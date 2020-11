9 from county earn first-team SW District football honors

Southwest District football honors were released Tuesday night and Clinton County had nine players earn first-team honors.

In Division III, Carter Huffman of Wilmington was first-team wide receiver.

In Division IV, Clinton-Massie’s Carson Vanhoose was first team running back, Brody Muterspaw and Colton Doyle were first team offensive line, Colton Trampler was first team linebacker and Trevor McGuinness was first team at kicker.

In Division V, Blanchester’s Braydon Sipple at quarterback and Colt Conover at linebacker were first team along with East Clinton defensive back Branson Smith.

Second-team honors went to WHS lineman Elijah Rockhold; CM’s Cayden Clutter, Kody Zantene; Blanchester’s Chasen Allison, Gage Huston and Blake Richard; and East Clinton’s Phillip Davis.

Honorable mention was given to Wilmington’s Jeff Valentine.

For Wilmington, Huffman, a 6-1, 190-pound wide receiver, had 24 receptions for 537 yards and eight touchdowns for the Hurricane.

Rockhold, a 6-4, 245-pound senior lineman, was a two-way starter for WHS this season and was the top offensive lineman for the Hurricane.

Valentine, a 6-2, 200-pound junior, had 44 tackles, an interception, a sack and four tackles for loss from his linebacker position for Wilmington.

For Clinton-Massie, Carson Vanhoose, a 5-9, 160-pound junior running back, ran for 1,498 yards and 30 touchdowns this season on 155 attempts. He was the SBAAC American Division offensive player of the year. He also scored two return and one receiving touchdown for the Falcons.

Colton Doyle, a 6-0, 215-pound lineman, and Muterspaw, a 5-10, 220-pound senior, were the top two linemen on the Falcons offense that steamrolled its way through an unbeaten regular season.

Trevor McGuinness, a 5-11, 195-pound senior, hit on 67 of 70 extra points and all four of his field goal attempts for Massie. He also averaged nearly 38 yards per punt.

Trampler, a 5-10, 215-pound junior linebacker, had 41 tackles and a 1.5 sacks for the Massie squad.

Clutter, a 5-11, 200-pound senior, was the top tackler with 58. He also had four fumble recoveries.

Zantene, a 6-3, 180-pound junior, had 36 tackles and three interceptions from his free safety position.

For Blanchester, Colt Conover, a 5-9, 190-pound senior, had 69 tackles, an interception, a forced fumble, a sack and 10 tackles for loss for the Wildcats. He was given honorable mention All-Ohio last season.

Sipple, a 6-4, 175-pound senior, passed for 1,719 yards and 21 touchdowns while running for 185 yards and a score.

Allison, a 6-2, 215-pound sophomore, was the top offensive lineman for the Wildcats.

Huston, a 5-10, 175-pound linebacker, had 49 tackles, two interceptions, a fumble recovery and eight tackles for loss.

Richard, a 6-2, 165-pound senior, had 23 tackles, four interceptions, four tackles for loss and one forced fumble.

For East Clinton, Smith, a 6-1, 160-pound defensive back, had seven interceptions and 58 tackles. He forced two fumbles and recovered one.

Davis, a 6-1, 230-pound junior lineman, had nine sacks among his 48 tackles for the Astros. He also recovered two fumbles.

SUMMARY

The 2020 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District Division I football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION I

First Team Offense

Backfield: Mekhi Lynn, Cincinnati Princeton, 6-2, 180, jr., QB; Jaydan Mayes, Fairfield, 5-11, 175, sr., RB; Brogan McCaughey, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 185, sr., QB; Cade Rice, Clayton Northmont, 6-3, 215, sr., QB; Te’Sean Smoot, Springfield, 6-0, 184, jr., QB; Keyshawn Stephens, Hamilton, 6-0, 200, sr., RB.

Receivers: Markus Allen, Clayton Northmont, 6-3, 210, sr., WR; Anthony Brown, Springfield, 5-10, 165, so., WR; Titan Case, Springboro, 6-0, 185, sr., WR; Liam Clifford, Cincinnati St. Xavier, 6-2, 190, sr., WR; Josh Kattus, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-4, 245, jr., TE; Drew Ramsey, Cincinnati Elder, 6-1, 200, jr., WR.

Linemen: Landon Fickell, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-5 270, sr.; Mao Glynn, Cincinnati Walnut Hills, 6-3, 285, sr.; Brian Parker, Cincinnati St. Xavier, 6-5, 275, jr.; Paul Rodriguez, Mason, 6-5, 305, sr.; Tegra Tshabola, West Chester Lakota West, 6-6, 300, jr.; Aamil Wagner, Huber Heights Wayne, 6-7, 260, jr.

Kicker: Matt Howard, West Chester Lakota West, 5-11, 175, sr.

First Team Defense

Linemen: Giovanni Albanese, Cincinnati St. Xavier, 6-0, 280, Sr.; Kris Artis, Centerville, 6-3, 230, sr.; Dontay Corleone, Cincinnati Colerain, 6-2, 325, sr.; Eli Newburg, Clayton Northmont, 6-2, 220, sr.; Brandon Smith, Fairfield, 6-1, 265, sr.; Aneesh Vyas, West Chester Lakota West, 6-2, 270, sr.

