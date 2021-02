Sipple leads 11 from county on district teams

Blanchester’s Brayden Sipple leads 11 Clinton County basketball players on the Ohio Prep Sportswriters Association All-Southwest District teams.

Wilmington resident and former Hurricane boys basketball coach Michael Noszka was named the boys Div. I coach of the year.

Sipple was named to the Division II first team.

Also earning a place on one of the top three teams in their respective divisions was a pair of East Clinton Astros Libby Evanshine, girls Div. III third team and Branson Smith, boys Div. III third team.

Honorable mention was given to Katie Murphy of Wilmington in Div. I girls; Kenzie Avery and Miranda Crawford of Clinton-Massie in Div. II girls; Olivia Potts and Daelyn Staehling of Blanchester in Div. III girls; Matthew Butcher and Luke Blessing of Wilmington in Div. II boys; Quinten Tolle of East Clinton in Div. III boys.

Sipple, Clinton County’s all-time leading basketball scorer, averaged 33.9 points a game for the Wildcats.

The 6-4 senior also average 10.7 rebounds, 2.4 steals, 1.8 assists and 1.5 blocks per game.

Evanshine, a 5-11 sophomore, averaged 15.4 points, 5.8 rebounds, 2.1 assists and 2.0 steals per game while shooting 50.8 percent from the field.

Smith, a 6-1 senior, averaged 18.8 points, 4.6 rebounds, 2.6 steals and 2.7 assists for the Astros.

Murphy, a 5-11 sophomore, averaged 15.6 points, 3.8 rebounds, 1.9 assists and 1.3 steals per game for WHS.

Avery, a 5-5 senior, averaged 8.6 points, 8.2 rebounds, 2.4 steals and 1.6 assists per game for Massie.

Crawford, a 5-3 senior, averaged 7.8 points, 4.6 rebounds, 2.7 steals and 1.5 assists for the Falcons.

Potts, a 5-6 sophomore, averaged 9.3 points. 2.4 rebounds, 1.7 steals and 1.7 assists per game for the Wildcats.

Staehling, a 5-9 junior, averaged 7.3 points, 6.1 rebounds for BHS.

Butcher, a 6-7 senior, averaged 14.1 points, 7.3 rebounds and 3.4 assists for the Hurricane.

Blessing, a 6-1 sophomore, averaged 11.8 points, 3.1 rebounds and 1.7 assists per game for Wilmington.

Tolle, a 6-2 senior, average 5.9 points, 7.2 rebounds, 3.1 assists and 1.1 steals per game for East Clinton.

SUMMARY

2021 OPSWA Girls All-Southwest Ohio

The All-Southwest Ohio girls basketball teams as selected by members of the Ohio Prep Sportswriters Association from the Southwest District.

Division I

First Team

Cotie McMahon, Centerville, 5’11”, JR: 21.2 ppg, 6.8 rpg, 3.4 apg; Amy Velasco, Centerville, 5’6”, Sr: 13 ppg, 5 apg; Jordan Hobbs, Springboro, 6-1, Sr.: 17.2ppg, 7.2rpg, 2.9apg; KK Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, 5’9”, Jr.: 22 ppg, 6 rpg, 5 apg; Laila Phelia, Cincinnati Mount Notre Dame, 5’10”, Sr: 17.6 ppg, 4 rpg; Chance Gray West Chester Lakota West 5’9” Jr.: 26 ppg 3.7 apg 7.3 rpg; Aubryanna Hall, Huber Heights Wayne, 6’0 Sr: 25.4 pts, 7.7 rpg.

Player of the Year: KK Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame

Coach of the Year: Jessica Threats, Xenia; Matt Tolliver, Edgewood

Second Team

Abby Carter, Miamisburg, 5’10” Sr.: 12.3 ppg. 8.2rpg; Peyton Nation, Springboro 5-10, Sr: 18.3ppg, 6.1rpg; Marilyn Popplewell, Mason, 5’10” Sr.: 14.8 ppg, 9.2 rpg; Margo Mattes, Mason, 5’11” So.: 16.2 ppg, 5.2 rpg; Terah Harness, New Carlisle Tecumseh, 5’10” Sr,:18 ppg, 7.8 rpg; Kendall Folley, Lebanon, 5’6 Sr.: 17.7 ppg, 4.6 apg; Marissa Jenike West Clermont 5’9 Sr.: 18.2 pts, 4.0 rpg.

