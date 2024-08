24 Fall Sports Preview: High School Sports Schedules

BOYS GOLF

Blanchester

Aug 6^Wilmington^Elks797^9 am

Aug 12^SBAAC9^ElksRun^1 pm

Aug 19^SBAAC9^BmilkFalls^4 pm

Aug 21^Hillsboro^Elks797^4 pm

Aug 27^Goshen^Elks797^4 pm

Aug 29^SBAAC9^FrndlyMdws^4 pm

Sept 5^East Clinton^Elks797^4 pm

Sept 9^SBAAC9^DeerTrack^4 pm

Sept 12^SBAAC9^Elks797^4 pm

Sept 16^Goshen^EaglesNest^4 pm

Sept 18^SBAAC18^EaglesNest^9 am

Sept 23^Sectional^BrownsRun^TBA

Clinton-Massie

July 30^Wilm/Btva/Hills^Elks797^11 am

July 31^JV Wilm^Elks797^8 am

Aug 1^Btva/Taylor^ElksRun^1045 am

Aug 5^Tournament^Pipestone^8 am

Aug 7^Tournament^VirtuesGC^8 am

Aug 7^JV Miami Trace^Elks797^8 am

Aug 8^GM/Fairfield^BuckHills^430 pm

Aug 13^SBAAC^DeerTrack^4 pm

Aug 14^Centerville^YankTr^4 pm

Aug 20^St Xavier^Majestic^430 pm

Aug 22^SBAAC^FrndlyMdws^330 pm

Aug 26^SBAAC^Elks797^4 pm

Aug 27^JV Batavia^Belwood^530 pm

Aug 28^Kings^Grizzly^4 pm

Sept 5^SBAAC^FrndlyMdws^330 pm

Sept 9^SBAAC^FrndlyMdws^4 pm

Sept 14^Tournament^MiamiWhite^9 am

Sept 16^Fairmont East^Bcreek^445 pm

Sept 18^SBAAC 18^EaglesNest^9 am

Sept 19^Madeira^MillCrk^430 pm

Sept 25^Sectional^MillCrk^8 am

Oct 1^District^Pipestone^8 am

Oct 13-14^State^Firestone^TBA

East Clinton

Aug 5^Fairfield^SnowHill^4 pm

Aug 6^Goshen/McClain^DeerTrack^11 am

Aug 9^Hillsboro^HillsElks^9 am

Aug 12^SBAAC^WbgElks^1 pm

Aug 15^Wilm/Burg^SnowHill^4 pm

Aug 19^SBAAC^B’MilkFalls^4 pm

Aug 20^Wilmington^Elks797^4 pm

Aug 21^Fairfield/LC^BuckHills^4 pm

Aug 22^Hillsboro^SnowHill^4 pm

Aug 29^SBAAC^FrndlyMdws^4 pm

Sept 3^Goshen^SnowHill^4 pm

Sept 5^Blanchester^Elks797^4 pm

Sept 9^SBAAC^DeerTrack^4 pm

Sept 10^Wilmington^SnowHill^4 pm

Sept 12^SBAAC^Elks797^4 pm

Sept 18^SBAAC^EaglesNest^TBA

Wilmington

–

BOYS SOCCER

Clinton-Massie

Aug 5^Felicity Scrim^H^5 pm

Aug 8^Clermont NE Scrim^A^5 pm

Aug 10^Bloom Carroll Scrim^H^11 am

Aug 15^Madison Scrim^H^6 pm

Aug 16^Fairfield^H^7var

Aug 19^New Richmond^A^5jv/7var

Aug 22^Wilmington^H^5var

Aug 27^Batavia^A^7var

Aug 29^Western Brown^H^6var

Sept 3^Miami Trace^A^530var

Sept 5^Goshen^A^630var

Sept 10^New Richmond^H^6var

Sept 12^Badin^A^5jv/7var

Sept 17^Wilmington^A^7var

Sept 21^Williamsburg^H^12var

Sept 24^Batavia^H^6var

Oct 1^Western Brown^A^530var

Oct 5^Cin Country Day^A^230var

Oct 8^Goshen^H^6var

Oct 10^Hillsboro^A^5var

Wilmington

Aug 8^Cin Hills Christian Scrim^A^5 pm

Aug 13^Franklin Scrimmage^A^5 pm

Aug 16^West Carrollton^H^7 pm

Aug 20^Batavia^H^7 pm

Aug 22^Clinton-Massie^A^5 pm

Aug 24^Georgetown^A^4 pm

