Convoy Crestview, 5-5, jr., 17.4; Zoe Shank, Elmwood, 5-11, sr., 19.8; Haley Porter, Belmont Union Local, 5-5, sr., 18.8; Emily Londot, Utica, 6-1, soph., 18.1; Sam Basham, Newark Catholic, 6-2, jr., 13.1; Mikaila Carpenter, Orrville, 6-0, jr., 18.0; Kayla Muslovski, Columbiana, 5-6, soph., 21.0; Alea Harris, Cincinnati Summit Country Day, 5-8, sr., 14.1.

SPECIAL MENTION

Natalie Stoner, Bellaire; Sydney Mullet, Sugarcreek Garaway; Boston McKinney, Zoarville Tuscarawas Valley; Jenni Carmichael, Old Washington Buckeye Trail; Kayla Huff, Richmond Edison; Leah Maniaci, Marion Pleasant; Alexia Smith, Columbus Africentric; Raiyah Johnson, Rocky River Lutheran West; Madison Hurst, Andover Pymatuning Valley; Bailey Drapola, Brookfield; Becky Adelman, Atwater Waterloo; Addison Bergman, Hicksville; Lexie Arden, Ironton; Alexis Chase, Williamsburg; Morgan Haney, Casstown Miami East; Alea Harris, Cincinnati Summit Country Day; Braiden Collins, Chillicothe Huntington; Rachel Richardson, Albany Alexander; Jessie Addis, Nelsonville-York; Emily Compliment, Coal Grove Dawson-Bryant; Morgan Reynolds, Sardinia Eastern Brown; Lakyn Hupp, Seaman North Adams; Grace Shope, Leesburg Fairfield; Ally Winnen, Elyria Catholic.

HONORABLE MENTION

Faith Williams, Elyria Catholic; Jenna Sayle, Kirtland; Anna Ibos, Garfield Heights Trinity; Carleen Ellerbruch, Rocky River Lutheran West; Tully Taylor, Conneaut; Karissa Rankin, Oberlin; Kayla White, Burton Berkshire.

Jayden Moore, Castalia Margaretta; Jacqueline, Baith, Ashland Crestview; Shaina Orewiler, Bucyrus; Jamie Schmeltz, Pemberville Eastwood; Maura Hoying, Coldwater; Marina Adachi, Attica Seneca East; Kamryn Hostetler, Archbold.

Casey Bertke, Cardington; Avery Clark, Richwood North Union; Kynlee Edwards, Cardington; Dani Hall, Columbus Ready; Cierra Joiner, Centerburg; Bekah Muselin, Marion Elgin; Tayler Pierce, Grandview Heights.

Kassidy Betzing, Pomeroy Meigs; Grace Lightle, Piketon; McKena Rice, Albany Alexander; Lexi Wise, Ironton; Emilee Whitt, South Point; Natalee Hall, Chesapeake; Allie Marshall, Proctorville Fairland; Whitney Broughton, Sardinia Eastern Brown; Ashley Blankenship, Minford; Abbie Kallner, Wheelersburg; Avery Harper, Seaman North Adams; Caitlyn Brisker, Oak Hill.

Mary Englert, Cin. Madeira; Frankie Fife, Jamestown Greeneview; Macey Huelskamp, Anna; Kiana Klein, Miamisburg Dayton Christian; Jenna Lovely, Camden Preble Shawnee; Danielle Winner, Versailles; Niah Woods, Cin. Summit Country Day.

Dani Vuletich, South Range; Grace Mills, Garrettsville Garfield; Maggie Coblentz, Apple Creek Waynedale; Majestic Sales, Massillon Tuslaw; Karli Anker, Akron Manchester; Maddie Durkin, South Range; Abby White, Warren Champion.

Dulcie Christman, Barnesville; Tiffany Weaver, Berlin Hiland; Kierrah Stewart, Zoarville Tuscarawas Valley; Karlee Altimore, Magnolia Sandy Valley; Katrina Davis, Bellaire; Kaylie Apperson, McConnelsville Morgan.

2018 DIVISION IV OPSWA ALL-OHIO GIRLS BASKETBALL

FIRST TEAM

Kelsi Hulit, Malvern 5-10, sr., 25.2; Makenna Geiser, Dalton, 5-8, soph., 16.5 ppg; Katie Hiestand, Louisville St. Thomas Aquinas, 5-11, sr., 19.7; Jenna Karl, New Washington Buckeye Central, 5-7, sr., 15.1; Bridget Landin, Ottoville, 6-0, sr., 13.8; Alli Kern, Waterford, 5-9, sr., 15.0; Megan Ball, Waterford, 5-11, sr., 14.5; Tatum McBride, Pleasant Hill Newton, 5-5, sr., 21.2; Celeste Mershimer, Fairfield Christian, 5-4, jr., 18.3; Ise Bolender, Cedarville 5-10, sr, 20.2.

PLAYER OF THE YEAR — Alli Kern, Waterford.

COACH OF THE YEAR — J.D. McKenzie, Portsmouth Notre Dame.

