PHOTO GALLERY: CM 11 Greenville 4

MASON – Here is a photo gallery by News Journal sports editor Mark Huber and photographer Elizabeth Clark from Wednesday’s Division II Region 8 semifinal softball game at Mason High School between Clinton-Massie and Greenville. The Lady Falcons were victorious 11-4 and will play Noon Saturday in the Region 8 championship game against Jonathan Alder.

News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_ambergerGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Elizabeth Clark http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_anderson_hclaybornGvEC.jpg News Journal Photo | Elizabeth Clark News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_andersonGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_andersonmillerGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Elizabeth Clark http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_carruthersGvEC.jpg News Journal Photo | Elizabeth Clark News Journal Photo | Elizabeth Clark http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_coachesGvEC.jpg News Journal Photo | Elizabeth Clark News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_florea1GvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Elizabeth Clark http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_gregcarruthersGvEC.jpg News Journal Photo | Elizabeth Clark News Journal Photo | Elizabeth Clark http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_gregsivertGvEC.jpg News Journal Photo | Elizabeth Clark News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_kcarterslideGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_lauermillerGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_lauerumpGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Elizabeth Clark http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_laycatchGvEC.jpg News Journal Photo | Elizabeth Clark News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_laycatchGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Elizabeth Clark http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_lcarterGvEC.jpg News Journal Photo | Elizabeth Clark News Journal Photo | Elizabeth Clark http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_millerbucketGvEC.jpg News Journal Photo | Elizabeth Clark News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_millersmileGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_reception1GvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_reception2GvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_reception3GvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_reception4GvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_sivertplateGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_siverthomerGvME.jpg News Journal Photo | Mark Huber http://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/web1_SB_cm_crowdGvEC.jpg