Third Team

Anna Long, Miamisburg, 5’8”, Jr,: 12.8 ppg, 4.1 apg.; Madison Roshelle, Princeton, 5’9” Sr,: 14 ppg, 5 rpg; Macie Taylor, Troy, 5’8” Jr.:. 16.8 ppg, 6.4 rpg; Callie Hunt, Edgewood, 6’1”, Sr.: 11.5 ppg, 7.5 rpg; Alyssa Hargrove-Hall. Huber Heights Wayne 5’9”, Sr.: 15.3 pts; Allie Stockton, Sidney, 5-10, So.: 16.3 ppg, 6.2 rpg; Jordan Rogers, Franklin, 5’9 Sr: 17.0 ppg.

Honorable Mention

Alley Haas, Miamisburg; Kensie Black, Franklin; Baylee Jones Mt. Orab Western Brown; Madison Flischel Mt. Orab Western Brown; Zy’Aria Miller, Cincinnati Walnut Hills; Katie Collopy, Cincinnati Walnut Hills; Lauryn Hill, Cincinnati Walnut Hills; Diawna Carter-Hartley, Princeton; Autumn Crockett, Cincinnati Mount Notre Dame; Abby Wolterman, Cincinnati Mount Notre Dame; Brianna Counts, Cincinnati Mount Notre Dame; Daisa Turner, Clayton Northmont; Katie Murphy, Wilmington; Maura Drake, Wilmington; Leah Riley, Cincinnati Sycamore; Emma David, Cincinnati Sycamore; Kieanna Sheridan, Cincinnati Sycamore; Kendall Sherman, Xenia; Reaghan Wakefield, Xenia; Kamea Baker, Xenia; Krissy Kowalski, Harrison;Ava Tombragel, Harrison; Jenna Batsch, Loveland; Tess Broermann, Loveland; Nia Kemper, Loveland; Bailey Zerby , Bellbrook; Kelley Griffin, Bellbrook; Dreann Pryce, Bellbrook; Taylor Scohy Bellbrook; Makenzie Chinn, New Carlisle Tecumseh; Mae Mastin, New Carlisle Tecumseh; Gabrielle Russell, New Carlisle Tecumseh; Sami Bardonaro, Vandalia-Butler; Evan Neely, Vandalia-Butler; Mallory Hullinger, Kettering Fairmont; Paige Frazier Lemon Monroe; Brooklyn Miltenberger, Lemon Monroe; Ajnique Aldridge, Hamilton; Jayden Issacs, Hamilton; Chloe Butler, Trenton Edgewood; Jessica Moore, Trenton Edgewood; Rylie Homan, Trenton Edgewood; Madison French, Liberty Twp. Lakota East; Kaylie McKenney, Milford; Maci Rhoades, Beavercreek; Jodee Austin, Fairborn; Karley Johns, Piqua; Jenna Van Schaik Cincinnati Ursuline Academy; Shamia Strayhorn, Cincinnati St. Ursula Academy; Lexee Brewer, Sidney; Kiara Hudgins, Sidney; Anna Thomas, Oak Hills; Danni Krauser, Cincinnati Seton; Daysia Thompson, Cincinnati Winton Woods; Hailey Lehn, Cincinnati Mercy-McAuley; Kylee Heidemann, Cincinnati Mercy-McAuley, Jaiden Bingham, Middletown; Kendal George, Centerville. Kylee Fears, Oxford Talawanda;

Division II

First Team

Abigail Dickson, Germantown Valley View, 5’3”, Sr: 10pt, 3.2 apg; Quantaijah Huffman Trotwood-Madison, 5’8 Sr.: 22.5 ppg, 5.4 rpg; Emily Adams, Franklin Bishop Fenwick, 6’0”, Sr.: 14.6 ppg, 12.2 rpg; Kylee Sheppard, St. Bernard Roger Bacon, 5’10” Sr: 13.8ppg, 4.0 rpg; Ashleigh Mader, Tipp City Tippecanoe, 5-8 Sr: 13.4 ppg, 4.1 rpg, 5.0 apg; Clarissa Craig, St. Bernard Roger Bacon, 6’3” Sr. C 17 ppg, 8.2 rpg; Sarah Ochs, Dayton Carroll, 5’5”, Jr.: 14.2 ppg.

