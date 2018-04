ROB boys 1st, Blan 2nd, CM 3rd at CMMS Relays

ADAMS TOWNSHIP – Wilmington’s Rodger O. Borror Middle School boys track and field team won the Clinton-Massie Relays Wednesday at Chick Brown Track.

The young Hurricane totaled 96 points – and won the 4×200, sprint medley and 4×100 relays – while runnerup Blanchester had 82 points – and won the shot put, discus, long jump, high jump and shuttle hurdles relays.

Clinton-Massie was third with 76 and finished atop the field in the pole vault.

SUMMARY

April 11 2018

Clinton-Massie Middle School Relays

@Chick Brown Track

TEAM SCORES: Wilmington 96 Blanchester 82 Clinton-Massie 76 Miami Trace 48 Batavia 36

SHOT PUT: Blanchester (Troy Hedstrom, Nate Coyle, Bryce Bandow) 70-7; Wilmington 69-10.5; Clinton-Massie 66-3; Miami Trace 62-10.5; Batavia 59-0

DISCUS: Blanchester (Troy Hedstrom, Ty Goodwin, Bryce Bandow) 173-9; Miami Trace 173-8; Clinton-Massie 164-0; Wilmington 156-6; Batavia 114-5

LONG JUMP: Blanchester (Levi St John, Justin Hogsett, Ryan Brewer) 31-2; Wilmington 30-6; Clinton-Massie 29-3; Miami Trace 26-11; Batavia 20-3

POLE VAULT: Clinton-Massie 15-0; Wilmington 11-6

HIGH JUMP: Blanchester (Seth Akers, Ty Goodwin, Gabe McVey) 9-0; Wilmington 8-8 Clinton-Massie 8-6

4×800: Batavia 11:21.2; Wilmington 11:28.3; Blanchester (Brett Bandow, Dylan Creager, Hunter Smith, Jacob Haun) 11:48.1; Clinton-Massie 12:14.7; Miami Trace 12:48.1

SHUTTLE HURDLES: Blanchester (Joey Haines, Billy Knapp, Gabe McVey, Jacob Lansing) 1:23.7; Clinton-Massie 1:26.1; Miami Trace 1:28.2; Wilmington 1:32.4

4×200: Wilmington 1:46.7; Clinton-Massie 1:49.2; Blanchester (Bryan Bandow, Justin Hogsett, Justin Gray, Levi St John) 1:50.8; Miami Trace 1:58.5; Batavia 2:07.7

SPRINT MEDLEY: Wilmington 1:51.3; Blanchester (Hunter Smith, Troy Hedstrom, Seth Akers, Ryan Brewer) 2:03.9; Miami Trace 2:11.9; Clinton-Massie 2:14.4; Batavia 2:20.3

DISTANCE MEDLEY: Miami Trace 12:13.8; Wilmington 12:30.5; Batavia 13:19.8; Clinton-Massie 13:29.4; Blanchester (Jacob Haun, Jacob Lansing, Bryan Bandow, Brett, Bandow) 14:04.3

4×100: Wilmington 52.2; Clinton-Massie 53.5; Blanchester (Joey Haines, Justin Hogsett, Justin Gray, Levi St John) 53.7; Miami Trace 55.8; Batavia 59.2