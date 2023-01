SW Final: Bellbrook 1, Wilmington 2, Massie 3

WILMINGTON — Bellbrook defeated both Wilmington and Clinton-Massie Thursday in boys and girls swim meets at the Wilmington College pool.

Wilmington was second and Massie third in both meets.

In the girls meet, Bailee Williams of Clinton-Massie won the 400 free in 5:49.86 while Bailey Moyer of Wilmington won the 100 backstroke in 58.97 seconds.

In the boys meet, the county’s only win was in the 200 free relay where the Wilmington quartet of Aidan Benitez, Sam Burt, Henry Hildebrandt and Preston Zeigler clocked 2:08.95.

SUMMARY

Jan 26, 2023

@WC Natatorium

Wilm HS vs Massie vs Bellbrook

Boys Results

TEAMS: Bellbrook 142, Wilmington 61, Clinton-Massie 45

200 MEDLEY RELAY: Bellbrook 2:10.77; Massie A (McCall Hensley, Quinton Smith, Danny Mefford, Blaine Testa) 2:36.39

200 FREE: Wolverton (B) 2:32.74; Also, Aidan Benitez (W) 2:45.57; McCall Hensley (CM) 2:56.57; Conner Walters (W) 3:45.3

200 IM: Bourquin (B) 2:48.77; Also, Preston Zeigler (W) 3:29.95; Blaine Testa (CM) 3:52.93; Oliver McDermott (W) 3:56.4

50 FREE: Guthrie (B) 26.43; Also, Henry Hildebrandt (W) 34.22; Danny Mefford (CM) 35.95

100 FLY: Carper (B) 1:19.47; Quinton Smith (CM) 1:34.88; Also, Sam Burt (W) 2:00.83

100 FREE: Vawter (B) 1:08.36; Preston Zeigler (W) 1:14.85; Henry Hildebrandt (W) 1:21.29; Blaine Testa (CM) 1:22.73

400 FREE: Kwast (B) 5:46.44; Aidan Benitez (W) 5:57.45, McCall Hensley (CM) 6:18.66, Oliver McDermott (W) 7:28.01

200 FREE RELAY: Wilm A (Aidan Benitez, Sam Burt, Henry Hildebrandt, Preston Zeigler) 2:08.95; Massie A (Blaine Testa, McCall Hensley, Danny Mefford, Quinton Smith) 2:14.35

100 BACK: Bozzuto (B) 1:31.52. Also, Conner Walters (W) 1:57.96

100 BREAST: Guthrie (B) 1:14.2; Also, Quinton Smith (CM) 1:27.19; Danny Mefford (CM) 1:40.32; Sam Burt (W) 1:57.06

400 FREE RELAY: Bellbrook 4:30.63; Wilm A (Aidan Benitez, Sam Burt, Henry Hildebrandt, Preston Zeigler) 5:15.21

Girls Results

TEAMS: Bellbrook 138, Wilmington 83, Clinton-Massie 77

200 MEDLEY RELAY: Bellbrook 2:17.7; Massie A (Bailee Williams, Ellie Smith, Malea Beam, Erin Belisle) 2:32.37; Wilm A (Hannah Scott, Adriana Benitez, Bailey Moyer, Vanessa Calderone) 2:40.31. Also, Wilm B (Ashley Delph, Alice Clair, Lauren Harmeling, Sofia Castillo) 3:01.74

200 FREE: Faulkner (B) 2:37.39; Bailee Williams (CM) 2:41.92. Also, Elise Dennis (CM) 3:05.62; Ella Neuenschwander (W) 3:09.93; Lauren Harmeling (W) 3:35.16

200 IM: Kinzeler (B) 2:49.43; Also, Erin Belisle (CM) 3:16.4; Adriana Benitez (W) 3:30.14; Vanessa Calderone (W) 3:35.73

50 FREE: Melton (B) 30.64. Also, Madilyn Brausch (W) 35.91; Gracie Linebaugh (CM) 35.97; Emma Everitt (CM) 36.36; Ashley Delph (W) 36.49; Sofia Castillo (W) 36.56; Audree Testa (CM) 37.5; Charlotte Housh (W) 39.77; Jocelyn Engel (W) 39.86; Halle Dennis (CM) 39.98, Lauren Harmeling (W) 42.06; Carlie McCoy (W) 42.45; Emily Kau (CM) 42.57; Layna Holmes (W) 43.16

100 FLY: Melton (B) 1:14.45; Malea Beam (CM) 1:26.08. Also, Hannah Scott (W) 1:50.42, Alice Clair (W) 2:12.16

100 FREE: Melton (B) 1:07.43; Bailey Moyer (W) 1:13.36. Also, Erin Belisle (CM) 1:17.97, Vanessa Calderone (W) 1:23.06, Gracie Linebaugh (CM) 1:29.19

400 FREE: Bailee Williams (CM) 5:49.86. Also, Madilyn Brausch (W) 6:31.67, Ella Neuenschwander (W) 6:35.49, Emma Everitt (CM) 6:36.14

200 FREE RELAY: Bellbrook 2:13.18; Massie A (Malea Beam, Erin Belisle, Emma Everitt, Bailee Williams) 2:19.35; Wilm A (Vanessa Calderone, Hannah Scott, Adriana Benitez, Bailey Moyer) 2:20.13; Massie B (Gracie Linebaugh, Ella Mefford, Audree Testa, Elise Dennis) 2:32.05; Wilm B (Sofia Castillo, Layna Holmes, Charlotte Housh, Ella Neuenschwander) 2:40.66

100 BACK: Bailey Moyer (W) 58.97; Hannah Scott (W) 65.68; Malea Beam (CM) 66.53

100 BREAST: Melton (B) 1:25.9; Ellie Smith (CM) 1:45.29; Ella Mefford (CM) 1:49.41; Alice Clair (W) 1:53.2; Adriana Benitez (W) 1:54.21

400 FREE RELAY: Bellbrook 4:47.88; Wilm A (Ella Neuenschwander, Ashley Delph, Alice Clair, Sofia Castillo) 5:50.88. Also, Wilm B (Jocelyn Engel, Layna Holmes, Charlotte Housh, Madilyn Brausch) 6:10.73; Massie A (Elise Dennis, Gracie Linebaugh, Ella Mefford, Ellie Smith) 6:37.59