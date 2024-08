July real estate transactions

This list of recent real estate transactions within Clinton County is provided by the Office of Clinton County Auditor Terence G. Habermehl and transcribed by News Journal staff.

– Plato Joseph A to Kimberly Pauley, 216 Mays Dr.

– Stirr Irvin C & Donna M *SD to Donna M Stirr, 252 Randolph St.

– Harlow Lola L to Maria D Harlow & Darrin A Harlow *SD, 281 McJunkin Rd. $300,000

– Jimmy Homes LLC to Michael Bartel & Angel Bartel *SD, 1644 Pratt Rd $420,000.00.

– Hedrick Robert & Geral Hedrick *SD to Robert D Hedrick & Geral L Hedrick RFT, 200 S Wright St.

– Watkins Russell R & Jennifer Watkins *SD to David Nathanael Thomas & Nichole Ann Thomas *SD, 7616 Rosewood Dr, $295,700

– Newbry Family Trust to Kuehner Rentals LLC, 265 E Locust St, $114,500

– Hamilton Kristin to Steven Gregg Massie & Kristin Massie *SD, 986 Fife Ave.

– Williams Cynthia A & Dennis J Hayes to Cynthia A Williams, 1528 Woodside Dr, $120,000

– Reynolds Terrence L & Cherie A *SD to Terrence L Reynolds, 10031 SR 729.

– Dunham Braden T 1/2 Int & Amy M Zimmerman 1/2 Int *SD to Braden T Dunham 1/2 Int & Amy Zimmerman RLT 1/2 Int *SD, SR 350.

– Streber Properties LLC to Wesley R Fawley & Kendal Fawley *SD, 643 Bernard Rd, $175,000

– Probus Duane R II & Diane Marie Probus *SD to Edson D Blouse & Regina E Blouse *SD, 1774 Wayne Rd, $225,000

– Elm Companies LLC to Kamrin W Stoll, Applegate St, $185,000

– Elm Companies LLC to Kamrin W Stoll, 72 Applegate St, $185,000

– Plotner Seth D to James H Walker & Arlyne G Cornelius *SD, 971 Williams Dr, $239,000

– Pond William H & Pamela K Pond *SD to Jennifer Morgan & Janet A Morgan *SD, 682 W Locust St, $209,900

– Baker Raymond E to Keisha Duncan & Tracy Schoenholtz, 413 Mulberry St.

– Blouse Edson D & Regina E *SD to Chance Frye, 1330 Speers Rd, $265,000

– Hale Phyllis M to Karon Young, 671 Sprague Rd, $90,000

– Charles & Jenny Stahl Farms LLC & Albert E Stahl & Angela Stahl to Charles And Jenny Stahl Farms LLC, Hunt Rd.

– Hively Brandon to Melanie J Bryant, 6869 SR 729, $131,200

– Groves FT to Steven D Vincent & Kathryn S Vincent *SD, 739 Mead St, $160,000

– Gross Mark Daniel & Paula Jean Gross *SD to Aaron J Gullette & Haley M Brothers *SD, 6004 SR 133, $643,000

– Randy E Wilt 1/2 Int & Jandi M Wilt 1/2 Int to Jandi M Dean, 457 Florence Ave.

– Wilt Randy E to Audrey M Wilt, 20 Dakins Chapel Rd.

– Birt Richard B III 1/2 Int & Devin Birt 1/2 Int to James Meyer & Barbara Meyer *SD, 309 Marion Dr, $453,400

– Lamb Bruce E & Sheila Lamb to Lauren Miles & Nicholas Miles, Osborne St, $199,500

– Freeman Linda K to Morgan Jeannette Stoops & James Darrin Stoops II *SD, 306 W Sugartree St, $190,000

– Hedge Shawn to Shawn Hedge & Kayla Hedge *SD, 7484 Fairground Rd.

– Seyfang Ricky J & Margo M *SD to Margo M Seyfang, 1305 Gallimore Rd.

– Federal National Mortgage Association to Brooke Warren & Josh Warren *SD, Railroad St, $250,000

– Ronnie D Carlton And Mona A Carlton LT to Amanda Lloyd & Hunter Fentress *SD, 6023 Sean Cir, $289,000

– Frederick Irvin Sharp & Bernice Sharp & Jack E Wiedemer Family LT to Frederick Irvin Sharp & Bernice Sharp *SD, 1011 Turner Rd.

– Myers Carol to Carol Myers Trust, Martinsville Rd.

– Kenney Jimette & Robert Kenney *SD to MPM Farms LLC, SR 72, $200,000

– Emnett David A 1/2 Int & Nancy E Emnett 1/2 Int *SD to Melanie J Bryant, 74 Hadley Rd, $315,000

– Drake Zachary & Megan Drake to Nationstar Mortgage LLC, 5458 Oak Grove Ave, $106,600

– Johnson Donald R & Sharon M *SD to Jonathan M Doyle & Elizabeth L Doyle, Hale Rd, $50,000

– Wheaton Freddie to Eviana LLC, 327 Rose Ave, $16,000

– Steven And Stefanie McFadden FRLT to Jason B Cox & Jeanette Cox *SD, Darbyshire Rd, $75,000

– Viv LLC An Ohio Limited Liability Company to East Fork MX LLC, Laymon Rd.