Linebackers: Jon Bruder, Centerville, 5-10, 215, sr.; Matthew Devine, Cincinnati St. Xavier, 6-0, 220, sr.; Cameron Junior, Middletown, 6-1, 210, sr.; Jackson Kuwatch, West Chester Lakota West, 6-4, 220, sr.; Aden Miller, West Chester Lakota West, 5-11, 210, jr.; Clayton Philip Quansah, Northmont, 5-10, 222, sr.

Secondary: Alex Afari, West Chester Lakota West, 6-3, 200, jr.; Leroy Bowers, Cincinnati Princeton, 6-2, 200, sr.; Jyaire Brown, West Chester Lakota West, 6-0, 175, jr.; Delian Bradley, Springfield, 6-0, 185, jr.; Gabe Dubois, Cincinnati St. Xavier, 5-9, 170, sr.; Rod Moore, Clayton Northmont, 6-0, 185, sr.

Punter: Matthew Dapore, Springboro, 5-11, 180, sr.

Offensive player of the year: Liam Clifford, Cincinnati St. Xavier

Defensive player of the year:Jackson Kuwatch, West Chester Lakota West

Coach of the year: Steve Specht, Cincinnati St. Xavier

Second Team Offense

Backfield: Josh Bryant, Middletown, 5-9, 195, sr., RB; Cam Fancher, Huber Heights Wayne, 6-2, 190, sr., QB; Christian Davis, Miamisburg, 6-0, 178, so., RB; Keith Farr, Lebanon, 6-1, 175, sr., RB; Chase Harrison, Centerville, 6-3, 210, jr., QB; Charles Kellom, Cincinnati St. Xavier, 6-0, 190, jr., RB.

Receivers: Rodney Harris II, Princeton, 6-3, 195, jr.; Lamont Jackson, Princeton, 6-3, 182, sr.; Blake Lamb, Lebanon, 6-3, 200, sr.; Scott Nieman, Elder, 6-6, 215, sr.; Jalen Patterson, St. Xavier, 6-10, 190, sr.; Cam Smith, Centerville, 6-3, 195, jr.

Linemen: Rod Green, Springfield, 6-5, 305, sr.; Jacob Harmon, Hamilton, 6-0, 285, sr.; Ryan Iiams, Springboro, 6-3, 280, sr.; Augie Groh, Fairfield, 6-5, 275, jr.; Ethan Tyla, Fairfield, 6-4, 275, sr.; Eric West, Lebanon, 6-1, 240, sr.

Kicker: Mason Rohmiller, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 155, jr.

Second Team Defense

Linemen:

Jokell Brown, Springfield, 6-0, 283, jr.; Wyatt Bullock, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-2, 270, sr.; Tank Gant, Kettering Fairmont, 6-3, 215, jr.; Tywan January, Springfield, 5-1, 280, jr.; Nate Pabst, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-5, 255, sr.; Xavier Voung, Clayton Northmont, 6-3, 227, jr.

Linebackers: Lavert Jarmon, Cincinnati Colerain, 5-10, 180, jr.; Xander Kendall, Cincinnati Colerain, 6-0, 220, sr.; Antonio O’Berry, Huber Heights Wayne, 6-4, 210, sr.; Jack Roncagli, Kettering Fairmont, 5-10, 190, sr.; Adam Trick, Huber Heights Wayne, 6-4, 220, jr.; Kameron Vargas, West Chester Lakota West, 6-1, 215, sr.

Secondary: Kendel Dolby, Springfield, 5-11, 174, sr.; Corwyn Hurt, Miamisburg, 5-11, 177, jr.; Jax Hutchinson, Mason, 6-1, 198, sr.; Josh Thornhill, Liberty Twp. Lakota East, 5-11, 175, sr.; Malik Verdon, Hamilton, 6-5, 190, sr.; Caleb Young, Kettering Fairmont, 5-11, 165, sr.

Punter: Drew Petersen, Cincinnati Walnut Hills, 6-3, 215, sr.

Honorable Mention

Christian Ochs, Springfield; Elijah Brown, De’Andre Ham, Jaden Hurd, Jordan Ward, Huber Heights Wayne; Joe Darrah, Anthony Johnston, Allan Hopkins, Beavercreek; Brian Kenrick, Kettering Fairmont; Michael Ethridge, Springboro; Jacob Tueimeh, Cincinnati Sycamore; MJ Flowers, Freddie Johnson, Isaiah Myers, Cincinnati Colerain; Logan Hehman, Devin Holt, Cincinnati Oak Hills; Mitch Bolden, Adrian Davis, Lakota West; TJ Kathman, Lakota East; Kaleb Johnson, Hamilton; TJ Rotello, Cincinnati Archbishop Moeller.

–

The 2020 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District Division II football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION II

First Team Offense

Backfield: Zach Branam, Cincinnati La Salle, 5-11, 200, sr., QB; Ca’ron Coleman, Piqua, 5-9, 183, sr., RB; Tyron Darby, West Carrollton, 6-1, 185, jr., RB; Jackson Kuhn, Cincinnati Anderson, 6-1, 195, sr., QB; Ty Stylski, Kings Mills Kings, 5-10, 195, sr., RB; Micale Wingfield, Cincinnati Winton Woods, 6-2-205, sr., QB.