Player of the Year: Clarissa Craig, St. Bernard Roger Bacon

Coach of the Year: Christina Pentaudi, Tipp City Tippecanoe

Second Team

Claire Henson, Valley View, 5’10” Jr.: 12.6 pg, 6 rpg; Ella Riggs, Cincinnati Indian Hill, 5’9” Jr.: 21.2 ppg, 7.4 rpg; Rachel Wildermuth, Tipp City Tippecanoe, 5’10” Sr,: 8.5 ppg, 5.7 rpg; Jordan Pettigrew Dayton Ponitz Career Technology Center, 5’5, Jr.: . 23.6 ppg 5 apg; Ava Lickliter, Dayton Carroll, 5’6”, Sr. 8.3 ppg, 4.3 apg; Bry Woodard Cincinnati Summit Country Day, 5’11”, Sr.: 14.7 ppg, 8.4 rpg.; Deborah Davenport, Cincinnati Woodward, 6’2”, Sr.: 17.7 ppg, 10.5 rpg.

Third Team

Lauren Legate, Valley View, 5’9” Sr: 11 ppg, 10 rpg.; Sam Rooney, Urbana, 5’2” Sr.: 13.9 ppg, 3.1 apg; Abby Yukon, St, Paris Graham, 5-8 So.: 12.6 ppg,, 6.9 rpg; Raeven Raye Redmond Trotwood-Madison, 5’6”, So.: 13.0 ppg., 5.0 rpg.; Tamira Scott, Cincinnati Hughes, 5’3”, Sr.: 18.0 ppg, 5.1 rpg; Caraline Kernan, Kettering Alter, 5’8”, Jr. G: 8.9 ppg; Noel Weathers, Cincinnati Mount Healthy Jr.: 12 ppg, 5 rpg,

Honorable Mention

Madalyn Mahoney, Franklin Bishop Fenwick; Rachel Tebbe, Franklin Bishop Fenwick; Kenzie Avery, Clarksville Clinton-Massie; Katie Hemmelgarn, Tipp City Tippecanoe; Skylar Fletcher Greenville; Olivia Bauman, Eaton; Allison Mowen, Eaton; Kylee Kidwell, Eaton; Lily Shepherd, Eaton; Kyla Irby Cincinnati Summit Country Day; Julia Gooding Cleves Taylor; Morgan Finley, Cleves Taylor; Jada Pohlen, Hamilton Badin; Mahya Lindesmith, Hamilton Badin; Kylie Wells, Middletown Madison; Grace Baker Middletown Madison; Carly McMonigle, Middletown Madison; Ella Campbell, Middletown Madison; Olivia Patel, Batavia; Summer Stith, Batavia; Cortney Smith, New Richmond; Abby Maness, New Richmond; Megn Leraas, Dayton Carroll; Lauran Bailey, St. Paris Graham; Alainee Risner, Springfield Northwestern; Megan Smith, Springfield Northwestern; Veronica Allen, Hamilton Ross; Myah Boze, Hamilton Ross; Breanna Clemons, Cincinnati Mount Healthy; Ranlei Freeman, Cincinnati North College Hill; Meredith Bornholdt, Cincinnati Wyoming; Emma McSwigan, Cincinnati Archbishop McNicholas; Jessie Branch, Cincinnati Hughes; Karlie Romer, Alter; Riley Smith, Alter; Kristen Cantrell, Dunbar; Briyanna Combs, Dunbar; Morganne Postell, Thurgood Marshall; Riley Hodson, Valley View; Miranda Crawford, Clarksville Clinton-Massie; Lynzee Cronkleton, Bellefontaine Benjamin Logan

Division III

First Team

Kaylee Dingee, Carlisle, 5’11”, Sr.: F 8.2 ppg, 10.4 rpg.; Kenna Gray, Tipp City Bethel, 5’7” Sr.:15.1 ppg, 9.0 rpg; Kara King, Purcell Marian, 5’9”, Sr.: 10 ppg, 8 rpg,; Hailey Unger Arcanum 5’8” Jr.: 19 ppg, 4.1 rpg; Ella Doseck, Anna, 5’6”, Sr.: 16.1 ppg, 3.9 rpg, 3.5 apg; Selena Weaver West Liberty-Salem, 6’0”, Sr.: 16.5 ppg, 10.6 rpg; Paige Fischer, Williamsburg, 5’10”, Sr.: 7.5 ppg, 13.1 rpg.

