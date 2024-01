SABINA — Recognizing the academic achievements of its students, East Clinton High School proudly presents the second quarter honor roll for the 2023-2024 school year.

Straight “A” Honor Roll

9th Grade

Jamie Ambrose, Kendall DeBold, Wade Smith, Kenzi Terrell, Tessa Terrell, Tysen Terrell, Samantha Woodruff

10th Grade

Emily Arnold, Isabella Eckardt, Caylee Ferguson, Kyndra Haas, Karsyn Jamison, Rylee Kempton, Kami Kile, Abigail Prater

11th Grade

Taylor Barton, Sydney Beiting, Colton Brockman, Carman Brown, Bo Frye, Stephen Lozano

12th Grade

Hayden Beiting, Amaris Browning, Max Crowe, Megan Hadley, McKayla Long, Georgia Looper, Kailyn Mason, Abigail Reynolds, Emma Riddle

A/B Honor Roll

9th Grade

Ryleigh Burns, Carson Carey, Benjamin Cline, Tempa Helterbran, Landen Kaun, Kylin Kidder, Dakoetah Lancey, Colt Riehle, Madison Roberts, Kaiden Roth, Andrew Schrimper, Taylynn Spurlock, Logan Stanforth, Gabriel Stewart, Sahara Tate, Kaylee Terrell, Grace Wiseman, Sophia Zepeda Lopez

10th Grade

Joslyn Balon, Lily Beers, Grady Boggs, Austin Burden, Chase Carpenter, Novalee Dotson, Landen Dunn, Karissa Estep, Maxamus Gulley, Aliah Knoche, Rhielynn Lightle, Peyton Lilly, Zimri Mahanes, Madisyn Miller, Colie Mararescu, Hudson Singer, Aiden Stanforth, Aidan Warner, Serena Williams

11th Grade

Shelby Bosier, Claire Brown, Hadlie Clark, Preston Dixon, Mitchell Ellis, Christian Frisbie, Jacob George, Toby Huff, Clayton Kimmey, Kale Mongold, Chloe Scott, Amelia Skinner, Bailey Todd, Elijah Whiteaker,

12th Grade

Kale Boeckmann, Raven Clouse, Gavin Cole, Maddix Crowe, Brenton Hamilton, Kaden Hiles, Cheyenne Reed, Lukas Runk, Ezekiel Schneider, Kayden Thomson, Aiden Walker