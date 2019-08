The three-day Jeep invasion was indeed that as Jeeps of all kinds filled the streets, parks and fairgrounds of Clinton County over the weekend for the annual Jeep Jam. The weather cooperated all weekend to make it a dry (except for the Jeep mud pit) event which featured everything Jeep-related plus lots of food, vendors and live music at the fairgrounds Saturday and Sunday.

https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0037.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0009.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0014.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0016.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0019.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0022.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0023.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0027.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0028.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0032.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0038.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0041.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0042.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0045.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0047.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0048.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0051.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0052.jpg Tom Barr | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/08/web1_DSC_0056.jpg Tom Barr | News Journal