– Wayne Murphy RLT to Wayne Murphy RLT, 911 Accommodation Rd.

– Kenney Steven P & Dawn *SD* to Kenney Family RLT, 592 Cox Rd.

– Kenney Steven R & Dawn *SD to Kenney Family RLT, Sabina Rd.

– Kenney Steven P & Dawn R Kenney & Blair R Kenney-Lamb *SD to Kenney Family RLT 2/3 Int & Blair R Kenney-Lamb 1/3 Int *SD, 9030 Sabina Rd.

– Rosselott Kim Louise to Leonard W Rosselott & Kim L Rosselott RLT, Smith Rd.

– Rosselott Kim Louise to Leonard W Rosselott & Kim L Rosselott RLT, 790 Van Tress Rd.

– Rosselott Kim to Leonard W Rosselott & Kim L Rosselott RLT, 451 Van Tress Rd.

– Rosselott Leonard & Kim L *SD to Leonard W Rosselott & Kim L Rosselott RLT, SR 28.

– Rosselott Leonard W & Kim L *SD to Leonard W Rosselott & Kim L Rosselott RLT, 3249 SR 134.

– Rosselott Kim Louise 1/4 Int & Karan Lynne Keiter 1/4 Int & Bernerd Haines Jr It 1/2 Int to Leonard W Rosselott & Kim Rosselott RLT & Karan Lynne Keiter & Bernerd Haines Jr It, 4065 Gurneyville Rd.

– Whitacre Patricia L to Edwin Gasparraj, 1016 Fife Ave, $15,000

– Woods Gary R to Mary Anne Payton, 7146 SR 380, $142,700

– Morris Jared to Double J Ag LLC, Faulkner Rd.

-Earley Bart A & Cathy A Earley *SD to Earley RTA, 2933 Larrick Rd.

-Eloise L Sabin Principal Protection Trust to Trenton Thompson & Christopher Curtis, Center Rd, $1,600,000

-McCollister Paul to Dakota C McCollister & Gracie K McCollister *SD, Wright St, $55,000

-Foley Michael E to Michael E Foley LT, Grand Ave.

-Klink Timothy to Timothy D Klink & Cynthia L Klink *SD, 1941 Ogden Rd.

-Parker Herschel to Kyle W Parker, 138 Lee Ann Ct.

-CEO Chapin LLC to Irene Cobos Vanderstar, E Vine St, $230,000

-Pope Ridgely & Cathy Pope *SD to Elijah Evans Hughes, 726 E Center St, $253,000

-Leckrone Thomas A II to PLP Investments LLC, 9366 SR 28.

-Chesser James to Justin L Schulz & Diana M Schulz *SD, 277 Frances Dr, $208,200

-Clutter Wesley P to Wesley P Clutter & Alexa Clutter *SD, 197 Kentucky Ave.

-Ellen Daniel Carl 1/2 Int & Victoria Ellen 1/2 Int *SD to Katelyn J Shames & Theodore R Shames *SD, 200 E Locust St, $308,000

-Smith Michael T & Thomas M Smith to Mason Hanna & Emily Hanna *SD, 124 E Dalton Rd, $575,000

-Smith Kathy R to Randy Wallace, SR 350, $20,000

-Smith Kathy R to Randy Wallace, 5644 Cuba Rd, $20,000

-Smith Kathy R to Randy Wallace, 217 E SR 350, $20,000

-Frederick Irvin Sharp & Bernice Sharp *SD to David Jones & Lisa Jones, 1011 Turner Rd, $40,000

-Creekview Project I LLC to DR Horton-Indiana LLC, 18 E Kentucky Ave, $620,000

-Eastes Real Estate Services LLC to Devon Noble, 225 High St, $170,000

-Brooks Marcia L to Darrell Larry Duncan & Terri L Wilson *SD, 2720 Stingley Rd, $271,500

-Holbrook Jr Paul & Judy Anne *SD to Mike Carter, Second Creek Rd, $212,800

-Green Darrell T Jr & Beth A Green to Charles Webb, 53 College St, $190,000

-Shumacher Ethan M to Lana Roy, 1398 Old SR 74.

-Jones Clifford D to Freda Robin Britain, 11108 SR 73.

-Nadeau Fredric R & Nadeau Diann M *SD to Mollie R Countryman & Jennifer L Hoffman, 6187 W SR 22 3, $405,000

-Kettering Network Services to Leroy Coles, 188 W Main St, $53,000

-Kocher Dayna Lynn to Walter J Peelle & Dollie S Peelle *SD, 463 Darbyshire Dr, $235,000

-Pfister Barri L to Marcia L Brooks, 692 W Truesdell St, $245,000

-Parker Herschel to Shannon Aselage, 135 Orchard View Ln.