Receivers: Nick Barr, Troy, 6-2, 185, sr.; Jorden Berry, West Carrollton, 5-10, 165, jr.; Joey Faulkner, Cincinnati Anderson, 5-10, 180, jr.; Cam Hering, Harrison, 5-10, 180, sr.; Nic Pucci, Harrison, 5-8, 160, sr.; Reis Stocksdale, Morrow Little Miami, 5-11, 180, sr.

Linemen: Jaden Bush, Fairborn, 5-8, 240, sr.; Paul Haywood, Cincinnati La Salle, 6-3, 300, jr.; Gabe Hickman, Cincinnati Turpin, 6-0, 248, sr.; Caleb Lyons, Piqua, 6-4, 288, jr.; Jacob Moorman, Troy, 6-3, 320, sr.; Adrian Razo, Kings Mills Kings, 6-2, 330, sr.

Kicker: Jackson Trombley, Piqua, 5-11, 177, so.

First Team Defense

Linemen: Anthony Baltimore, West Carrollton, 6-2, 240, sr.; Andrew Booker, Cincinnati Winton Woods, 6-2, 220, sr.; Brody Foley, Cincinnati Anderson, 6-6, 230, jr.; Alex Greene, Troy, 6-2, 210, sr.; Jerell Lewis, Piqua, 6-2, 243, sr.; Will Myres, Cincinnati Turpin, 6-0, 202, sr.

Linebackers: Seven Blue, Cincinnati Winton Woods, jr.; Zack Gaither, Xenia, 6-5, 220, sr.; Will Guy, Cincinnati Turpin, 6-2, 192, sr.; Casey O’Toole, Cincinnati Anderson, 6-2, 220, jr.; Cam Sanders, Cincinnati Winton Woods, sr.; Hunter Warner, Fairborn, 6-2, 210, sr.

Secondary: Tamarion Crumpley, Cincinnati Winton Woods, 6-2, 180, sr.; Jaymar Hargrove-Mundy, Cincinnati La Salle, 6-0, 175, sr.; Jeremy Holloway, Riverside Stebbins, 6-4, 185, sr.; Jaylen Johnson, Cincinnati La Salle, 6-2, 215, sr.; Dwight Lewis, Fairborn, 6-2, 180, sr.; Devonta Smith, Cincinnati La Salle,, 6-0, 180, sr.

Punter: Anthony Scott, Trenton Edgewood, 5-11, 170, sr.

Offensive player of the year: Zach Branam, Cincinnati La Salle

Defensive player of the year: Hunter Warner, Fairborn

Coach of the year: Greg Bonifay, Riverside Stebbins

Second Team Offense

Backfield: Ramon Browder, Jr., Xenia, 6-0, 180, so., RB; Kamaury Cleveland, West Carrollton, 6-0, 180, jr., QB; Kaidan Naughton, Cincinnati Turpin, 6-0, 176, sr., RB; Brady Ouhl, Piqua, 6-1, 172, so., QB; Patrick Parrish, Fairborn, 6-2, 170, sr., QB; Tyreke Spikes, Cincinnati Winton Woods, 5-7, 180, jr., RB.

Receivers: Logan Hurley, Cincinnati Turpin, 6-1, 175, sr.; Ethan Lund, Loveland, 6-4, 190, jr.; Max Meyer, Trenton Edgewood, 6-3, 200, sr.; Aaron Morton, Loveland, 5-9, 165, sr.; Evan Upchurch, Cincinnati Anderson, 5-10, 170, jr.; Jacob Wheeler, Sidney, 5-11, 175 sr.

Linemen: Nathon Detherage, Oxford Talawanda, 6-2, 270, sr.; William Edwards, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 210, jr.; Bryon Jones, Sidney, 5-11, 295, sr.; Josh Manning, Fairborn, 6-1, 265, sr.; Dawson McCulley, Kings Mills Kings, 6-1, 200, sr.; Zach Ray, Troy, 6-2, 265, sr.

Kicker: Mason Luensman, Cincinnati La Salle, 5-11, 180, so.

Second Team Defense

Linemen: Arron Byrd, Cincinnati La Salle, 5-10, 225, sr.; Brady Cefalu, Kings Mills Kings, 6-5, 230, sr.; Caden Flick, Trenton Edgewood, 6-0, 190, jr.; Jayron Gibson, Cincinnati Winton Woods, jr.; JJ McCoy, Troy, 6-2, 205, jr.; Gabe Ogdan, Loveland, 6-3, 230, sr.

Linebackers: Jameson Anderson, Fairborn, 5-8, 160, sr.; Zach Hymer, Kings Mills Kings, 6-2, 215, sr.; Tanner Kemp, Piqua, 6-1, 189, jr.; Bradyn Pennington, Riverside Stebbins, 6-1.5, 190, sr.; Radical Rothermel, Trenton Edgewood, 6-1, 240, jr.; Max Sannella, Kings Mills Kings, 5-10, 200, jr.