Aug 27^Western Brown^A^5 pm

Aug 29^Goshen^H^5 pm

Sept 5^New Richmond^A^7 pm

Sept 10^Batavia^A^7 pm

Sept 14^Waynesville^H^11 am

Sept 17^Clinton-Massie^H^7 pm

Sept 18^Bethel-Tate^H^6 pm

Sept 21^Hillsboro^A^11 am

Sept 24^Western Brown^H^7 pm

Oct 1^Goshen^A^7 pm

Oct 2^Lyncburg-Clay^H^7 pm

Oct 8^New Richmond^H^7 pm

–

CROSS COUNTRY

Clinton-Massie

Aug 24^Finishtiming Inv^WC^9 am

Sep 3^Western Brown^WB^TBA

Sept 9^Little Miami Inv^LM^TBA

Sept 16^Cedarville Inv^Ced^TBA

Sept 23^Goshen Inv^Gos^430 pm

Oct 12^SBAAC Final^WC^9 am

East Clinton

Aug 24^McClain Inv^GM^TBA

Aug 29^Lynchburg^A^TBA

Sept 7^Georgetown^A^1015 am

Sept 14^Bethel-Tate^A^9 am

Sept 17^Fairfield^A^545 pm

Sept 23^Goshen^A^550 pm

Sept 28^WashingtonCH^A^TBA

Oct 5^Unioto Inv^Chill^TBA

Oct 12^SBAAC^WC^9 am

Oct 15^Youngs Dairy^YS^TBA

Wilmington

Aug 22^Monroe^A^4 pm

Aug 24^Finishtiming Inv^WC^9 am

Sept 3^Lebanon^A^TBA

Sept 17^Cedarville^A^TBA

Oct 1^Centerville^A^7 pm

Oct 12^SBAAC^WC^9 am

Wilmington

None available

–

GIRLS GOLF

Blanchester

Aug 12^SBAAC9^DeerTrack^4 pm

Aug 19^SBAAC9^Elks797^4 pm

Aug 26^SBAAC9^FrndlyMdws^5 pm

Sept 2^County Tourney^Elks797^TBA

Sept 4^SBAAC9^DeerTrack^4 pm

Sept 10^SBAAC9^Elks797^4 pm

Sept 17^SBAAC18^EaglesNest^9 am

Sept 25^Sectional^WGC^TBA

Clinton-Massie

Aug 1^Adam Sharp Inv^BuckHills^8 am

Aug 5^Little Miami^Belwood^1030 am

Aug 8^Harrison Inv^MiamiWhite^8 am

Aug 12^SBAAC^DeerTrack^4 pm

Aug 15^Xenia^Elks797^4 pm

Aug 19^SBAAC^Elks797^TBA

Aug 21^Greeneview^Jasper^TBA

Aug 26^SBAAC^TBA^TBA

Aug 28^Wville/Wilm^Elks797^4 pm

Sept 2^County^Elks797^4 pm

Sept 4^SBAAC^DeerTrack^4 pm

Sept 5^Washington CH^Elks797^4 pm

Sept 10^SBAAC^Elks797^4 pm

Sept 11^Xenia^WGC^4 pm

Sept 17^SBAAC 18^EaglesNest^9 am

Sept 19^Cin Hills Christian^Belwood^415 pm

East Clinton

Aug 12^SBAAC9^DeerTrack^4 pm

Aug 19^SBAAC9^Elks797^4 pm

Aug 26^SBAAC9^TBA^4 pm

Sept 4^SBAAC9^DeerTrack^4 pm

Sept 10^SBAAC9^Elks797^4 pm

Sept 17^SBAAC18^EaglesNest^9 am

Wilmington

None available

–

GIRLS SOCCER

Blanchester

Aug 2^Alumni Scrimmage^H^5 pm

Aug 6^Fayetteville^A^5 pm

Aug 13^London^H^7 pm

Aug 15^Greeneview^A^6 pm

Aug 17^Southeastern^H^10 am

Aug 20^Bethel-Tate^H^5 pm

Aug 22^Ripley-ULH^A^430 pm

Aug 27^Clermont NE^H^5 pm

Aug 29^Williamsburg^A^6:45 pm

Sept 3^Felicity^A^5 pm

Sept 10^Georgetown^A^5 pm

Sept 12^Clinton-Massie^H^5 pm

Sept 14^Washington CH^A^11 am

Sept 17^Bethel-Tate^A^5 pm

Sept 19^Wilmington^A^6 pm

Sept 24^Norwood^A^6:30 pm

Sept 26^Clermont NE^A^5 pm

Oct 1^Williamsburg^H^5 pm

Oct 2^Felicity^H^5 pm

Oct 8^Lynchburg-Clay^H^5 pm

Oct 10^Georgetown^H^5 pm

(Senior Night)

