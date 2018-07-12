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Rabbit Show winners


All the Rabbit Show trophy winners: From left are Ethan Dickey-Hall, Emily Goodwin, Carolyn Koch, Rose Hall, Jayden Doyle, Conner Cook (back), Eli Caldwell, Melanie Harner, Judge Dr. Chris Hayhow (back), Addison Beckett, and Morgan Wiget.

All the Rabbit Show trophy winners: From left are Ethan Dickey-Hall, Emily Goodwin, Carolyn Koch, Rose Hall, Jayden Doyle, Conner Cook (back), Eli Caldwell, Melanie Harner, Judge Dr. Chris Hayhow (back), Addison Beckett, and Morgan Wiget.


Elizabeth Clark | For The News Journal

Grand and Reserve 4-H Rabbit winners: From left are 2018 Jr. Fair King Ethan Dickey-Hall, Grand Champion Jayden Doyle, and Reserve Champion Morgan Wiget.


Elizabeth Clark | For The News Journal

Grand and Reserve Fryers winner: From left are 2018 Jr. Fair King Ethan Dickey-Hall with Grand and Reserve Champion exhibitor Melanie Harner.


Elizabeth Clark | For The News Journal

Showmanship winners: From left are Senior and Grand Champion Overall Ethan Dickey-Hall, Intermediate and Reserve Champion Overall Addison Beckett, and Junior winner Rose Hall.


Elizabeth Clark | For The News Journal

All the Rabbit Show trophy winners: From left are Ethan Dickey-Hall, Emily Goodwin, Carolyn Koch, Rose Hall, Jayden Doyle, Conner Cook (back), Eli Caldwell, Melanie Harner, Judge Dr. Chris Hayhow (back), Addison Beckett, and Morgan Wiget.

Grand and Reserve 4-H Rabbit winners: From left are 2018 Jr. Fair King Ethan Dickey-Hall, Grand Champion Jayden Doyle, and Reserve Champion Morgan Wiget.

Grand and Reserve Fryers winner: From left are 2018 Jr. Fair King Ethan Dickey-Hall with Grand and Reserve Champion exhibitor Melanie Harner.

Showmanship winners: From left are Senior and Grand Champion Overall Ethan Dickey-Hall, Intermediate and Reserve Champion Overall Addison Beckett, and Junior winner Rose Hall.

All the Rabbit Show trophy winners: From left are Ethan Dickey-Hall, Emily Goodwin, Carolyn Koch, Rose Hall, Jayden Doyle, Conner Cook (back), Eli Caldwell, Melanie Harner, Judge Dr. Chris Hayhow (back), Addison Beckett, and Morgan Wiget.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_DSC_0714.jpgAll the Rabbit Show trophy winners: From left are Ethan Dickey-Hall, Emily Goodwin, Carolyn Koch, Rose Hall, Jayden Doyle, Conner Cook (back), Eli Caldwell, Melanie Harner, Judge Dr. Chris Hayhow (back), Addison Beckett, and Morgan Wiget. Elizabeth Clark | For The News Journal

Grand and Reserve 4-H Rabbit winners: From left are 2018 Jr. Fair King Ethan Dickey-Hall, Grand Champion Jayden Doyle, and Reserve Champion Morgan Wiget.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_DSC_0719.jpgGrand and Reserve 4-H Rabbit winners: From left are 2018 Jr. Fair King Ethan Dickey-Hall, Grand Champion Jayden Doyle, and Reserve Champion Morgan Wiget. Elizabeth Clark | For The News Journal

Grand and Reserve Fryers winner: From left are 2018 Jr. Fair King Ethan Dickey-Hall with Grand and Reserve Champion exhibitor Melanie Harner.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_DSC_0725.jpgGrand and Reserve Fryers winner: From left are 2018 Jr. Fair King Ethan Dickey-Hall with Grand and Reserve Champion exhibitor Melanie Harner. Elizabeth Clark | For The News Journal

Showmanship winners: From left are Senior and Grand Champion Overall Ethan Dickey-Hall, Intermediate and Reserve Champion Overall Addison Beckett, and Junior winner Rose Hall.
https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_DSC_0728-1.jpgShowmanship winners: From left are Senior and Grand Champion Overall Ethan Dickey-Hall, Intermediate and Reserve Champion Overall Addison Beckett, and Junior winner Rose Hall. Elizabeth Clark | For The News Journal