Secondary: Braden Berner, New Carlisle Tecumseh, 6-0, 170, jr.; Billy Knott, Cincinnati Anderson, 6-1, 190, sr.; Jasiah Medley, Piqua, 6-1, 181, jr.; Marvelous Rutledge, Riverside Stebbins, 6-0, 195, sr.; Curt Spangler, Sidney, 6-1, 160, sr.; Caleb Tubbs, Cincinnati Winton Woods, 6-0, 170, sr.

Punter: Logan Forcum, Cincinnati La Salle, 5-10, 170, sr.

Honorable Mention: Deondre Bothast-Revalee, Oxford Talawanda; Dom Little, Masyn Dallio, Harrison; Landon Howell, Tavionne Crosby, Brick Barker, Trenton Edgewood; Calvin Cloud, Loveland; Noah Habig, Cincinnati Anderson; Matthew Johnson, Cincinnati Turpin, Tremell Wright, Gavin Severt, Xenia; Cedric Johnson, Sidney; Nate Keller, Stebbins; La’Manuel Kemp-Short, Nick Kawecki, Troy; Tyshaun Thomas, Cincinnati Withrow.

–

The 2020 Ohio Prep Sportswriters Association Division III All- Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION III

First Team Offense

Backfield: Seth Borondy, Bellbrook, 6-2, 175, jr., RB; CJ Boze, Hamilton Ross, 5-11, 165, sr., QB; Jackson Gifford, Hamilton Ross, 5-10, 215, sr., RB; Luke Lytle, New Richmond, 5-10, 165, sr., QB; Branden McDonald, Kettering Alter, 6-1, 208, sr., RB; Drew Novak, Mount Orab Western Brown, 6-6, 185, so., QB.

Receivers: Keyshawn Barber, Cincinnati Hughes, 6-2, 170, jr.; Logan Campbell, Mount Orab Western Brown, 6-0, 170, jr.; Kevon Grant, Cincinnati Northwest, 6-1, 170, Sr.; Carter Huffman, Wilmington, 6-1, 190, sr.; Kenyon Owens, Dayton Chaminade Julienne, 5-11, 188, jr.; Kadin Pollard, New Richmond, 6-3.5, 195, sr.

Linemen: Cajun Allen, Franklin, 6-3, 300, sr.; Aries Lamb, Cincinnati Mount Healthy, 6-7, 280, sr.; Griffin Peacock, Hamilton Ross, 6-4, 275, sr.; Kaden Rogers, Hamilton Ross, 6-3, 275, sr.; Matt See, Kettering Alter, 6-2, 287, sr.; Braden Swank, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 308, sr.

Kicker: Jack Ruffolo, Kettering Alter, 6-2, 188, sr.

First Team Defense

Linemen: Trevor Adams, Goshen, 6-3, 230, sr.; Jayden Carter, Hamilton Badin, 6-2, 210, sr.; James Keighley, Kettering Alter, 6-4, 218, sr.; Ashton Kooken, Bellbrook, 6-1, 195, jr.; Izac Proctor, Franklin, 6-2, 215, sr.; Kevin Thompson, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 182, sr.

Linebackers: Tyler Carlson, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 204, sr.; Ethan Fryman, Bellbrook, 5-11, 190, sr.; CJ Hicks, Kettering Alter, 6-4, 214, jr.; Taylor Jordan, Bellbrook, 6-2, 205, sr.; Gunner Lakins, Franklin, 6-2, 225, sr.; Diego Neri, Cincinnati Northwest, 6-3, 235, sr.

Secondary: Wyatt Fryer, Franklin, 5-10, 185, sr.,; Jamar Payton, Dayton Dunbar, 6-2, 175, sr.; Aidan Plate, Kettering Alter, 6-2, 184, sr.; Casey Redemeier, Hamilton Ross, 5-11, 185, sr.; Corinthian Thomas, Cincinnati Hughes, 5-10, 170, so.; Bobby Young, Hamilton Badin, 6-0, 190, sr.

Punter: Isaiah Bales, Franklin, 6-0, 190, jr.

Offensive player of the year: Jackson Gifford, Hamilton Ross

Defensive player of the year: CJ Hicks, Kettering Alter

Coach of the year: Pat Burke, New Richmond

Second Team Offense

Backfield: Ryan Chapman, Dayton Carroll, 6-0, 160 so., QB; Jaheim Cherry, Cincinnati Northwest, 6-0, 191, sr., QB. Cade Chisman, Mount Orab Western Brown, 6-1, 180, sr.; Keyontrez Devaughn, Cincinnati Hughes, 5-10, 185, jr.; Elijah Jackson, Monroe, 6-0, 195, so., FB; Alex Westbrock, Bellbrook, 6-0, 170, sr.

Receivers: Jaeden Campbell, Bellefontaine, 6-2, 165, sr.; Steven Chapman, Dayton Carroll, 6-2, 170, sr.; Dylan Novak, Mount Orab Western Brown, 6-4, 190, jr.; Gary Powell III, Mount Orab Western Brown, 6-2, 210, sr.; Elijah Ray, Dayton Ponitz Tech, 5-9, 170, jr.; Sam Severt, Dayton Carroll, 5-10, 190, sr.

