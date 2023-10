Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal Mark Huber | News Journal

WILMINGTON — The Wilmington High School volleyball team defeated Goshen 3-1 Thursday night at Fred Summers Court.

The senior foursome of Taija Walker, Lisbon Smith, Brynn Bryant and Ashley Delph were honored.