Player of the Year: Hailey Unger, Arcanum

Coach of the Year: Jamar Mosley, Purcell Marian

Second Team

Torie Utter, Georgetown, 5’6”, Jr.18.4 ppg; Madi Ogden, Williamsburg, 5’7” Sr.: 15.1 ppg, 5.6 rpg; Madelyn Fearon Arcanum 5’7” Jr: 13.5 ppg, 5.2 apg; Alli Stolz, Bethel-Tate, 6’0”, Sr.: 16.2 ppg, 14.2 rpg; Leah Butterbaugh, Waynesville, 5’8”, Sr.: 14.4 ppg, 6.1 rpg; Kenzie Schneeman, Cincinnati Deer Park Sr.: 21 ppg, 4.8 rpg; Bella Answini, Cincinnati Hills Christian Academy, 5’8”, Sr.: 17.8 ppg., 4.4 rpg

Third Team

Libby Evanshine, East Clinton, 5’10”, Soph.: 15.4 ppg,, 5.8 rpg; Kiana Dauwe, Williamsburg 5’6”, Sr.:, 14.8 ppg, 3.6 rpg; Liv Reittinger, Tipp City Bethel, 5-6 Sr:- 13.5 ppg,: McKenna Haugabook, Purcell, Marian, 5’10” Jr.: 9 ppg, 6 rpg, 4 apg; Taylor Gray Arcanum 6’ Jr.: 12.1ppg, 8.1 rpg; Jewell Campbell, Camden Preble Shawnee, 5’6”, So.: 14.6 ppg,; Janay Rose, Purcell Marian, Sr. C: 9 ppg, 6 rpg

Honorable Mention

Maddi Benjamin, Georgetown; Kaylee Lawson, Carlisle; Sidney Morris, Carlisle; Olivia Potts, Blanchester; Karley Moore, Tipp City Bethel; Claire Henry, Greenon,; Abby West-Springfield Greenon; Stephanie Altstaetter, Indian Lake; Allison Kinney Indian Lake; Jariah McCrory, Purcell Marian; Emily Hollar West Liberty-Salem; Grace Estes, West Liberty-Salem; Ashley Bee, Bethel-Tate ; Ellie Snyder Jamestown Greeneview; Isabella Cassoni, Waynesville; Madison Jones, West Milton Milton-Union; Jayla Gentry West Milton Milton-Union; Morgan Grudich, West Milton Milton Union; Maria Velazco, Norwood; Destiny Rice, Norwood; Sierra Brinson, New Lebanon Dixie; Rori Hunley, Casstown Casstown Miami East; Abby Stammen, Versailles; Kate Griesdorn, Versailles; Daelyn Staehling, Blanchester

Division IV

First Team

Anna Swisshelm, Felicity-Franklin 5’10”, So.: 22.8 ppg, 11.6 rpg; Kenzie Hoelscher, Fort Loramie, 6’0”, Sr.: 13.8ppg , 5.0 rpg; Rylee Sagester New Madison Tri Village 5’6” So.: 17.4 ppg, 4.4 rpg, 3.5 apg.; Morgan Hunt New Madison Tri Village 5’10” So.: 19.9 ppg, 8.8 rpg, 3.8 apg; Emma Hess, Xenia Legacy Christian, 6’0”, Sr.: 18.6 ppg, 7.2 rpg; Kamryn Jordan, Cincinnati Country Day, 5’5”, Sr.: 14.1 ppg, 5.5 rpg; Austy Miller Bradford 5’4” Jr.: 17.8 ppg, 7.7 rpg.

