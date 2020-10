ECHS announces honor roll students

East Clinton High School congratulates the following students for making either the All A or A/B Honor Roll during the first quarter of the 2020-21 school year.

Your hard work is noticed. Keep up the great work and be a star for someone else today!

All A

9th Grade

Jordan Collom, Maddix Crowe, Kaylyn Deaton, Brooklynn Hamilton, Austin Hodson, Avery Hughes, McKayla Long, Kailyn Mason, Lauren Runyon, Molly Seabaugh, Spencer Wiget.

10th Grade

Trinity Bain, Holden Balon, Haylee Cooper-Riehle, Dylan Day, Elizabeth Evanshine, Lex Frye, Ashleigh McKnight, Aubrie Simpson, Megan Tong, Savannah Tolle.

11th Grade

Carah Anteck, Myah Anteck, Justin Arnold, Alycia Barker, Tessa Bosier, Katelyn Carey, Michael Daniel, Kenton Deaton, Paige Fetters, Van Frye, Peyton Garen, Arwen Griffith, Kelsi Lilly, Shane Lynch, Josie Runk, Abigail Sowders, Jenna Stanley.

12th Grade

Jaiden Alloy, Holly Bernard, Gracie Boggs, Jericka Boggs, Lanie Clark, Desaray Covault, Marci Ellis, Marah Elzey, Gracie Evanshine, Aaron Hughes, Madison Kier, Austin Reedy, Brianna Rider, Hope Stier, Quinten Tolle, Jacob Watson.

ALL A/B

9th Grade

Robert Allbright, Natilee Anderson, Dylan Arnold, Kaleb Bauman, Hayden Beiting, Robert Benner, Kale Boeckmann, Raven Clouse, Max Crowe, Chase Curtis, Denver Day, Tony Erwin, Madison Frazer, Megan Hadley, Kaden Hiles, Elley Hosler, Gavin Jenkins, Georgia Looper, Anna Lopez, Mason Miller, Kaileiana Pennisten, Dakota Pierson, Cheyenne Reed, Abigail Reynolds, Emma Riddle, Isaiah Rowe, Lukas Runk, Ezekiel Schneider, Ashlyn Tate, EJ Tillman, Aiden Walker, Gabriel Watson, Brayen West.

10th Grade

Amy Bates, Erica Bevan, Gretchen Boggs, Sydney Bosier, Dakota Collom, Jacob Davis, Nathan Dunn, Danyelle Elzey, Bradyn Gaddis, Gracie Hall, Melanie Harner, Kamille Helsel, Cadence Howard, Jozie Jones, Timmi Mahanes, Jayden Murphy, Teddy Murphy, Richard Zane Price, Cooper Rack, Tyson Rutherford, Lauren Stonewall, Reagan Watkins, Kami Whiteaker.

11th Grade

Anthony Allbright, Haley Boysel, Cody Chaney, Isaiah Curtis, Emilee Doctor, Kyla Estes, Brody Fisher, Jevin Hampton, Lydia Kessler, Anna Malone, Lauren Parks, Preston Pauley, McKenzie Pence, Myha Pierce, Landon Runyon, William Ashtin Skinner, Jared Smith, Ceejay Smithson, Zachary Vest, Regan Walker, Larc Wood.

12th Grade

Shayla Arbino, Owen Beatty, Katrina Bowman, Destiney Burns, Carter Carey, Kent Davis, Raven Eidenier, Kimberly Jackson, Cole Lewis, Maggie Mathews, Caden Morton, Alexis Rolfe, Alexandra Shepard, Devon Slone, Jaycee Smithson, Alexis Taylor, Zackary Vaughn.