SECOND TEAM

Lyssi Snouffer, Delaware Christian, 5-10, soph., 24.6; Madison Cloonan, Willoughby Cornerstone Christian, 5-9, soph., 13.1; Michaela Harrison, North Ridgeville Lake Ridge Academy, sr., 5-7, 16.9; Brianna Gillig, New Riegel, 5-9, sr., 24.3 ppg; Michaelina Terranova, Jackson-Milton, 5-7, sr., 15.7; Bella Kline, Sugar Grove Berne Union, 5-10, fr., 16.0; Samantha Whiteman, Covington, 5-7, jr., 20.5; Taylor Franklin, Sarahsville Shenandoah, 5-9, sr., 19.0; Katie Dettwiller, Portsmouth Notre Dame, 6-4, jr., 14.8; Courtney Prenger, Minster, 6-2, jr., 11.8; Lauren Flannery, Hannibal River, 5-5, jr., 21.0

THIRD TEAM

Aubrey Stupp, Lewisburg Tri-County North, 6-0, soph., 21.4 ppg; Kylie Daugherty, New Matamoras Frontier, 5-10, sr., 20.2; Caitlyn Condoleon, Warren John F. Kennedy, 5-8, soph., 20.0; Izzy Perez, Lisbon David Anderson, 5-3 soph., 16.3; Emily McClain, Elyria Open Door Christian School, 5-9, soph., 16.5; Michaela Cloonan, Willoughby Cornerstone Christian, 5-9, soph., 12.3; Sydney Kin, Carey, 6-2, sr., 18.1; Kaylin Nixon, Bellaire St. John’s, 5-10, jr., 19.9; Madyson Paradie, Ashtabula St. John, 5-8 sr., 18.0; Erika Johnson, Mogadore, 5-6, sr., 15.9.

SPECIAL MENTION

Morgan Borich, Beverly Fort Frye; Baylee Wach, Shadyside; Savannah Childress, Columbus Wellington; Andi English, Granville Christian; Lauren Mickley, Danville; Sophia Sterling, Fairfield Christian; Brooke Wilson, Cuyahoga Heights; Courtney Warnick, Southington Chalker; Jessie Grover, Lucas; Makayla Elmore, Bascom Hopewell-Loudon; Kennedy Pratt, Arcadia; Miranda Wammes, Fremont St. Joseph; Haley Doehrman, Stryker; Alivia Light, North Baltimore; Ellie Jo Johnson, South Webster; Lissa Siler, New Madison Tri-Village; Corina Conley, Arcanum Franklin Monroe; Sarah Bergman, Botkins; Lexi Woods, Bainbridge Paint Valley; Jensyn Shepherd, Willow Wood Symmes Valley; Mariah Buckley, New Boston Glenwood; Lexi Smith, Portsmouth Notre Dame; Jacey Justice, Peebles.

HONORABLE MENTION

Nika Humeniuk, Andrews Osborne Academy; Allyson Ross, North Ridgeville Lake Ridge Academy; Lauren Harris Willoughby Cornerstone Christian Academy; Emily Cevera, Ashtabula St. John; Emma Lipkowski, Cuyahoga Heights, Emily Werley, Elyria Open Door Christian, Gabby Culotta, Andrews Osborne Academy, Riley Stopp, Willoughby Cornerstone Christian Academy.

Courtney Pifher, Buckeye Central; Shannon Herrmann, Maumee Valley Country Day; Alivia Koenig, Bluffton; Carlee McCluer, Columbus Grove; Miranda Wammes, Fremont St. Joseph; Rachel Williamson, Antwerp; Kierra Meyer, Leipsic; Sarah Klausing, Kalida; Adrienne Wehring, Fremont St. Joseph.

Emma Burley, Lancaster Fisher Catholic; Mallory Garbe, Columbus Tree of Life; Payton Hartshorn, Granville Christian; Maddie Majewski, Powell Village Academy; Cece Newbold, Danville; Paige Probasco, Sugar Grove Berne Union; Kloe Yutzy, Plain City Shekinah Christian;

Maddie Downing, New Madison Tri-Village; Marissa Meiring, Fort Loramie; Skipp Miller, Bradford; Alanna O’Leary, Sidney Lehman Catholic; Laurissa Poling, Russia; Emily Riddle, Xenia Legacy Christian; Kasey Schipfer, Mechanicsburg; Savannah Yacklin, East Canton; India Snyder, Young. Valley Christian; Kirsten Shoup, Dalton; Sharda Williamson, Young. Liberty; Preslie Halliwill, Mogadore; Carlie Pratt, Vienna Mathews; Kristen Gill, Young. Valley Christian; Carrie Hamsher, Kidron Central Christian.

Paige Tolson, Stewart Federal Hocking; Haille Joseph, Corning Miller; Elizabeth Collins, Reedsville Eastern; Sylvia Evans, Latham Western; Ali Hamilton, New Boston Glenwood; Jensen Warnock, Portsmouth Clay; Brooke Kennedy, Manchester; Sydney Spencer, Belpre; Rachael Adams, Waterford;

Jacie Clifton, Sarahsville Shenandoah; Marissa Beal, Bridgeport; Ashlie Louden, Beallsville; Cayton Secrest, Caldwell; Julia Zatta, Steubenville Catholic Central; Jo’Zaeyah Jordan, Toronto; Claire Creeks, Zanesville Bishop Rosecrans.

News Journal File