Wilmington Middle announces honor roll

The Wilmington Middle School honor roll for the third quarter:
6th Grade Honor Roll
Luke Achtermann, Emma Adams, Jayce Adkins, Felicity Alexander, Conner Altom, Shelbie Armstrong, Mia Bailey, Elizabeth Bales, Katie Bayless, Isabella Beatty, Joseph Beckett, Alexander Bennett, Sydney Bennett, Nadiyah Bond, Gracie Bowman, Matthias Brausch, Ashlynn Breedlove, Nicholas Brock, Jase Bryant, Stepheonna Burton, Sabrina Campos, Cortney Carr, Angelina Casey, Sofia Castillo, Briana Champo, Tyler Clark, Jasmine Comer, Caydence Conner, Zander Damron, Emmalee Danku, Danielle Disney, Arabella Earley, Joseph Edwards, Andrew Flanigan, Rihanna Furman, Miah Furnas, Mia Ganz, Connor Goff, Salvador Gonzales, Alexis Greene, Alexa Guevara, Lauren Harmeling, Madison Harris, Reagan Henry, Elijah Hibbs, Daylee Hickey, William Hildebrandt, Eli Hilderbrant, Eden Hill, Kaleb Hogsett, Zuriel Holcomb, Layna Holmes, Lilly Hudson, Sierra Hunt, Larkyn Johnson, Hayden Kelley, Sierra Kirk, Lucille Kramer, Savannah Kuhn, Kyli Lambcke, Hayley Lane, Chelsie Lanham, Peninah Latham, Landen LeForge, McKinley Maia, Elle Martin, Colton McCune, Bailey Moyer, Haden Mueller, Jumpei Nishino, Kensey Parker, Aven Patel, Logan Phillips, Parker Phillips, Shelby Prell, Aiyana Pritchett, Layla Pursley-Perkins, Rhianna Rahiel, Layla Reynolds, Samantha Reynolds, Nathan Ritze, Abby Roberts, Katelynne Robinson, Keira Rolston, Jordan Rulon, Teresa Santana, Mason Schaffer, Paisley Scott, Mia Skinner, Tiffany Smith, Zane Smith, Margaret Snowball, Trey Seei, Braxton Starkey, Lilly Stern, Brent Storer, Zachary Storer, Jade Strickland, Brooke Taulbee, Cody Teegardin, Kayden Thiel, Aidynne Tippett, Bryn Tippett, Joseph Toledo, Katelynn Totten, Timothy Tuggle, Nyla Turner, Luke Vangundy, Bryce Vilvens, Aiden Walker, Madison Welch, Noah Westfall, Bailey Wheeler, Stephen Williams, Hunter Wisecup, Colin Wood.
7th Grade Honor Roll
Keifer Agnew, Kyle Agnew, Andre Anderson, Jaydin Applegate, Leo Baker, Jaelynn Barnett, Addison Beckett, Allison Beekman, Taliah Billingsley, Brayson Black, Nevaeh Blackburn, Asjiah Bloom, Madilyn Brausch, Lillyanna Brewer, Austin Brooks, Michael Brown, Riley Brown, Brynnley Bryant, Colt Byrd, Eli Caldwell, Kloe Calloway, Troy Chase, Levi Cochran, Steven Collins, Elizabeth Cox, Damien Crawford, Jada Current, Kathryn Curry, Jonathan Custis, Makenzie Daniels, Lilly Davison, Geri DeHass, Ashley Delph, Caydn Denniston, Bailee Drake, Mathias Dunville, Emma Edison, Skyla Edwards, Emily Gerard, Gladys Gonzalez, Elizabeth Gray, Blake Gregory, Thomas Halloran, Regan Harris, Hailee Harrison, Arika Hendee, Adriana Henninger, Lily Hodge, Brooklynn Hoggatt, Ryan Hurtt, Kairi Hutchinson, Nathan