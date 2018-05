Tigers hold off Wildcats in National Division

GEORGETOWN – Blanchester was unable to overcome triple event winner Jackson Coates and his Bethel-Tate teammates Wednesday at the SBAAC National Division Track & Field Championship boys meet at Georgetown High School.

Bethel-Tate had 142.5 points while Blanchester finished with 119. East Clinton was sixth with 48.5 points.

The Astros had one champion, Aidan Henson in the 3,200-meter run. Henson held off Bethel’s Noah Sayles at the line to claim the win.

For Blanchester, Derick Bowman won the high jump (5-10) and the 110-meter high hurdles (16.67).

SUMMARY

May 7, 9 2018

SBAAC Track, Field Championship

National Division Boys

@Georgetown High School

TEAM SCORES: Bethel-Tate 142.5 Blanchester 119 Williamsburg 103 Clermont Northeastern 72 Georgetown 66 East Clinton 48.5 Felicity 13

HIGH JUMP: Derick Bowman BL 5-10 Chantz Dalton BL 5-8 Joshua Galley G 5-8 Patrick Dotson EC 5-8 Jonathan Strickland G 5-6 Cameron Yankey EC 5-4 Cooper Dunn BT 5-4

DISCUS: Lane Todd CNE 117-10 Matt Grogg BL 116-4 Brendan Walters EC 112-10 Reighdyn Bare BL 112-3 Jake Patterson W 112-2 Caleb Demaris BT 108-5 Logan Doss G 105-5

LONG JUMP: Logan Doss G 20-9.5 Blake Miller W 19-6 Zack Mitchell EC 18-9.5 Jonathan Strickland G 18-1 Mathew Jenkins CNE 18-0.5 Adam Donohoo W 16-5.5 Lucas Thacker BL 16-5 Spencer Dissel BL 16-3.5 Todd Wedding 15-5

POLE VAULT: Wyatt Lefker W 15-0 Skylar Gries W 10-0 Noah Rees BT 9-0 Sam Patterson CNE 8-6 Joey Putnam CNE 8-6 Tyler Cochran BL 8-0

SHOT PUT: Lane Todd CNE 44-11 Owen Holtke BT 44-4.75 Caleb Brink BT 37-2 Matt Grogg BL 36-10.5 Joe Gruber CNE 36-7.75 Jacob Wells W 36-5 Jake Patterson W 36-3.5 Reighdyn Bare BL 34-0 Brendan Walters 29-11.25

4X800 RELAY: Bethel-Tate 8:29.93 Georgetown 8:36.65 Blanchester (Tanner Creager, Tyler Holland, Sean Holland, Ricky Davis) 8:41.46 Clermont NE 10:09.76 Williamsburg 10:14.2

110 HURDLES: Derick Bowman BL 16.67 Wyatt Lefker W 16.96 Spencer Dissel BL 18.46 Brendan Madigan W 18.5 Logan Setty BT 20.14 Trevor House CNE 20.3 Ian Schwettman F 20.42

100 DASH: Blake Miller W 11.23 Mathew Jenkins CNE 11.4 Patrick Dotson EC 11.79 Brent Hopkins BL 11.84 Austin Carter BT 11.98 Luke Rayburn CNE 12.11 Lucas Thacker BL 12.26

4X200 RELAY: Williamsburg 1:35.21 Bethel-Tate 1:36.43 Georgetown 1:38.53 Blanchester (Brady Phillips, Dalton Fisher, Noah Armocida, Blake Richard) 1:44 East Clinton (Kaleb Kingery, Austin Rolfe, Devon Sloan, Brendan Walters) 1:51.93 Clermont NE 1:51.98

1600 RUN: Jackson Coates BT 4:43.85 Sam Frondorf BT 4:46.12 Jared Boeckmann F 4:48.07 Tyler Holland BL 5:03.05 Seth Teaney CNE 5:04.73 Matt Holland BL 5:38.67 Tim Huff CNE 5:57.99

4X100 RELAY: Bethel-Tate 46.44 Blanchester (Spencer Dissel, Dalton Fisher, Brent Hopkins, Lucas Thacker) 46.99 Clermont NE 48.21 Williamsburg 48.33 Georgetown 49.62 East Clinton (Kaleb Kingery, Austin Rolfe, Cameron Yankey, Patrick Dotson) 52.9

400 DASH: Jackson Coates BT 50.54 Finn Tomlin G 52.93 Aidan Henson EC 54.96 Tyler Conley CNE 55.13 Matt Hall BT 56.01 Todd Wedding EC 56.41 Brayden Sponcil F 56.72

300 HURDLES: Wyatt Lefker W 44.65 Brendan Madigan W 45.43 Noah Rees BT 46.41 Blake Richard BL 46.73 Trevor House CNE 47.55 Logan Setty BT 48.57 Morgan Fleming G 50.51

800 RUN: Jackson Coates BT 2:02.35 Tanner Creager BL 2:04.73 Tanner Ellis G 2:05.52 Sam Frondorf BT 2:08.14 Ricky Davis BL 2:10.81 Jared Boeckmann F 2:10.94 Emerson Cahall G 2:16.12 Clayton Harrington EC 2:42.36

200 DASH: Blake Miller W 22.89 Owen Holtke BT 23.67 Trey Sander BT 24.42 Patrick Dotson EC 24.45 Brent Hopkins BL 25.09 Lucas Thacker BL 25.17 Brayden Sponcil F 25.74

3200 RUN: Aidan Henson EC 11:04.67 Noah Sayles BT 11:06.06 Tyler Holland B 11:22.16 Ian McQueary BT 11:43.22 Sean Holland BL 11:43.54 Dakota Gullett W 11:53.01 Sam Patterson CNE 11:56.01

4X400 RELAY: Georgetown 3:39.92 Blanchester (Tanner Creager, Derick Bowman, Brent Hopkins, Ricky Davis) 3:41.73 Bethel-Tate 3:42.89 Clermont NE 3:54.53 Felicity 4:02.52 Williamsburg 4:13.93