Linemen: Caleb Barnhart, Franklin, 6-4, 250, sr.; Eric Eickenhorst, Goshen, 6-1, 225, sr.; Nick Moore, Cincinnati Northwest, 6-3, 273, jr.; Elijah Rockhold, Wilmington, 6-4, 245, sr.; Brayden Turner, Bellbrook, 6-2, 320, jr.; Connor Young, Hamilton Badin, 6-2, 270, sr.

Kicker: Owen Hadden, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 150, sr.

Second Team Defense

Linemen: Isaiah Benson, Cincinnati Northwest, 6-2, 210, sr.; Rory Canady, Cincinnati Woodward, 6-7, 350, jr.; Hunter Harrison, Hamilton Badin, 6-2, 270, jr.; Chandler Holler, Monroe, 6-2, 210, sr.; Logan Neu, Hamilton Badin, 6-2, 220, jr.; Tayleon Waterhouse, Dayton Ponitz Tech, 6-2, 195, jr.

Linebackers: Ashton Ault, Bellbrook, 6-0, 210, jr.; Cayd Everhart, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 183, jr.; David Frederick, Dayton Chaminade Julienne, 5-9, 182, jr.; Sean Harkness, Cincinnati Mount Healthy, 5-8, 156, sr.; Tanner Meale, Hamilton Ross, 6-2, 230, sr.; Andy Walker, Dayton Carroll, 5-11, 190, sr.

Secondary: Ethan Braun, Dayton Carroll, 5-8, 155, sr.; Will Gilden, Cincinnati Hughes, 6-0, 170, jr.; JaQuan Lusbourgh, Dayton Dunbar, 5-11, 155, sr.; Jason Rindler, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 197, jr.; Nick Robbins, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 188, sr.; Stourm White, Dayton Ponitz Tech, 5-8, 160, so.

Punter: Landyn Vidourek, Hamilton Badin, 6-1, 165, jr.

Honorable Mention: Don’yae Freeman, Ahmad Goss, Cincinnati Aiken; Na’Davion Gaither, Trey Cornist, Aaron Hodge, Christian Jackson, Aries Lindsay, Cincinnati Mount Healthy; Tanner Smith, Hamilton Ross; Pierce Bauerle, Franklin; Collin Deaton, Monroe; Colton McCartney, Conner Mills, Hadyn Sharp, Greenville; Connor Rose, Ethan Moore, Bellefontaine; Casey Bennett, Kyle Fullam, Ryan Logan, Mike Masters, Luke Mitchell, Chandler Perdue, Vandalia Butler; Lawson Cook, Davis Featherstone, Nick Shirley, Tipp City Tippecanoe; Fanuel Uwishimwe, Dayton Carroll; David Schweinefuss, Michael Schweinefuss, Hamilton Badin; Matt Sciarretti, Kettering Alter; Andre LaJoye, Cam Weil, Mount Orab Western Brown; Jeff Valentine, Wilmington.

–

The 2020 Ohio Prep Sportswriters Association Division IV All- Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION IV

First Team Offense

Backfield: Jake Amburgy, Waynesville, 6-0, 180, sr., QB; Brady King, St. Paris Graham, 6-2, 210, sr., QB; Ben Owens, Germantown Valley View, 6-2, 210, sr., QB; Ty Thornton, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 180, jr., QB; CJ Hester, Cincinnati Wyoming, 5-10, 170, so., RB.; Carson Vanhoose, Clarksville Clinton-Massie, 5-9, 160, jr., RB.

Receivers: Blake Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 6-1, 155, so.; Troy Coulter, Germantown Valley View, 6-3, 210, sr.; Gauge Dunn, Bethel Bethel-Tate, 5-10, 145, jr.; Luke Hammond, Cincinnati Indian Hill, 6-3, 185, sr.; Joop Mitchell, Cincinnati Wyoming, 6-2, 180, sr.; Saa’lih Muhammed, Dayton Northridge, 6-1, 165, sr.

Linemen: Danny Denier, Waynesville, 6-0, 325, sr.; Colton Doyle, Clarksville Clinton-Massie, 6-0, 215, sr.; Chris Guest, Cincinnati Wyoming, 6-1, 210, sr.; Brody Muterspaw, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 220, sr.; Austin Ramey, Cincinnati McNicholas, 6-3, 295, sr.

Kicker: Trevor McGuinness, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 195, sr.

First Team Defense

Linemen: Joe Emory, Springfield Northwestern, 6-2, 285, sr.; Harry Hilvert, Cleves Taylor, 6-2, 245, jr.; Andrew Lambert, West Milton Milton-Union, 6-3, 245, sr.; Carson Shafer, Eaton, 6-1, 245, sr.; Beau Thomas, Cincinnati Wyoming, 6-1, 195, sr.

Linebackers: Seth Anderson, Springfield Kenton Ridge, 6-1, 205, sr.; Tim Artz, West Milton Milton-Union, 6-0, 216, sr.; Chase Baker, Germantown Valley View, 6-0, 200, sr.; Jared Hancock, Cincinnati Wyoming, 5-10, 195, jr.; Will Klekamp, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 225, sr.; Luke Osborn, Waynesville, 6-1, 240, sr.; Colton Trampler, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 215, jr.

