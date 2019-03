ECHS announces honor roll students

East Clinton High School would like to acknowledge the accomplishments of the following students for making the honor roll for the third quarter. Congratulations and keep up the great work!

All A Honor Roll

9th Grade

Carah Anteck, Justin Arnold, Tessa Bosier, Katelyn Carey, Kenton Deaton, Paige Fetters, Hayley Haines, Paige Harrell, Shane Lynch, Dylan Napier, McKenzie Pence, Landon Runyon, Abigail (Alex) Sowders, Jenna Stanley

10th Grade

Jaiden Alloy, Owen Beatty, Gracie Boggs, Jericka Boggs, Paige Bowman, Hayden Davis, Graice Evanshine, Aaron Hughes, Caden Morton, Austin Reedy, MacKenzie Shoemaker, Jacob Watson

11th Grade

Kiya Byrd, Aidan Henson, Matthew Moskal, Ethan Reedy, Sarah Ross,

12th Grade

Emily Berry, Mackenzie Campbell, Jazmin Carrico, Kaitlin Durbin, Alexandria Hughes, Shmar Hyman, Zachary Mitchell, Caleb Morton, Riah Simpson, Megan Stewart, Shane Streber, Alexandria Turner.

A/B Honor Roll

9th Grade

Myah Anteck, Alycia Barker, Mitchell Bean, Haley Boysel, Haillie Byrum, Isaiah Curtis, Michael Daniel, Emilee Doctor, Jon Fast, Van Frye, Peyton Garen, Kelli Greene, Arwen Griffith, Gage Hamilton, Clayton Hansford, Cora Helsel, Michael Horn, Darren Johnson, Lydia Kessler, Kelsi Lilly, Brian (Kane) Moreton, August Morgan, Lauren Parks, Preston Pauley, Josie Runk, Courtney (Emma) Sergent, Jared Smith, Ceejay Smithson, Skyla Taylor, Ryan Vance, Regan Walker, Carl Whatley, Larc Wood.

10th Grade

Shayla Arbino, Holly Bernard, Autumn Berry, Caitlyn Borrageiro, Katrina Bowman, Carter Carey, Desaray Covault, Justyce Curtis, Marci Ellis, Dylan Fisher, Owyn Fleak, Trenton Garen, Joshua George, Alonah Hall, Clayton Harrington, Kimberly Jackson, Madison Kier, Cole Lewis, Shawn Morgan, Brianna Rider, Alexandra Shepard, Devon Slone, Jaycee Smithson, Evan Stewart, Alexis Taylor, Quinten Tolle

11th Grade

Jonathan Cline, Jared Doctor, Blake Fyffe, Crystal Hargrave, Jacob Howard, Mason Huff, Myah Jones, Kori Kile, Samantha Kraner, Jerry Mentzel, Matthew Mitchell, Noah Pattan, Rayshawn Stolzenburg, Austin Tackett, Colton Vadnais, Olivia Wood

12th Grade

Austin Arellano, Tiffanni Bailey, Cheyenne Berry, Zachary Carver, Gage Collins, Bailey Corcoran, Zane Everhart, Elijah George, Ashley Kinner, Maddalyn Loury, Makenzie McClure, Logan McPherson, Josephine Morgan, Bethany Piatt, Austin Rolfe, Dakota Slone, Alyssa Stoops, Kaitlyn Talbott.