Player of the Year: Emma Hess, Xenia Legacy Christian

Morgan Hunt, New Madison Tri-Village

Coach of the Year: Chris Besecker, Bradford

Second Team

Azyiah Williams, Ripley-Union-Lewis-Huntington, 5’5”, Sr.: 24.3 ppg, 5.3 apg,; Dana Rose Fort Loramie, 6’1”, Sr.: 11.3 ppg 6.0 rpg;.Kathleen Ahner, Xenia Legacy Christian, 5’8”, Sr.: 15.2 ppg. 6 rpg, 5 apg.; Angie Smith, Yellow Springs, 5’6”, Jr.: 22.9 ppg, 5.6 rpg., 5.1 apg.; Mallory Mullen, Springfield Catholic Central, 6’0”, Jr.: . 14.3 ppg, 13.9 rpg.; Sabrina Delbello, Cincinnati Country Day, 5’7”, Sr.: 13 ppg, 5.8 rpg; Grace Forrest, Mechanicsburg, 5’6”, Sr.: 20.3 ppg, 5.5 rpg.

Third Team

Meghan Downing, New Madison Tri Village, 6’2”, Jr.: 11.3 ppg, 10.3 rpg; Carlie Besecker, Covington, 5’10”, Fr.: 15.7ppg, 9 rpg.; Luisa Christian, Cedarville, 5’9”, Sr.: 11.4 ppg., 7.4 rpg.; Abbigail Peterson, Springfield Catholic Central, 5’6”, Sr.: 16.5 ppg, 6.0 rpg, 3.6 apg.; Carmen Heuker, Botkins, 5’6”, Jr.: 15.1 ppg, 7.6 rpg, 4.2 apg.; Grace Barnes, Cincinnati Country Day, 5’9”, So.: 13 ppg, 4 apg.; Melody Barnett, Miami Valley Christian Academy, 6’4”, Jr.: 14.9 ppg, 17.8 rpg.

Honorable Mention

Olivia Crawford, Fayetteville-Perry; Anne Murphy, Fayetteville-Perry; Caitlyn Gasson, Fort Loramie; . Claudia Harrington, Covington; Claire Fraley, Covington; Gracie Anderson, Covington; Chloe McGlinch, Arcanum Franklin Monroe; Stella Shellabarger, Arcanum Franklin Monroe; Mattie Hiestand, Union City Mississinawa Valley; Taylor Stachler, Union City Mississinawa Valley; Bailey Schmit, Ansonia; Katie Leach, Xenia Legacy Christian; Rylee Canan, Bradford; Camryn Gleason, Pleasant Hill Newton; Ciara Horney, Cedarville; Elly Coe, Cedarville; Cati LeVan, New Lewisburg Triad; Frani LeVan, New Lewisburg Triad; Morgan Taylor, Troy Christian; Sarah Johnson, Troy Christian; Lizzie Grooms, Cincinnati Christian; Lonna Heath, Sidney Fairlawn; Kate Sherman, Russia; Lauryn Sanford, DeGraff Riverside; Megan Maier, Houston; Serenity Castle, Springfield Catholic Central; Boston Paul, Botkins; Angela Jones, Felicity-Franklin; Brooklyn Wehrum, Felicity-Franklin

2021 OPSWA Boys All-Southwest Ohio

The All-Southwest Ohio boys basketball teams as selected by members of the Ohio Prep Sportswriters Association from the Southwest District.

Division I

First Team

Gabe Cupps, Centerville 6’2”, So.: 16.2 ppg, 5.1 apg; Rich Rolf, Centerville 6’7”, Jr.: 15.1 ppg, 11.1 rpg; Logan Duncomb, Moeller, 6’9” Sr. F: 13.4 ppg, 9.1 rpg.; Alex Williams, Cincinnati Archbishop Moeller 6’4”, Sr.: 16 ppg.; Kobe Rodgers Cincinnati St. Xavier 6’3” Sr.: 18.1 ppg, 7.6 rpg; Nate Johnson, Liberty Twp. Lakota East 6’3” Sr.: 17.0 ppg, 5.2 rpg, 4.2 apg; Prophet Johnson, Huber Heights Wayne, 6’4” Sr.,: 20.1 ppg, 3.9 apg

Player of the Year: Kobe Rodgers, Cincinnati St. Xavier

Coach of the Year: Michael Noszka, Cincinnati St. Xavier

Second Team

Tom House, Centerville, 6’5, Jr.: 18.1 ppg, 4.0 rpg; Nathan Dudukovich, West Chester Lakota West, 6’3”, So.: 21.3 ppg; Justin Lovette, LaSalle, 6’0”, Sr.: 18.5 ppg, 5.2 rpg; Trey Killens, Mason, 6’0” Sr.: 22.7 ppg., 5 rpg; Avante Martin, 6’2”, Sr., Sidney: 13.4 ppg, 12.3 rpg; Bowen Hardman, Princeton, 6’5”, Jr.: 13.5 ppg.; Logan Woods, Fairfield, 6’4”, Jr.: 16.4 ppg.

