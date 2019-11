Many area residents gathered Saturday morning for the ninth annual Brett Wightman Memorial 5K, a fundraiser with proceeds going toward scholarships for East Clinton graduates. Lance Cpl. Brett Wightman, an East Clinton graduate, was one of 14 U.S. Marines killed in an August 2005 roadside bombing in northern Iraq. For more photos, please visit wnewsj.com.

https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0347.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0348.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0352.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0359.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0377.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0399.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0411.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0421.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0426.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0430.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0435.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0471.jpg John Hamilton | News Journal https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/web1_DSC_0449.jpg John Hamilton | News Journal