ECMS releases first quarter honor roll

East Clinton Middle School has released its first quarter honor roll for 2024-25:

Eighth Grade All A’s – Nathaniel (Nathan) Williamson, Trenten Vance, Myia Spurlock, Kegan Smithson, Zoey Seiter, Odelya Pauley, Crew Miller, Caydence Kempton, Mason Heil, Lily Hawks, Scarlett Hall, Brody Hackney, Lainey Haas, Alayna Fisher, Clayton Ferguson, Jackson Earley, Reese DeBold, Nathan Chaney, Kenley Carey, Lucas Briggs, Hunter Bosier, Graelynn Boggs

Eighth Grade A & B Honor Roll – Taylynn Tagg, Alexis Green, Jonathan (Jonny) Cunningham, Mary Brown, Sasha Allen, Braxton VanZant, Alanna Huston, Isaiah Hammond, Isaac Combs, Brayden Webb, Caleb Taylor, Dereck Mathews, Alyssa Frisbie, Taylor Creamer, Molly Cluley, Luke Brown, Halle Bradley, Joseph Martin, Lane Coffey, Camdan Shattuck, Gracin Murarescu, Allyson George, Jacob Camp, Kayden Caldwell, Madelyn (Maddie) Ward, Makenna Vinup, Kyson (Razor) Michael, Brayden Hackworth, Kamdyn Hooley, Nova Leasher, Wayne Ross

Seventh Grade All A’s – Bailyn Thompson, Riley Terrell, Owen Smith, Melia Scarberry, Sylvia Runyon-Guzman, Kinsley Roderer, Lillian Reynolds, Evelynne Prater, Adalyn (Ady) Pitzer, Bella Mahanes, Carter Kaun, Brody Hoff, Matthew Furner, Brylie Frommling, Rio (Landry) Creek, Aria (Delaney) Creek, Griffin Crawford, Judah Anteck

Seventh Grade A & B Honor Roll – Cali Rowe, Brady Robinson, Ivy Kimmey, Violet Perry, Wesley Wilmoth, Rylin Maxwell, Karter Floyd, Baylee Crawford, Natalie Carpenter, Diva Burns, Faith Simpson, Gavin Rose, Jackson Fryman, Jaiden (JJ) Bowling, Natalie Asbrock, Ziva Sammon, Sophia Lowe, Sawyer Hale, Brooke Brown, Cooper Leach, Arianna Calloway, Alayna Warner, Jayden Thompson, Autumn Joseph, Isaac Gates, Jensen Spurlock

Sixth Grade All A’s – Peter Sodini, Ava Roberts, Jaxson Hodson, Dalton Earley, Ellie Cramton, Harper Chaney, Marc Campbell, Sawyer Camp, Wyatt Beekman

Sixth Grade A & B Honor Roll – Libby Zurface, Jonah Wages, Bailee Rogers, Rowan Prater, Gabriel Pimentel, Lyla Pennisten, Leona Pauley, Catherine Johnson, Ella Brown, Joslynn Wilson, Gabriella Williams, Hadleigh Leedom, Declan Johnson, Edward Harrison, Evelyn (Molly) Creek, Coyal Clouse, Chloe Carroll, Arian (Ari) Beekman, Jaxson Barber, Kylie Woodruff, Reese Williams, Talon Scott, Kelsie Roberts, Lorelei Rigney, Henry Holbrook, Evanee Haas, Pyper Feltner, Crosley Curtis, Evelynn Barnes, Aaron Aguilar, Madison Vinup, Jacob Taylor, Jeffrey Hoak, Whitley Anderson, Feenix Wilson, Jace Taylor, Marley Henry, Madison Stanforth, Landen Pinkerton, Amelia Moreton, Emma Lindsey, Huntlee Huff, Ryan Gross, Evelyn (Evy) Faulkner, Hayden Crum, Quentin Williams, Emma Dehass, Emma Lindsey