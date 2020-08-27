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Blanchester goes back to school

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Alison and Annie.

Alison and Annie.


Ava, Jude, Mya and Gage.


Bella and Grace


Cory.


Cypher.


Destiny, Makayla and Brooklyn.


Isabella.


Jacob, Luke and James.


Jagger.


Jocelynn.


Kane and Clay.


Kara.


Kendle and Grayson.


Mackenzie and Hope


Addison, Colton, Gavyn, Kaylee, Annalyn, Kinzlee, Sayler (holding Braxton), and Brantley.


Riley and Kinsley.


Gabe, Dylan, Addi, Elijah, Eli, J, and Weston.


Xander and Alayna.


Madison, Hayden and Lathan.


Most Blanchester students returned to school for the year on Thursday, with preschool and kindergarten kids set to begin in-person on Sept. 3.

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Submitted photos

Alison and Annie.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Alison-7th-Annie-11th.jpgAlison and Annie.

Ava, Jude, Mya and Gage.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Ava-sth-Jude-9th-Mya-10th-gage-12th.jpgAva, Jude, Mya and Gage.

Bella and Grace
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Bella-10th-Grace-6th.jpgBella and Grace

Cory.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Cory-fifth.jpgCory.

Cypher.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Cypher-2nd.jpgCypher.

Destiny, Makayla and Brooklyn.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Destiny-10th-Makayla-10th-Brooklyn-11th.jpgDestiny, Makayla and Brooklyn.

Isabella.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Isabella-first.jpgIsabella.

Jacob, Luke and James.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Jacob-fifth-Luke-7th-James-8th.jpgJacob, Luke and James.

Jagger.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Jagger-eighth.jpgJagger.

Jocelynn.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Jocelynn-first.jpgJocelynn.

Kane and Clay.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Kane-6th-Clay-third.jpgKane and Clay.

Kara.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Kara-first.jpgKara.

Kendle and Grayson.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Kendle-first-Grayson-third.jpgKendle and Grayson.

Mackenzie and Hope
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Mackenzie-7th-Hope-9th.jpgMackenzie and Hope

Addison, Colton, Gavyn, Kaylee, Annalyn, Kinzlee, Sayler (holding Braxton), and Brantley.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Nine-Kids.jpgAddison, Colton, Gavyn, Kaylee, Annalyn, Kinzlee, Sayler (holding Braxton), and Brantley.

Riley and Kinsley.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Riley-fifth-Kinsley-third.jpgRiley and Kinsley.

Gabe, Dylan, Addi, Elijah, Eli, J, and Weston.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Gabe-and-Dylan-11th-Addi-eighth-Elijah-7th-Eli-6th-J-second-and-Weston.jpgGabe, Dylan, Addi, Elijah, Eli, J, and Weston.

Xander and Alayna.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Xander-third-Alayna-first.jpgXander and Alayna.

Madison, Hayden and Lathan.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/web1_Madison-sr-Hayden-soph-Lathan-first.jpgMadison, Hayden and Lathan.