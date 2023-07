The Clinton County Jr. Fair swine showmanship class winners: 18 yr. old Brody Fisher, Shaleigh Duncan, Miranda Pierson; 17 yr. old Jessee Stewart, Jayden Snyder, Devon Snyder, Haley Schneder; 16 yr. old Hannah Scott, Mckinzey Debord, Hunter Wood; 15 yr. old Kami Kile, Kohn Evans; 14 yr. Old Tyler Curry, Wade Smith, Audrey Wilson, Hunter Holbert; 13 yr. Old Kendall Debold, Kaiden Smith, Gabe Seiker; 12 yr. Old Brody Webb, Gracie Rose, Claire Wilson; 11 yr. Old Owen Smith, Reese Debold, Colton Young, Aubrey Huelskamp; 10 yr. Old Adalynn Achtermann, Owen Bradshaw, Kylie Woodruff; 9 yr. Old Zach Rumpke, Crosley Webb, Wesley Huelskamp; 8 yr. Old Harper Woodruff, Emery McGraw, Larkyn Woodruff.

Photo by Phyllis Cocklin