Third Team

Sam Feldman, Springboro, 6’4”, Jr.: 17.6 ppg, 11.1 rpg; Aidan Noyes, Cincinnati Archbishop Moeller, 6’6” Sr.:11.9 ppg.; Evan Mahaffey, Cincinnati Archbishop Moeller 6’5” Jr.: 9.1 ppg, 5.4 rpg; Deshawne Crim Fairfield 6’1 So.: 15.6pts, 3.2rpg.; Josh Tolliver Springfield, 6’1”, Sr.: 18 ppg, 3 rpg,; Lawrent Rice, Wayne, 6’3” So.: 13.7 ppg.; 4.8 apg.; Andrew Harp, Cincinnati Elder, 12.9 ppg, 4.2 rpg.

Honorable Mention

Nate Paarlberg, Franklin; Noah Rich, Franklin; Tez Lattimore, Franklin; ZyonTull, Mt. Orab Western Brown; Drew Novak, Mt. Orab Western Brown; Alex Ball, Miamisburg; Allen Lattimore, West Carrollton; Sam Walker, West Carrollton; Stanley Shrivers, West Carrollton; Aidan Tuner, Cincinnati Archbishop Moeller; Brady Weber, West Chester Lakota West; Kelvin Turner, West Chester Lakota West; Adonis Caneris, Cincinnati Oak Hills; Dominic Cantrella, Cincinnati Turpin; Brady Hardewig, Cincinnati Turpin; Ayden Schneider, Cincinnati LaSalle; Namaray McCalley, Cincinnati Mount Healthy; Iyashu Adams, Cincinnati Mount Healthy; Caleb Allen, Trenton Edgewood; Mason Young, Harrison; Elijah Horton, Cincinnati Northwest; Patrick Ivory, Clayton Northmont; Jordan Smith, Clayton Northmont; Jackson Lewis, Hamilton; Alex Morton, Mason; Matthew Smith, Mason; Joe Kirby Cincinnati St. Xavier; Louie Semona, Cincinnati St. Xavier; Collin O’Connor, New Carlisle Tecumseh; Jack Kronauge, Liberty Twp. Lakota East; Kobe Peck, Liberty Twp. Lakota East; Jadon Coles, Liberty Twp. Lakota East; AJ Gillespie, West Clermont; Tywan Hall, Middletown; Will Williams, Middletown; Craig James, Oxford Talawanda; Jonathan Richter Oxford Talawanda; Jack Webster, Goshen; Alex Hannah, Milford; Malcolm Curry, Huber Heights Wayne; Adam Duvall, Beavercreek; Siloam Baldwin, Beavercreek; Gabe Phillips, Beavercreek; Josiah Harding, Xenia; Isaiah Rogan, Xenia; Dylan Hoosier, Xenia; Dwight Lewis, Fairborn; Julius Pulllen, Fairborn; Shaeden Olden, Troy; Jaden Owens, Troy; Dre’sean Roberts, Piqua; Tyler Mckinley, Cincinnati Walnut Hills; Owen Murray, Cincinnati Walnut Hills; Max Poynter, Cincinnati Walnut Hills; Colin Miller, Cincinnati Walnut Hills; Devin Taborn, Sidney; Camden Vordemark, Sidney; Michael Keehan, Cincinnati Elder; Sean Keller, Cincinnati Elder; David Larkins, Cincinnati Elder; Austin Coldiron, Cincinnati Anderson; Zach Weber, Lebanon; Anthony Johnson, Kettering Fairmont; Rodeny Harris, Princeton; Aaron Frazier, Trenton Edgewood;

Division II

First Team

AJ Braun, Fenwick, 6’10”, Sr.: 16.6ppg, 10 rpg; Brayden Sipple, Blanchester, 6’4”, Sr: 33.9 ppg, 10.7 rpg; Ben Knostman , Tipp City Tippecanoe. 6’4”, Sr.: 15.4 ppg, 9.5 rpg, 9.9 apg,; Paul McMillan IV, Cincinnati Woodward, 6’2” Jr.: 28.2 ppg, 5.2 apg,; Isaiah Walker Wyoming, 6’6”, Sr.: 22 ppg., 11rpg.; Anthony McComb, Trotwood-Madison, 6’2”, Sr.: 26.6 ppg., 6 rpg; CamRon McKenzie, Cincinnati Hughes, 6’2”, Sr.: 22.9 ppg, 8.1 rpg.; , 3apg.