Clinton-Massie

Aug 3^East Brown Scrim^H^10 am

Aug 5^Felicity Scrim^H^7 pm

Aug 8^Clermont NE Scrim^A^7 pm

Aug 10^Eaton Scrim^H^10 am

Aug 16^Fairfield^H^5 pm var

Aug 19^New Richmond^H^5jv/7var

Aug 22^Wilmington^H^7 var

Aug 27^Batavia^H^5jv/7var

Aug 29^Western Brown^A^TBA

Sept 3^Oakwood^A^530jv/715var

Sept 5^Goshen^H^5jv/7var

Sept 9^New Richmond^A^5jv/7var

Sept 12^Blanchester^A^5var

Sept 17^Wilmington^A^5var

Sept 19^Lynchburg-Clay^H^5jv/7var

Sept 21^Williamsburg^H^2var

Sept 24^Batavia^A^5jv/7var

Sept 26^Bethel-Tate^A^5jv/7var

Oct 1^Western Brown^H^5jv/7var

Oct 7^Fayetteville^H^6var

Oct 8^Goshen^A^5jv/7var

Wilmington

Aug 8^Cin Hills Christian Scrim^A^7 pm

Aug 13^Franklin Scrimmage^H^5 pm

Aug 16^West Carrollton^H^5 pm

Aug 20^Batavia^A^7 pm

Aug 22^Clinton-Massie^A^7 pm

Aug 24^Georgetown^A^6 pm

Aug 27^Western Brown^A^7 pm

Aug 29^Goshen^H^7 pm

Sept 3^Washington CH^A^5 pm

Sept 5^New Richmond^H^6 pm

Sept 10^Batavia^H^6 pm

Sept 17^Clinton-Massie^H^5 pm

Sept 19^Blanchester^H^6 pm

Sept 21^Hillsboro^A^9 am

Sept 24^Western Brown^H^5 pm

Oct 1^Goshen^A^5 pm

Oct 8^New Richmond^A^7 pm

–

GIRLS TENNIS

Blanchester

Aug 9^Wilm, Tala, Stivers^WHS^8 am

Aug 12^Bethel-Tate^H^4 pm

Aug 13^Western Brown^A^4 pm

Aug 14^East Clinton^A^4 pm

Aug 15^Clermont NE^H^4 pm

Aug 20^Colerain^A^4 pm

Aug 21^Felicity^H^4 pm

Aug 26^Georgetown^A^4 pm

Aug 27^Batavia^A^4 pm

Aug 28^Bethel-Tate^A^4 pm

Aug 29^East Clinton^H^4 pm

Sept 3^New Richmond^H^4 pm

Sept 4^Clermont NE^A^4 pm

Sept 9^Felicity^A^4 pm

Sept 12^Western Brown^H^4 pm

Sept 16^Georgetown^H^4 pm

(Senior Night)

