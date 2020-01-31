CMMS names honor roll students

The Clinton Massie Middle School 2nd Quarter Honor Roll for 2019-20:
6th Grade
Elite Honor Roll
Jennifer Anderson, Malea Beam, Trenton Bennett, Treygen Byington, Olivia Carpenter, Collin Chiarini, Gregory Chowning, Brendan Culberson, Brady Dillion, Seth Dixon, Garrett Doyle, Ava Fisher, Annalyse George, Cassie Hargis, Evan Jett, Laim Lamb, Kaylee McCollister, Lauren McCreary, Daniel Mefford, Daniel Norman, Paige Oberweiser, Scarlett Patterson, Nolan Phipps, Jace Pittser, Shelby Robinson, Aubrey Sivert, Lila Theetge, Ella Thompson, Tristen Trampler, Khloe Traud, Olivia Trick, Samantha VanPelt, Baylie Wulf, Kaden Zantene.
Scholastic Honor Roll
Roan Biaglow, Nathan Birzer, Riley Blom, Quinten Bowman, Aubrey Carlisle, Clayton Chiarini, Alexa Cooper, William Creech, Elise Dennis, Ethan Fields, Braden Flint, Harold Fout, Emma Groh, Noah Hawk, McCall Hensley, Ava Hubbard, Dakin Johnson, Izabella Johnson, Lucyanne Kairn, Quinn Leahy, Chase Malatt, Kailey Martin, Karlee Martin, Providence Maxwell-Deboard, Kyle Miller, Zander Mills, Jada Moore, Dillon Mounce, Eli Muterspaw, Emily Opp, Edie Pegan, Brayden Powell, Sophia Purvis, Brinley Riehle, Charlotte Robinson, Landon Schafer, Ellie Smith, John Snell, Stormie Stroud, Elizabeth Taylor, Korrinne Thesken, Gunnar Traud, Austin Viets, Liam Whittamore, Hunter Wilson, Daphne Woodrum, Isaac Young, Sophia Young.
7th Grade
Elite Honor Roll
Brelee Addington, Chase Baker, Dakota Cartner, Madison Courson, Noel Gasaway, Addie Gibson, Owen Goodwin, Sydney Hudson, Marshall Hunter, Maria Jones, Sophia Jones, Cash Mounce, Addy Probasco, Addison Swope.
Scholastic Honor Roll
Ian Adams, Bianca Allen, Emalyn Arnold, Jessie Baker, Brandon Bowling, Peyton Brewer, James Brooks, Samantha Brown, Jordan Burns, Kaezlee Byington, Lydia Cameron, Ashton Carpenter, Delaney Chester, Kelsey Clark, Reese Cockerill, Wade Collett, Justine Coven, Emma Crombie, Kendall Danbury, Lynnea Dean, Halle Dennis, Sydney Doyle, Liam Eades, Avden Faucett, Jason Flint, Brylie Green, Chloe Hagerman, Jacob Harrison, Jillian Jefferson, Matthew Jones, Lillian Logsdon, Kennedy Morgan, Brendan Musser, Corvin Pittenger, Brady Pyles, Emma Redman, Riley Ritchey, Sydney Schneder, Jacob Schneider, Hayden Schram, Aidan Sharrett, Wyatt Smith, Andy Steed, Landree Stump, Hailey Swiger, Audree Testa, Alivia Tewksbury, Tracy Tidwell, Cameron Watkins, Ian Wildermuth, Brayden Woodyard.
8th Grade
Elite Honor Roll
Carter Amstutz, Ryan Barnes, Claire Binau, Leah Binau, Hannah Bowman, Andrew Brewer, Louissa Brewer, Liliana Carlisle, Adryanne Cortes, Laila Davis, Emma Fouch, Kaylene Gale, Danica Henderson, Lauren Humphries, Emily Kau, Macy Kreider, Jude Leahy, Tayten McCoy, Logan Miller, Maggie Miracle, Lillyan Opp, Tess Pringnitz, Kaylee Ramsey, Morgan Riggers, Olivia Roark, Madison Robinson, Brighton Rodman, Jacob Ryan, Elizabeth Sanders, Ella Seesing, Miles Theetge, Jerry Trout, McKenzie Wahsum.
Scholastic Honor Roll
Jack Anderson, Titus Bawidamann, Justin Beekman, Danica Bullock, Lillian Burrows, Sawyer Conrad, Cailyn Crain, Evan Davidson, Liam Denehy, Elle Dunham, Emma Everitt, Aimee George, Samuel Gould, Elijah Groh, Evan Hathaway, Francesca Haynie, Natalee Hillman, Maya Howard, Sierra Kenney, Christian Kidder, Laith Latif, Abbie Lee, Ava Long, Ty Lyon, Caitlyn McCamish, Ella McCarren, Mia McCarty, Emma McCoy, Cale Migal, Mollie Miracle, Camden Morgan, Tyler Myers, Claire Nutley, Taylee Olberding, Breanna Pyburn, Ethan Robinett, Austin Sauer, Elias Scott, Sadie Shepherd, Quinton Smith, Gracie Smithson, Arius Taylor, Ryan Vert, Madalyn Ward, Olivia Ward, Caroline Warncke, Nathaniel Welch, Briawna Winkleman, Mikayla Wonderly, Megan Young.