Jones, Kaden Kennedy, Lyla Kirk, Delilah Klaue, Addison Dretchek, Carlos Lagunes, Linsday Lydy, Kailyn Mason, Alexander Massie, Aiden Matheney, Oliver McDermott, Nanami Miki, Jose Morales-Ramirez, Savannah Morris, Keiana Murdock, Lilly Music, Izabella Myburgh, Jayla Norris, Talen Oberlin, Elizabeth O’Neil, Natalie O’Neil, Eli Otto, Jesse Parker, Emily Partin, Cristian Perez, Bryson Platt, Isaac Pletcher, Briston Plymire, Aiden Price, Trey Reed, Reagen Reese, Emma Riddle, Danielle Riley, Shelby Rose, Destiny Rosenwirth, elizabeth Schiff, Haley Schneder, Hannah Scott, Karizma Setty, Gavin Sheets, Logan Shumaker, Addyson Smith, Alexander Smith, Spies Shannon, Kelsey Spradlin, Margaret Stanley, Christopher Stewart, Arian Taylor, Michael Thompson, Joshua Tolliver, Makenna Tolliver, Matthew Tolliver, Isabella Totten, Patrick Tucker, Emma Walker, Jeanith Walley, Conner Walters, Jayla Welch, Alantis Wiles, Shamya Wilson, Steven Wood, Ava Wright.
8th Grade Honor Roll
Kalli Abbitt, Narohj Adams, Jenna Allemang, Makensie Anderson, Leyton Bell, Adriana Benitez, Ella Berhardt, Brandon Black, Solomon Blessing, Robert Bloom, Danielle Brannon, Mia Brock, Brianna Brunke, Vanessa Calderone, Carley Calvin, Logan Camp, Diamond Carpenter, Victor Castillo, Alice Clair, Brady Close, Dylan Cole, Emily Cook, Kayla Davis, Caroline Diels, Kaison Dodge, Erin Drake, Jocelyn Edens, Jocelyn Engel, Gregory Farfan, Aidan Flores, Colin Frary, Olivia Gammell, Noah Geggie, Antonino Gonzalez, Ian Griffith, Abel Hackney, Trey Hagen, Braden Harmeling, Michael Harrison, Carson Hibbs, Henry Hildebrandt, Travis Horton, Charlotte Housh, Sophia Huffman, James Johnson, Tre Jones, Peyton Keniston, Joselyn Kessler, Tanner Killen, Harland Lane, Hillary LeForge, Gavin Mann, Savannah Marble, Eric Maus, Kelby Maze, Sydney McCord, Carlie McCoy, Stephen McCoy, Aeris McDaniel, Abbigale Miller, Keenan Milliner, Hayley Moon-Storer, Ryann Morrison, Bryant Murphy, Katherine Murphy, Savannah Murtland, Hailey Naegele, Ella Neuenschwander, Mark Niederbaumer, Tomoka Nishino, Taylor Noszka, Destine Noyes, Siobhan O’Boyle, Mickayla O’Dell, Anthony Perez, Victoria Piatt, Chase Pickard, Katelyn Pittman, Alaina Quillin, Austin Reagan, Lexus Reiley, Jack Rice, Sudreana Roberts, Keasia Robinson, Jeffrey Rohrback, Jacob Roudebush, Cadynce Royer, Aiden Saxour, Brycen Sexton, Chandni Sharma, Lindsey Simonson, Emma Simpson, McKenzie Smith, Griffin Snarr, Devon Snyder, Jaden Snyder, Abbygail Spurgeon, Garrett Steinmetz, Jamie Stubbs, Chloe Sutton, Gracie Sutton, Kylie Taulbee, Megan Todd, Haylea Toledo, Grabrielle Tong-Broglin, Destyne Turner, Grace Vance, Tanner Vance, Nataleah Ward, Brooklyn Watson, Aubre Weller, Toria Willis, Jonathan Winner.