Sept 18^SBAAC National^WHS^9 am

Sept 21^Coaches Classic^TBA^8 am

Clinton-Massie

Aug 12^New Richmond^A^4 pm

Aug 14^Wilmington^H^4 pm

Aug 15^Franklin^A^430 pm

Aug 19^Batavia^A^4 pm

Aug 21^Western Brown^H^4 pm

Aug 22^Greeneview^A^430 pm

Aug 26^Goshen^A^4 pm

Aug 27^Hillsboro^A^4 pm

Aug 28^New Richmond^H^4 pm

Aug 29^Springboro^A^4 pm

Sept 4^Wilmington^A^4 pm

Sept 9^Batavia^H^4 pm

Sept 11^Western Brown^A^4 pm

Sept 12^East Clinton^A^4 pm

Sept 16^Goshen^H^4 pm

Sept 19^SBAAC Final^Wilm^9 am

Sept 23^Waynesville^A^4 pm

Sept 25^Carlisle^H^4 pm

Sept 26^Madeira^Mad^4 pm

Sept 30^Hillsboro^H^4 pm

East Clinton

Aug 12^Georgetown^A^4 pm

Aug 14^Blanchester^H^4 pm

Aug 15^Bethel-Tate^H^TBA

Aug 16^Hillsboro^A^730 pm

Aug 19^Clermont NE^A^4 pm

Aug 21^Cedarville^H^430 pm

Aug 22^Felicity^A^4 pm

Aug 28^Georgetown^H^4 pm

Aug 29^Blanchester^A^4 pm

Sept 3^Washington CH^A^4 pm

Sept 4^Bethel-Tate^A^4 pm

Sept 5^Clermont NE^H^4 pm

Sept 11^Felicity^H^4 pm

Sept 12^Clinton-Massie^H^4 pm

Sept 18^SBAAC^WilmHS^9 am

Sept 25^Wilmington^A^4 pm

Sept 26^Dayton Stivers^H^430 pm

Wilmington

Aug 9^JV-Lebanon^H^2 pm

Aug 9^Meet the team^H^5:30 pm

Aug 12^Batavia^H^4 pm

Aug 14^Clinton-Massie^A^4 pm

Aug 17^HS Showcase^A^TBA

Aug 19^Western Brown^H^4 pm

Aug 21^Goshen^H^4 pm

Aug 24^Hurricane Inv^H^9 am

Aug 26^New Richmond^A^4 pm

Aug 28^Batavia^A^4 pm

Sept 4^Clinton-Massie^H^4 pm

Sept 5^Greeneview^A^430 pm

Sept 9^Western Brown^A^4 pm

Sept 11^Goshen^A^4 pm

Sept 16^New Richmond^H^4 pm

Sept 17^SBAAC American^H^9 am

Sept 21^Coaches Classic^TBA^TBA

Sept 23^Little Miami^H^4 pm

Sept 25^East Clinton^H^4 pm

(Senior Night)

–

VOLLEYBALL

Blanchester

Aug 6^Leesburg Scrimmage^H^5 pm

Aug 13^West Union Scrimmage^H^5 pm

Aug 15^Lynchburg Scrimmage^A^TBA

Aug 20^Bethel-Tate^H^5 pm

Aug 22^East Clinton^A^5 pm

Aug 24^Fayetteville^H^11 am

Aug 27^Clermont NE^H^5 pm

Aug 29^Williamsburg^A^5 pm

Sept 3^Felicity^H^5 pm

Sept 4^Cin Trailblazers^A^5 pm

Sept 10^Georgetown^A^5 pm

Sept 11^Wilmington^A^5 pm

Sept 12^Goshen^H^5 pm

Sept 16^Lynchburg^H^5 pm

Sept 17^Bethel-Tate^A^5 pm

Sept 19^Clinton-Massie^H^5 pm

Sept 23^Deer Park^A^5:30 pm

Sept 24^East Clinton^H^5 pm

Sept 26^Clermont NE^A^5 pm

Oct 1^Williamsburg^H^5 pm

Oct 2^Felicity^A^5 pm

Oct 7^Hillsboro, Eastern Brown^H^TBA

(NOTE: Matches will be held in both gyms)

Oct 10^Georgetown^H^5 pm

(Senior Night)

