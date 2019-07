Kids cooled off on a hot Saturday afternoon at the splash pad at David Williams Memorial Park in Wilmington. At the same time over at J.W. Denver Williams Jr. Memorial Park, both kids and parents were a little (a lot) warmer as boys and girls competed in baseball and softball games.

