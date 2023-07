BOXSCORE: Reds offensive slumber continues in 3-0 loss

Milwaukee Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 32 3 7 3 Totals 28 0 1 0 Yelich dh 4 1 1 1 Friedl cf 4 0 0 0 Contreras c 4 1 3 1 McLain ss 4 0 0 0 Adames ss 3 0 0 0 Fraley rf 4 0 1 0 Miller 1b 4 1 1 1 De La Cruz 3b 4 0 0 0 Taylor rf 4 0 1 0 India 2b 3 0 0 0 Perkins lf 3 0 0 0 Votto 1b 2 0 0 0 Monasterio 3b 3 0 0 0 Steer lf 3 0 0 0 Turang 2b 4 0 1 0 Benson dh 1 0 0 0 Wiemer cf 3 0 0 0 Maile c 3 0 0 0

Milwaukee 100 100 100 — 3 Cincinnati 000 000 000 — 0

E_De La Cruz (2). DP_Milwaukee 0, Cincinnati 2. LOB_Milwaukee 5, Cincinnati 4. HR_Yelich (12), Contreras (10), Miller (5). SB_Benson (8), Adames (4), Perkins (3), Turang (10), Taylor (5).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Peralta W,6-7 6 1 0 0 2 6 Peguero H,13 1 0 0 0 1 2 Payamps H,18 1 0 0 0 0 2 Williams S,22-24 1 0 0 0 0 2

Cincinnati Abbott L,4-2 6 3 2 2 2 3 Farmer 2-3 1 1 1 1 1 Young 2-3 1 0 0 0 1 Duarte 1 2-3 2 0 0 0 3

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Edwin Jimenez; Second, Pat Hoberg; Third, Nestor Ceja.

T_2:33. A_39,897 (43,891).