Clinton-Massie

Aug 8^Georgetown Scrim^H^5 pm

Aug 12^Valley View Scrim^H^5 pm

Aug 17^Leesburg^A^10jv/11var

Aug 19^Waynesville^H^5jv/6var

Aug 20^New Richmond^A^5jv/6var

Aug 22^Wilmington^H^5jv/6var

Aug 24^Miami Trace^H^10fr/11jv/12var

Aug 27^Batavia^A^5jv/6var

Aug 28^Monroe^A^530jv/630var

Aug 28^Fresh Bellbrook^A^530 pm

Aug 29^Western Brown^H^430fr/530jv/630var

Sept 5^Goshen^A^430fr/530jv/630var

Sept 7^Lebanon Christ^H^10fr/11jv/12var

Sept 9^Dayton Carroll^H^430fr/530jv/630var

Sept 10^New Richmond^H^5jv/6var

Sept 12^Carlisle^H^5jv/6var

Sept 17^Wilmington^A^5jv/6var

Sept 19^Blanchester^A^5jv/6var

Sept 23^Williamsburg^A^5jv/6var

Sept 24^Batavia^H^430fr/530jv/630var

Sept 26^Franklin^H^5jv/6var

Oct 1^Western Brown^A^430fr/530jv/630var

Oct 3^East Clinton^H^5jv/6var

Oct 8^Goshen^H^430fr/530jv/630var

Oct 10^Hillsboro^A^5jv/6var

East Clinton

Aug 6^West Union Scrimmage^H^430 pm

Aug 10^Wayne Scrimmage^A^930 am

Aug 13^WCA Scrimmage^H^5 pm

Aug 19^McClain^A^5 pm

Aug 20^Georgetown^A^5 pm

Aug 22^Blanchester^H^5 pm

Aug 24^Paint Valley^A^11 am

Aug 27^Bethel-Tate^H^5 pm

Aug 29^Clermont NE^A^5 pm

Sept 3^Washington CH^A^5 pm

Sept 4^Ripley-ULH^H^5 pm

Sept 5^Felicity^A^5 pm

Sept 7^Eastern Brown^H^11 am

Sept 10^Williamsburg^H^5 pm

Sept 16^Fairfield^H^5 pm

Sept 17^Georgetown^H^5 pm

Sept 19^Whiteoak^H^5 pm

Sept 24^Blanchester^A^5 pm

Sept 25^Wilmington^A^5 pm

Sept 26^Bethel-Tate^A^5 pm

Oct 1^Clermont NE^H^5 pm

Oct 3^Clinton-Massie^A^5 pm

Oct 7^Lynchburg-Clay^A^5 pm

Oct 8^Felicity^H^5 pm

(Senior Night)

Oct 10^Williamsburg^A^5 pm

Wilmington

Aug 17^Washington^A^11 am

Aug 20^Batavia^H^6 pm

Aug 21^McClain^H^6 pm

Aug 22^Clinton-Massie^A^6 pm

Aug 27^Western Brown^A^6 pm

Aug 28^Hillsboro^H^6 pm

Aug 29^Goshen^H^6 pm

Sept 3^Monroe^A^6:30 pm

Sept 5^New Richmond^A^6 pm

Sept 9^Miami Trace^A^6 pm

Sept 10^Batavia^A^6 pm

Sept 11^Blanchester^H^6 pm

Sept 16^Waynesville^H^6 pm

Sept 17^Clinton-Massie^H^6 pm

Sept 18^Mt Healthy^H^6 pm

Sept 24^Western Brown^H^6 pm

Sept 25^East Clinton^H^6 pm

Sept 30^Eaton^H^6 pm

Oct 1^Goshen^A^6 pm

Oct 8^New Richmond^H^6 pm

Oct 9^Dayton Carroll^A^6:30 pm

Oct 10^Kettering Alter^A^6:30 pm

–

FOOTBALL

Blanchester

Aug 10^Hillsboro Scrimmage^H^6 pm

Aug 15^Greeneview Scrimmage^H^7 pm

Aug 23^Paint Valley^H^7 pm

Aug 30^Cin Country Day^A^7 pm

Sept 6^Middletown Madison^A^7 pm

Sept 13^Clinton-Massie^H^7 pm

Sept 20^Goshen^H^7 pm

Sept 27^Clermont NE^A^7 pm

Oct 4^Williamsburg^H^7 pm

(Homecoming)

Oct 11^Bethel-Tate^A^7 pm

Oct 18^Fayetteville^H^7 pm

(Senior Night)

Oct 25^East Clinton^A^7 pm

Clinton-Massie

Aug 10^Franklin Scrim^A^10 am

Aug 16^Xenia Scrim^A^7 pm

Aug 23^Waynesville^A^7 pm

Aug 30^Coldwater^H^7 pm

(Donor Recognition)

Sept 6^Tri Valley^A^7 pm

Sept 13^Blanchester^A^7 pm

Sept 20^Harrison^H^7 pm

(Youth Football Night)

Sept 27^Wilmington^H^7 pm

Oct 4^Goshen^H^7 pm

(Homecoming)

Oct 11^Western Brown^A^7 pm

Oct 18^Batavia^H^7 pm

(Senior Night)

Oct 25^New Richmond^A^7 pm

East Clinton

Aug 10^Ross Co. SE Scrim^H^10a

Aug 16^So Charleston SE Scrim^A^7 pm

Aug 23^Huntington^H^7 pm

Aug 30^Cedarville^A^7 pm

Sept 6^Summit Cntr Day^H^7 pm

Sept 13^McClain^H^7 pm

Sept 20^Hillsboro^A^7 pm

Sept 27^Bethel-Tate^H^7 pm

(Homecoming)

Oct 4^Fayetteville^A^7 pm

Oct 11^Williamsburg^A^7 pm

Oct 18^Clermont NE^H^7 pm

Oct 25^Blanchester^H^7 pm

(Senior Night)

Wilmington

Aug 16^Stebbins Scrim^A^7 pm

Aug 23^Northwest^A^7 pm

Aug 30^Miami Trace^H^7 pm

Sept 6^Mt Healthy^A^7 pm

Sept 13^Ross^H^7 pm

(Hall of Fame Night)

Sept 20^Chillicothe^H^7 pm

(Youth Football Night)

Sept 27^Clinton-Massie^A^7 pm

Oct 4^Batavia^H^7 pm

(Homecoming)

Oct 11^Goshen^A^7 pm

Oct 18^New Richmond^H^7 pm

(Senior Night)

Oct 25^Western Brown ^A^7 pm