Blanchester goes back to school

Most Blanchester students returned to school for the year on Thursday, with preschool and kindergarten kids set to begin in-person on Sept. 3.
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Submitted photos
Alison and Annie.
Ava, Jude, Mya and Gage.
Bella and Grace
Cory.
Cypher.
Destiny, Makayla and Brooklyn.
Isabella.
Jacob, Luke and James.
Jagger.
Jocelynn.
Kane and Clay.
Kara.
Kendle and Grayson.
Mackenzie and Hope
Addison, Colton, Gavyn, Kaylee, Annalyn, Kinzlee, Sayler (holding Braxton), and Brantley.
Riley and Kinsley.
Gabe, Dylan, Addi, Elijah, Eli, J, and Weston.
Xander and Alayna.
Madison, Hayden and Lathan.