Secondary: Seth Bloom, Waynesville, 6-2, 180, sr.; Charlie DiGennaro, Cincinnati Indian Hill, 6-3, 187, sr.; Jacob Harrison, Cincinnati Shroder, 5-11, 180, jr.; Brennan Pagan, Cincinnati Wyoming, 5-10, 185, sr.; Logan Tays, Germantown Valley View. 5-10, 180, sr.; Kavonte Turpin, Dayton Northridge, 5-9, 170, jr.

Punter: Doug Zang, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 175, sr.

Offensive player of the year: CJ Hester, Cincinnati Wyoming

Defensive player of the year: Andrew Lambert, West Milton Milton-Union

Coach of the year: Aaron Hancock, Cincinnati Wyoming

Second Team Offense

Backfield: Clay Badylak, Cincinnati McNicholas, 6-0, 175, sr., QB; Jose Gonzalez, Cleves Taylor, 5-11, 210, sr., RB; Jason Howard, St. Paris Graham, 6-0, 175, sr., RB; Mikey Molloy, Bethel Bethel-Tate, 5-5, 190, jr., RB; Blake Neumaier, West Milton Milton-Union, 6-0, 195, jr., RB; Charlie Sumerel, Cincinnati Indian Hill.

Receivers: Zane Blaisdell, Waynesville, 5-10, 175, sr.; Wyatt Burton, Bethel Bethel-Tate, 6-3, 185, jr.; Ethan “Bubba” Carter, Bethel Bethel-Tate, 5-8, 140, jr.; Kevin English, Norwood, 6-5, 215, sr.; Luke Scaggs, Batavia, 6-1, 190, sr.; Jacob Sweigard, Cleves Taylor, 5-3, 135, sr.

Linemen: Luke Frondorf, Bethel Bethel-Tate, 6-4, 190, sr.; Ethan Molloy, Bethel Bethel-Tate, 5-10, 300, jr.; Dakota Ruby, West Milton Milton-Union, 6-2, 295, sr.; Jesse Smith, Dayton Northridge, 5-10, 215, jr.

Kicker: Luke Folke, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 160, jr.

Second Team Defense

Linemen: Jake Brown, West Milton Milton-Union, 5-9, 225, so.; Quinterrius Jemison, Norwood, 6-1, 220, jr.; Austin McKee, St. Paris Graham, 6-4, 185, sr.; Luke Zebell, Waynesville, 6-2, 240, sr.

Linebackers: Cayden Clutter, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 200, sr.; Norman “Bubba” Darnell Jr., Bethel Bethel-Tate, 5-10, 175, jr.; Riley Fritts, St. Paris Graham, 6-1, 170, sr.; Colten Jacobe, West Milton Milton-Union, 5-11, 181, sr.; Caleb Lamb, Waynesville, 5-10, 180, sr.; Brady Stokes, Cleves Taylor, 6-0, 210, sr.; Zack VanScoy, St. Paris Graham, 5-11, 210, jr.

Secondary: Trace Braun, St. Paris Graham, 6-0, 165, sr.; Justin Randall, West Milton Milton-Union, 6-1, 160, sr.; Kody Zantene, Clarksville Clinton-Massie, 6-3, 180, jr.

Punter: Cain Voorhees, Springfield Northwestern, 6-0, 165, sr.

Honorable Mention: Dylan Carter, Norwood; Ty Walters, Waynesville

–

Here is a look at the 2020 Ohio Prep Sportswriters Association Division V All-Southwest District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Carson Bey, Versailles, 5-9, 170, jr., QB; Talon Borders, Carlisle, 5-9, 155, jr., RB; Corey Kiner, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 210, sr., RB; Drew Mitch, Springfield Shawnee, 6-3, 215, sr., QB; Brayden Sipple, Blanchester, 6-5, 175, sr, QB; Kainan Stoner, Bellefontaine Benjamin Logan, 6-1, 200, sr., RB.

Receivers: Nick Burden, West Liberty West Liberty-Salem, 6-0, 185, sr.; Kameron Cox, Springfield Greenon, 5-10, 190, sr.; Daniel Dominique, Brookville, 6-4, 200, sr.; Ryan Hallau, St. Bernard Roger Bacon, 6-4, 225, sr.; Garrett Jostworth, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-4, 220, sr.

Linemen: Alex Couch, Carlisle, 6-2, 276, jr.; Daniel Cartuyvelles, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 240, sr.; Logan Evans, Lewiston Indian Lake, 5-11, 250, jr.; Cain Gonzalez, Springfield Shawnee, 6-1, 320, jr.; Taran Tyo, Versailles, 6-4, 275, jr.; Vonderhaar, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-3, 250, sr.

Kicker: Nathan Hawks, Springfield Greenon, 6-1, 185, sr.

First Team Defense

Linemen: Carter Bibler, Cincinnati Summit Country Day, 6-3, 215, jr.; De’Tray Jones, Cincinnati North College Hill, sr.; Trevor Lockard, Brookville, 5-11, 230, sr.; Aden Neely, Bellefontaine Benjamin Logan, 6-5, 255, sr.; Max Spelder, Cincinnati Madeira, 6-3, 245, sr.; Jairon Wilson, Cincinnati Taft, 5-10, 215, sr.

