The Wilmington Hurricane wrestling program held a youth camp this week in the wrestling room at the Rodger O. Borror Middle School. Assistant coach Isaac Bray, along with the help of several other coaches and wrestlers, put the youngsters through the paces of being a Hurricane wrestler.

