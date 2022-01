WHS wrestlers take two from BHS, Wyoming

WILMINGTON — Wilmington won a couple wrestling matches Wednesday evening at the middle school gym.

The Hurricane defeated Blanchester 48-6 and Wyoming 50-18. Blanchester lost to Turpin 21-15.

Plenty of forfeits dotted the bout sheets for all four teams.

Cadyn Denniston was the only Hurricane wrestler to have two matches, winning both at 144 pounds. He decisioned Nick Musselman of Blanchester 4-3 and Brayden McLean of Wyoming 14-8.

Hunter Smith of Blanchester had two triumphant matches, pinning Darius Stewart of WHS in 1:59 and Luke Ciminillo of Turpin in 31 seconds.

SUMMARY

January 19, 2022

@Wilmington Middle School gym

Wilmington 48 Blanchester 6

106: Mythias Stuckey (W) wins by forfeit

113: Hunter Smith (B) pinned Darius Stewart 1:59

120: Ethan Bates (W) wins by forfeit

126: Eli Hibbs (W) tech fall Kaleb Tabor 18-2 (4:39)

132: Carson Hibbs (W) wins by forfeit

138: Double forfeit

144: Caydn Denniston (W) dec Nick Musselman 4-3

150: O’Ryan Keith (W) dec Dylan Short 7-6

157: Lee Lynch (W) wins by forfeit

165: Double forfeit

175: Thad Stuckey (W) dec Zane Panetta 17-5

190: Josh Snell (W) dec Michael Mulvihill 14-7

215: Paul McKnight (W) pinned Caleb Holley 5:42

285: Brett Brooks (W) wins by forfeit

–

Wilmington 50 Wyoming 18

106: Mythias Stuckey wins by forfeit

113: Darius Stewart pinned TJ Jacquemin 0:22

120: Ethan Bates wins by forfeit

126: Eli Hibbs was pinned by Malachi O’Leary 0:53

132: Carson Hibbs pinned Kaleb Chambers 1:12

138: Double forfeit

144: WHS forfeits

150: Caydn Denniston dec Brayden McLean 14-8

157: O’Ryan Keith was dec by Dorien Fredericks 8-6

165: Lee Lynch wins by forfeit

175: Thad Stuckey wins by forfeit

190: Josh Snell wins by forfeit

215: Paul McKnight wins by forfeit

285: Brett Brooks was dec by Bruce Wagers 3-0

–

Turpin 21 Blanchester 15

106: Double forfeit

113: Hunter Smith pinned Luke Ciminillo 0:31

120: Blan forfeits

126: Kaleb Tabor was pinned by Trace Haggard 0:31

132: Double forfeit

138: Double forfeit

144: Double forfeit

150: Nick Musselman was decisioned by Linkyn Schardt 3-0

157: Double forfeit

165: Double forfeit

175: Zane Panetta pinned Andrew Aquilla 4:55

190: Michael Mulvihill dec Deacon Howland 8-4

215: Caleb Holley was pinned by Ryder Merrick 5:06

285: Double forfeit

Wilmington’s Brett Brooks https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_2BBrooks0119me-001.jpg Wilmington’s Brett Brooks Wilmington’s Eli Hibbs and Blanchester’s Kaleb Tabor https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_2EHibbsTabor0119me-001.jpg Wilmington’s Eli Hibbs and Blanchester’s Kaleb Tabor Wilmington’s Thad Stuckey and Blanchester’s Zane Panetta https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_2StuckeyPanetta0119me-001.jpg Wilmington’s Thad Stuckey and Blanchester’s Zane Panetta Blanchester’s Caleb Holley (right) https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_bHolley0119me-001.jpg Blanchester’s Caleb Holley (right) Wilmington’s Carson Hibbs https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_CHibbs0119me-001.jpg Wilmington’s Carson Hibbs Wilmington’s Eli Hibbs and Blanchester’s Kaleb Tabor https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_EHibbsTabor0119me-001.jpg Wilmington’s Eli Hibbs and Blanchester’s Kaleb Tabor Wilmington’s O’Ryan Keith and Blanchester’s Dylan Short https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_KeithShort0119me-001.jpg Wilmington’s O’Ryan Keith and Blanchester’s Dylan Short Wilmington’s Paul McKnight and Blanchester’s Kaleb Holley https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_McKnightHolley0119me-001.jpg Wilmington’s Paul McKnight and Blanchester’s Kaleb Holley Blanchester’s Michael Mulvihill https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_Mulvihill0119me-001.jpg Blanchester’s Michael Mulvihill Wilmington’s Josh Snell and Blanchester’s Michael Mulvihill https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_SnellMulvihill0119me-001.jpg Wilmington’s Josh Snell and Blanchester’s Michael Mulvihill Athletic Trainer Kelli Veidt and Blanchester’s Michael Mulvihill https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_VeidtMulvi0119me-001.jpg Athletic Trainer Kelli Veidt and Blanchester’s Michael Mulvihill Wilmington’s Brett Brooks https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_wilBBrooks0119me-001.jpg Wilmington’s Brett Brooks Wilmington’s Thad Stuckey and Blanchester’s Zane Panetta https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2022/01/web1_WR_StuckeyPanetta0119me-001.jpg Wilmington’s Thad Stuckey and Blanchester’s Zane Panetta