-Brown Kevin D to Bobby J Acuff, 133 N Orchard Cir.

-Parker Herschel to Darren E Parker, 134 Orchard View Ln.

-Copsey James B & Angela Santel *SD to Dakota Koontz & Jennifer Koontz *SD, 307 Hawthorne Dr, $339,000

-May Kaylee A & Logan M Fields to Jaime Inskeep & Scott Inskeep *SD, 169 Regal Dr, $305,000

-Inskeep Jaime L & Scott M Inskeep *SD to Cain A Dewitt-Dehart, 427 Darbyshire Dr, $275,000

-Taulbee Gary L & Leah C Tackett to Doug Bales & Kellie Bales *SD, 160 E Champlin Rd, $120,000

-Kuhnell Wilfred H & Patricia D to Patricia H Kuhnell, 793 Jonesboro Rd.

-Ball Terry L to Terry L Ball It, 8720 Center Rd.

-Parker Herschel to Darren E Parker & Kyle W Parker & Shannon Aselage & Kimberly A Klein, 534 Columbus St.

-Parker Herschel to Darren E Parker & Kyle W Parker & Shannon Aselage & Kimberly A Klein, Crestview Pl.

-Parker Herschel to Darren E Parker & Kyle W Parker & Shannon Aselage & Kimberly A Klein, 103 Orchard View Ln.

-Mcfadden Michael S & Steven P Kenny, to Michael S Mcfadden 1/2 int and Kenny Family RLT 1/2 int, Snowhill Acres Lt 1

-Hunters Properties LLC to JA Development LLC, SR 730, $472,100

-Tharr Dean D to Mark Gross & Paula Gross *SD, 96 Kensington Dr, $95,000

– Susan J Schweller RTA to Abigail Linn Gordon & Dane Thomas Gordon *SD, 7006 US 68, $587,000

– Cochran Kathy S to Dani Cochran, 522 Sycamore Rd, $105,900

– Rachford Jr Roger J to Roger J Rachford Jr & Devra Blankenbeckler *SD, 2008 Halpin Rd.

– White David T & Noreen R *SD to Board Of County Commissioners Of Clinton County Ohio, Farmers Rd.

– McCarty Douglas B to Joshua Edward McCrossin & Tiffany McCrossin *SD, 7653 US 68, $480,000

Peterson Shaun D to Shaun Peterson LT, SR 380.

– Peterson Shaun to Shaun Peterson LT, 7825 Center Rd.

– Crawford Deron E to RTLM Properties LLC, 565 Thorpe Rd, $150,000

– Cochran Dani to Master Feed Mill Inc, 156 Walnut St, $39,100

– Margaret Ellen Weaver Woodard & Jesse Weaver & Phala Weaver & Charles Dews & Robert Dews & Angela Dews & Denise Dews Copeland to Richard B Birt III & Devin Birt*SD, 1325 Brimstone Rd, $400,000

– Dobbins James R & Patricia I *SD to Patricia I Dobbins, 1869 Curry Rd.

– Kretchek Lawrence P & Sandra F *SD to Sandra F Kretchek, Old State Rd.

– Kretchek Lawrence P & Sandra F *SD to Sandra F Kretchek, 1217 Old State Rd.

– Tussey George Gregory to Terry E Grooms & Kristina L Grooms *SD, 822 Bernard Rd, $202,500

– Cristo Homes Inc to Joseph Gigandet, 685 Catalpa Dr, $398,500

– Rosenberger Michael & Son Ye *SD to Michael W Rosenberger, 7027 SR 350.

– Michael W Rosenberger to Michael W Rosenberger & Geneva Rosenberger *SD, 7027 SR 350.

– Clinton Solar LLC to Dayton Power & Light Company, King Rd, $130,000

– Collett Dianne *LE & Daniel McKay Collett to 711 Collett Road LLC & *LE Dianne Collett, Denny Rd.

– Smith Robert B Jr to Carly Elizabeth Liana Maris & Daniel Addeo Bellum *SD, 1080 Warren Dr, $275,000

– Alice J Cordrey to Christopher Ater & Courtney Ater *SD, 127 Eden Ave, $190,600

– Haydu Kenneth J & Joette Marie *SD to Kevin Roberts & Denise Roberts *SD, 933 Williams Dr, $280,000

– Humbert Liveta J to Breanna Yarnell & Andrew Knittle *SD, 2479 Gano Rd, $400,000

– Curtis Cathy V to Bill Marine, 258 Doan St, $48,000

– Steinbeck Steven A & Fairy L *SD to Fairy L Steinbeck, 5213 Ash Grove Ave.

– Eugene P Steinmetz Trust to Eugene P Steinmetz Trust, 3778 Beechgrove Rd.