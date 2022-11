BBK Final: Southeastern 71, Blanchester 36

BLANCHESTER — The Blanchester boys basketball team lost its season opener Friday night to Southeastern 71-36 at the old BHS gym.

Evan Malott had eight points to lead Blanchester.

MORE TO COME

SUMMARY

Nov 25, 2022

@Blanchester Middle School gym

Southeastern 71, Blanchester 36

SE^20^18^19^14^^71

B^13^4^15^4^^36

(36) BLANCHESTER (fg-3fg-ft-tp) Sipple 2-0-1-5 Tangonan 2-0-2-6 Creager 0-0-0-0 Taylor 0-0-2-2 West 1-0-2-4 Wymer 2-0-1-5 Cromer 2-0-2-6 Wood 0-0-0-0 Malott 3-2-0-8 Estep 0-0-0-0 TOTALS 12-2-10/17-36

(71) SOUTHEASTERN (fg-3fg-ft-tp) Davis 2-0-0-4 McKee 0-0-0-0 Adkins 2-0-0-0 Alderson 0-0-0-0 Cordial 5-1-2-13 Workman 5-2-0-12 Northrop 4-0-2-10 Walton 4-0-0-8 Robinson 8-0-2-18 Bell 1-0-0-2 TOTALS 32-3-6/11-71