Linebackers: Colt Conover, Blanchester, 5-9, 190, sr.; Daniel Flagel, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-10, 180, sr.; Lane Mefford, Lewiston Indian Lake, 5-10, 185, sr.; Nijal Mooney, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 215, sr.; Keegan Mueller, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-3, 185, sr.; Rudy Scanlon, Springfield Shawnee, 6-0, 180, sr.

Secondary: Zach Barker, Reading, 6-2, 160, sr.; Irvin Hodrick, Cincinnati Purcell Marian, 5-9, 165, sr.; Luke Jackson, Lewiston Indian Lake, 5-11, 170, jr.; Cannon Shafer, Cincinnati Madeira, 6-0, 175, sr., Branson Smith, Sabina East Clinton, 6-1, 160, sr.; Alex Wolf, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 175, sr.

Punter: Graham Nicholson, Summit Country Day, 6-1, 190, sr.

Offensive player of the year: Corey Kiner, St. Bernard Roger Bacon

Defensive player of the year: Nigal Mooney, St. Bernard Roger Bacon

Coach of the year: Mike Blaut, St. Bernard Roger Bacon

Second Team Offense

Backfield: Evan Davis, Springfield Greenon, 5-10, 165, sr., QB; Logan Gibson, Middletown Madison Senior, 5-8, 155, jr., RB; Andrew Glassmeyer, Cincinnati Mariemont, 6-0, 195, sr., QB; Christian Griffith, West Liberty West Liberty-Salem, 5-8, 150, jr., QB; Antone Robertson, Cincinnati Taft, 6-0, 195, sr., RB; Trevor Stewart, Springfield Greenon, 6-0, 190, jr., RB.

Receivers: Braden Kelley, Williamsburg, 5-9, 135, sr.; Bass Moore, Springfield Greenon, 6-1, 175, sr.; Brennan Riley, Cincinnati Summit Country Day, 6’2, 215, sr.; Jace Wade, West Liberty West Liberty-Salem, 5-10, 175, sr.

Linemen: Chasen Allison, Blanchester, 6-2, 215, so.; Zach Davis, Cincinnati Summit Country Day, 6-2, 295, sr.; Gabe Hemmelgarn, Bellefontaine Benjamin Logan, 6-3, 265, sr.; Jack Mileham, Cincinnati Mariemont, 6-3, 220, jr.;Drew Reder, Cincinnati Summit Country Day, 6-4, 290, sr.; Brandon Rettig,Lewiston Indian Lake, 5-11, 250, sr.

Kicker: Jack Hanley, Cincinnati Madeira, 6-2, 165, sr.

Second Team Defense

Linemen: Brayden Bailey, Springfield Shawnee, 5-10, 180, sr.; Caden Connor, Reading, 5-10, 180, jr.; Evan Cox, Middletown Madison Senior, 6-3, 170, sr.; Phillip Davis, Sabina East Clinton, 6-1, 230, jr.; Brady Griffiths, Cincinnati Summit Country Day, 6-1, 205, jr.; Evan Thomas, Springfield Shawnee, 6-1, 205, sr.

Linebackers: Gage Huston, Blanchester, 5-10, 175, sr.; Alex Kaiser, Versailles, 6-1, 180, sr.; Trent Kellerman, Williamsburg, 6-0, 155, jr.; Hayden Mattes, Batavia Clermont Northeastern, 6-0, 190, sr.; Isaiah McGill, West Liberty West Liberty-Salem, 5-11, 175, sr.; Nick Pauly, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 200, sr.

Secondary: Dylan Bruchs, Brookville, 5-11, 160, sr.; Mark Burns, Cincinnati Purcell Marian, 6-0, 160, sr.; Demario Griffin, Cincinnati Clark Montessori, 5-5, 145, sr.; David Hawk, Springfield Shawnee, 5-10, 165, jr.; Konnor Maloney, Middletown Madison Senior, 5-6, 140, sr.; Blake Richard, Blanchester, 6-2, 165, sr.

Punter: Evan Webb, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 225, sr.

Honorable Mention: J.J. Stricker, Landen Amann, Batavia Clermont Northeastern; Zach Hoover, Cincinnati Purcell Marian; James Gibson, Travis Howard, Camden Preble Shawnee; Landon Henry, Versailles; Seth Greene, Cincinnati Mariemont; Zack Stevens, Springfield Greenon.

–

The 2020 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District Division VI football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Trentin Alexander, Covington, 5-9, 175, sr., RB; Aaron Conley, Mechanicsburg, 5-9, 180, jr., QB; Cade Houseman, Springfield Northeastern, 5-10, 160, so., QB; Dakota Mangan, Jamestown Greeneview, 5-10, 190, sr., RB; Chayse Propst, Mechanicsburg, 6-0, 195, sr., RB; Bryce Schondelmyer, Arcanum, 6-2, 190, so., QB.

Receivers: Ian Baker, Arcanum, 6-1, 170, jr.; Ayden Sanford, North Lewisburg Triad, 5-10, 170, jr.; Brennen Troutwine, Arcanum, 5-9, 155, jr.

Linemen: Grant Babylon, Covington, 6-0, 330, sr.; Tristan Hall, Mechanicsburg, 6-4, 230, sr.; Ahmed Kone, St. Bernard-Elmwood Place, 6-0, 230, sr.; Jarrod Mays, Jamestown Greeneview, 5-10, 230, so.; Colin Stidham, Cincinnati Deer Park, 6-0, 205, sr.

