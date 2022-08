The East Clinton football team went through the paces on Day 4 of practice Thursday afternoon in Lees Creek. The Astros, under the watchful eye of head coach Steve Olds, will open the season Aug. 19 at home against Dayton Christian.