Player of the Year: Ben Knostman, Tipp City Tippecanoe

Coach of the Year: David Lane, Hamilton Ross

Second Team

Max Stepaniak, Hamilton Ross, 6’8” Sr.: 15.8 ppg, 7.5 rpg; Mason Weisbrodt, Batavia, 6’8”, Jr.: 19 ppg., 9.1 rpg; Danny Austing, Cleves Taylor, 6’0”, Jr: G: 17.8 ppg.; Jakada Stone, Cincinnati Aiken, 6’1” Sr.: 19.7ppg, 5.6 rpg.; Sam Nunn, Hamilton Ross, 6’0” Sr.: 13.6 ppg, 6.5 rpg, 5.7 apg; Justin O’Neal, Dayton Dunbar, 6’4”, Sr.: 16 ppg., 7 rpg.; Jacob Connor, Kettering Alter, 6’9”, Jr.: 10.7 ppg., 9.5 rpg.

Third Team

Zach Frederick , Tipp City Tippecanoe, 6’5”, Sr.: 16.1 ppg, 9.1 apg; Kyle Smith, Bethel-Tate, 6’5”, Jr.: 16.8 ppg., 9.4 rpg.; Dayjaun Anderson Dayton Ponitz Career Technology Center, 6’2” So.: 17 ppg., 9 rpg; Wyatt Wachs, Cincinnati Indian Hill, 6’2”, Sr.: 14.6 ppg., 7.2 rpg; Kevin English, Norwood, 6’4”, Sr.: 18.5 ppg., 7.5 rpg.; Carson Seemann, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6’3”, Sr.: 12.8 ppg, 5.3 rpg.; Ronald Smith III, Dayton Thurgood Marshall, 6’2”, Jr.: 22.5 ppg.

Honorable Mention

Troy Coulter, Germantown Valley View; JT Ferguson, Germantown Valley View; Matthew Butcher, Wilmington; Cole Coppock , Tipp City Tippecanoe; Damien Crayton, Wyoming; Collin Deaton, Lemon Monroe; Adam Ploeger, Lemon Monroe; Max Applegate, Batavia; Justin Ackerman, New Richmond; Shep Lansaw, New Richmond; Kadin Pollard, New Richmond; Tyler Sininger, New Richmond; Harry Hilvert, Cleves Taylor; Mitchell Zieverink, Cleves Taylor; Ashton Ault, Bellbrook; Johnny Deep Dayton Carroll; Sean McKitrick, Dayton Carroll; Blake Brumbaugh, West Milton Milton-Union; Sam Case, West Milton Milton-Union; Andrew Larkin, Hamilton Badin; Mateo Lopez, Cincinnati Indian Hill; Ty Thornton, Cincinnati Indian Hiill; Jaesean Martin, Cincinnati Hughes; Robbie Cass, Cincinnati Aiken; Caden Conrad, Cincinnati Archbishop McNicholas; Nick Schulte, Cincinnati Archbishop McNicholas; Clay Badylak, Cincinnati Archbishop McNicholas; Darian Leslie, Dayton Dunbar; Randy Latham, Dayton Dunbar; Jaylan Spann, Dayton Thurgood Marshall; Will Richards, Franklin Bishop Fenwick; Luke Blessing, Wilmington; Kohl Todd, Waynesville; Jonathan Powell, Dayton Chaminade Julienne; Dan Nauseef, Dayton Chaminade Julienne; Hunter Warner, Bellefontaine; Davonte Fahle, Bellefontaine Benjamin Logan; Brady King, St. Paris Graham.