Kicker: Joe Beck, Arcanum, 5-9, 170, sr.

First Team Defense

Linemen: Luke Alexander, Miamisburg Dayton Christian, 5-9, 165, sr.; Ian Henry, Jamestown Greeneview, 6-5, 250, sr.; Isiah Leasure, North Lewisburg Triad, 6-0, 200, sr.; Jake Thiel, Mechanicsburg, 6-2, 230, sr.; Adam Waller, Mechanicsburg, 5-11, 195, jr.; Jaden Wood, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 190, sr.

Linebackers: Duncan Cooper, Covington, 6-0, 205, sr.; Isaac Drew, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 195, sr.; Jake Hurst, Mechanicsburg, 5-8, 165, jr.; Gavin Swank, Covington, 5-9, 165, sr.

Secondary: Zykeem Hunley, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 180, sr.; Norey Johnson, Cincinnati Deer Park, 6-1, 165, jr.; Brad Wittenmyer, Casstown Miami East, 5-10, 152, sr.

Offensive player of the year: Bryce Schondelmyer, Arcanum

Defensive player of the year: Jake Hurst, Mechanicsburg

Coach of the year: Kurt Forrest, Mechanicsburg

Honorable Mention

Coleman Hauck, Chase Hecker, North Lewisburg Triad; Jimmy Myers, New Lebanon Dixie; RT Adkins, Cincinnati Country Day; Jayden DeHaven, Carter Williams, Jamestown Greeneview; Jacob Ray, Ethen Wilson, New Paris National Trail; Ty Powell, Darren Swift, Miamisburg Dayton Christian; Jake Nichols, Springfield Northeastern; Cael Rose, Austin Francis, Nick Shields, Casstown Miami East; De’aris Thomas, Cincinnati Deer Park; Gabe Chandler, Mechanicsburg.

–

The 2020 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District Division VII football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Kale Long, De Graff Riverside, 5-11, 195 sr., RB; Trey Robinette, Hamilton New Miami, 5-10, 185, sr., QB; Layne Sarver, New Madison Tri-Village, 6-6, 180, jr., QB; Mark Smith, Cincinnati College Prep Academy, 6-2.5, 170, jr., QB; Tanner Stoops, South Charleston Southeastern Local, 5-11, 190, sr., RB; Levi Wiederhold, Fayetteville-Perry, 6-3, 195, jr., QB.

Receivers: Jayden Bradshaw, Fayetteville-Perry, 6-1, 175, jr.; Derrick Crutchfield, Cincinnati College Prep Academy, 6-2.5, 175, sr.; Deanza Duncan, Hamilton New Miami, 5-8, 175, sr.; Josh Scantland, New Madison Tri-Village, 6-5, 180, jr.

Linemen: Peyton Giolitto, Lewisburg Tri County North, 5-9, 260, sr.; Blake Hart, Hamilton New Miami, 6-4, 280, sr.; Koy Hicks, Lockland, 6-2, 225, sr.; Wyatt Plush, New Madison Tri-Village, 5-9, 300, jr.; Preston Prater, Ansonia, 6-2, 270, sr.; Brady Spears, South Charleston Southeastern Local, 5-10, 225, sr.; Max Stephens, De Graff Riverside, 6-4, 250, sr.

First Team Defense

Linemen: Nate Ciavarella, Hamilton New Miami, 5-10, 215, jr.; Cooper Cole, Lewisburg Tri County North, 6-1, 200, sr., Drew Hendrix, Fayetteville-Perry, 6-0, 255, sr.; Noah Willis, Troy Christian, 6-3, 225, sr.

Linebackers: Lee Burkett, Troy Christian, 6-1,190, so.; Trey Godfrey, Union City Mississinawa Valley, 6-1, 240, sr.; Max Hoying, Fort Loramie, 5-11, 200, sr.; Kane Odon, Cedarville, 5-9, 220, sr.; Dylan Spivey, Hamilton New Miami, 5-11, 185, sr.; Reece Stammen, Ansonia, 5-11, 200, sr.

Secondary: Isaac Barga, Ansonia, 6-2, 185, sr.; Justin Finbine, New Madison Tri-Village, 6-4, 170, so.; Deven Frilling, De Graff Riverside, 6,1, 165, jr.; Jordan Robinette, Hamilton New Miami, 5-9, 170, sr.; Tyler Tipis, Fayetteville-Perry, 5-8, 135, jr.

Offensive player of the year: Kale Long, De Graff Riverside

Defensive player of the year: Max Hoying, Fort Loramie

Coach of the year: Bryce Hodge, De Graff Riverside

Honorable Mention

Hunter Baldwin, Cedarville; Ethan Twiss, Troy Christian; Jadyn Thomas, Tyler Willis, Lockland; Reed Wehr, Dylan Finkbine, New Madison Tri-Village; Dylan Smith, Kyle Robinson, Walker Whitaker, Dylan Smith De Graff Riverside; Jesse Ramirez, Union City Mississinawa Valley; Donovan Howard, Jerry Helton, New Miami; Taven Leach, Bradford; Whyatt Lakes, West Alexandria Twin Valley South.

