WMS announces first quarter honor roll

Wilmington Middle School has announced its first quarter honor roll (3.5-4.0):

Sixth Grade –

Adeline Armstrong, Margaret Barrett, Chloe Batiste, Rylan Boggs, Owen Bradshaw, Wyatt Brooks, Kylee Burley, Mason Campbell, Morgen Campbell, Paige Carson, Michael Cook, Bentley Cooper, Jackson Cordy, Jaxon Curtis, Noah Curtis, Madilyn Dorsch, Jase Durbin, Phaelin Earich, Parker Edwards, Noah Gadwa, Rahlyn Goings, Demetri Groves, Gwen Hackney, Cayson Hanselman, Bensen Harpen, Andrew Harper, Vivian Harris, Zane Harris, Kaylynn Hayslip, Eleah Hazelbaker, Bradley Heslop, Wesley Huelskamp, Ayva Irwin, Jaden Kelley, Cayla Kirk, Jaxon Klontz, Rosalia Labiste Lozada, Ellie Lairmore, Adalynn Lewis, Cheyenne Lewis, Neveah Lewis, Aiden Lupu, Axel Lupu, Ellie Malott, Victoria Maples, Violet McClanahan, Andrew Middleton, Natalie Miller, Santiago Morales Ramirez, Kenya Ogiwara, Cali Olaker, Makenzie O’Neil, Zander Paul, Jaxon Pauley, Austin Perez, Lilyana Perry, Hope Powell, Madilyn Puckett, Mark Rice, Elijah Richards, Anthony Rodrigues-Hall, Easton Roe, Braxton Rollins, Jordan Ross, Ryan Rudduck, Madison Scarberry, Benjamin Schott, Katelyn Seeger, Annika Shaeffer, Sophie Shaffer, Emma Smith, Leah Soales, Abraham Story, Bryleigh Sweetman, Lexi Umstead, Ryleigh Vance, Isaac West, Jamion Wilson, Emily Winkle, Christina Wright, and Zakkariah Wykoff.

Seventh Grade –

Elaina Achtermann, Cameron Adams, Dalton Allen, Lanelle Arrington, Aiden Ashcraft, Samantha Ayers, Stephanie Bailey, Benjamin Bechard, Alayna Blevins, Isabella Burwinkel, Kenzie Carrier, Lilah Cooper, Titan Craycraft, Declan Damron, Juliana Diels, Nova Fall, Lily Fliehman, Carson Frayser, Christian Garcia, Elijah Goldsmith, Wyatt Griffith, Mia Groves, Isaiah Hall, Jaedyn Hamilton, Bria Hayes, Briley Hoggatt, Aubrey Huelskamp, Haylon Hufford, Luther Johnson, Quinton Jones, Emilee Langoehr, Annalysa Lechner, Emerson Looft, Everlee Looft, Kenne Maxwell, Yalaina Medley, Emmie Milby, Mya Milliner, Jensen Mueller, Sylvia Murnyack, Kiley Murphy, Fernando Perez, Braxton Pierce, Liam Powell, Kirra Priest, Braxton Reed, Lee Rethmel, Sophia Roe, Marliegh Ross, Robert Roush, Nicole Ruhl, Violet Sampson, Zachary Schunk, Olivia Seiler, Carly Sexton, Tad Shidaker, Riley Smith, Shayleigh Stewart, Halley Striggles, Lilly Striggles, Sophie Swick, Ava Thompson, Kyle Thompson, Julianna Tuller, Jack Umstead, Gavin VanVorce, Alexandria Varvel, Kathryn Villa, Austin Wagenseller, Lila Wagenseller, Rosetta Williamson, Ardella Willison, Chloe Wilson, Ealynn Wisecup, Cole Woody, Emily Wu, and Barrett Wulff.

Eighth Grade –

Peniel Adigun, Hunter Ahrmann, Morgan Allen, Juniper Alsip, Reagan Angelica, Ezekiel Armstrong, Mia Barr, Eleanor Barrett, Jacqueline Barringer, Madilyn Bell, Rylee Brooks, Chanel Brown Lopez, Landyn Bryant, Deja Bullard, Olivia Burns, Avery Byrd, Trinidy Campbell, Max Carmack, Kallaje Carter, Samantha Chapple, Clara Coates, Dante Cody, Jaidyn Collier, Xander Combs, Natalie Connor, Lauren Cornett, Serenity Corzatt, McKynlei Cramton, Heavenly Csaszar, Ayden Davidson, Kaiden Davis, Addison Deemer, Alexis Donaldson, Riley Dumford, Jacob Elzey, Savannah Fields, Jalynn Foster, Maezie Furnas, Hope Goins, Gracie Goodwin, Nevaeh Groves, Nathaniel Hernandez, Leonard Hicks, Lukas Hollon, Bailey Huff, Ella Hull, Gracie Jump, Jayona Kibler, Joy Ledford, Emily Leon, Ava Lohrey, Justin Maerean, Andrea Manzo, Larkyn Mellinger, Maranda Merriman, Annalise Miller, Kaylin Murnane, Kiley Murnane, Mariah Myers, Harper Patterson, Isabella Perez, Abigail Puckett, Bayahnovh, Rigaudon, Max Roby, Brady Roe, Elizabeth Rogers, A’mare Rollins, Bristyl Ruddle, Isaiah Sanchez Dominguez, Serenity Sheppheard, Ava Simpson, Kaitlyn Smith, Kella Smith, Zyrah Smith, Emelia Stewart, Caleb Sweetman, Brianna Taylor, Temperance Taylor, Alyssa Thomas, Remington Thompson, Treven Thompson, Avery Treisch, Thomas Walls, Breslin Washington, Alauna Williams, Jackson Wisecup, Braden Young, Griffin Zeigler, and Jillian Zeigler.