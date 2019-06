The official start of summer kicked off in downtown Wilmington Friday evening at the year’s first Third Friday Party at the Mural presented by Main Street Wilmington. The weather is beautiful for the event which features the band Endive, a car show with dozens of classic vehicles, and plenty of food (trucks) and drinks. The event runs until 10 p.m.

https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0483.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0484.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0491.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0495.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0470.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0474.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0475.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0480.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0478.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0477.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0481.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/web1_DSC_0492.jpg Tom Barr | News Journal