Division III

First Team

Conner Cravaack, Madeira 6’4”, So.: 20 ppg., 10 rpg; RT Adkins, Cincinnati Country Day, 6’4”, Sr.:15.8pts, 11.0 rpg.; Jamon Miller, Springfield Shawnee, 5’11”, Sr.: 15.3 ppg., 4.3 rpg.; Ben Kovacs, Anna, 6’3, Sr,: 18.2 ppg, 7.9 rpg; Rayvon Griffith, Cincinnati Taft, 6’5”, So.: 23.5 ppg,; Mekhi Elmore, Cincinnati Taft, 6’0”, Jr.: 21.8 ppg, 4.4 rpg.; Mason Shrout, Camden Preble Shawnee, 6’4”, So.: 22,7 ppg, 7 apg.

Player of the Year: Rayvon Griffith, Cincinnati Taft

Coach of the Yea: Nate Barhorst, Anna

Second Team

Carson Miles, Georgetown, 5’10” So.: 13.3 ppg, 4.6 apg,.; Cole Allen, Jamestown Greeneview, 6’3”. Sr.: 16.6 ppg, 4.3 rpg; Cameron Harrison New Paris National Trail, 6’0”, Sr.: 19.1ppg, 6.2 rpg.; Jacob Roeth, Casstown Miami East, 6’1”, Fr.: 16.6 ppg., 5.4 apg.; Zyon Scott, Reading, 6’0”, Sr: Guard 17.2 ppg.; AJ Eller, Brookville, 6’0””, Sr.: 20.5 ppg,; Gates. Flynn, Cincinnati Summit Country Day, 6’1”, Sr,: 10.7 ppg., 4.9 apg.

Third Team

Brady Woodall, Miamisburg Dayton Christian, 5’11”, So.: 10 ppg., 6.3 apg.,; Branson Smith, East Clinton, 6’1”, Sr.: 18.1 ppg., 4.9 rpg.; Casey Keesee, Tipp City Bethel, 5’8” Jr.: 17.4 ppg, 4.8 rpg,; Mason Mack Cincinnati Country Day 6’5”, Sr.: Forward 13.4pts, 10 rpg.; McKane Finkenbine, Anna, 6’0”, Jr.:16.6 ppg, 7.5 apg.; Bryce Singleton, Camden Preble Shawnee, 6’3”, Sr.: 18.1 ppg, 11.5 rpg.; Will Trubisky, Mariemont, 6’4” Sr.: 13 ppg, 3 rpg, 3 apg.

Honorable Mention

Isaiah Masteller, Anna; Nate Kratzer, Georgetown; Blake Tolle, Georgetown; Blaise Burrows, Georgetown; Devin Dreier, Miamisburg Dayton Christian; Junior, Dakota Collom, East Clinton; Roman Newsome, Carlisle; Nolan Burney, Carlisle; Isaiah Dean, Carlisle; Connor Smith, Carlisle; Rhett Burtch, Jamestown Greeneview,; Ethan Rimkus, Tipp City Bethel; Batai Lease, North Lewisburg Triad; Ayden Spriggs, North Lewisburg Triad; Jake Hamilton, Covington; Cole Allen, Springfield Northeastern; Dale Bush, Springfield Northeastern; Nick Burden, West Liberty-Salem; Mason Martin, Clermont Northeastern; Bryce Reece Clermont Northeastern; Collin Klopfstein, Williamsburg; Dan Jones, Williamsburg; Jaden Journell, Springfield Greenon; Connor Stonebraker, Versailles; Jaydon Litten, Versailles; Zion Crowe, Springfield Shawnee; Wes Enis, Casstown Miami East; Sam Zapadka, Casstown Miami East; Michael Norton James H, Gamble Montessorri; Dalon Owensby, James H Gamble Montessori; Jeremiah Neblet, James H Gamble Montessori; Sean Caldwell, James H Gamble Montessori; Logan Stidham, Reading; Jaden Jefferson, Cincinnati North College Hill; Tejay Bouldin, Cincinnati North College Hill; Antonio Harmon, Cincinnati North College Hill; Jake Goubeaux, Arcanum; Quinten Tolle, East Clinton; Zander Barnes, Indian Lage; Luke Jackson, Indian Lake

Division IV

First Team

Trent Koning, Cedarville, 6’2, Sr.; 18.8 ppg., 4.4 rpg, 4.4 apg.; Layne Sarver, New Madison Tri-Village, 6’6”, Jr.: 23 ppg, 6 rpg.; Jonathan Riddle Legacy Christian 19.3 ppg, 7.9 rpg.;

Aidan Reichert, Jackson Center, 6’5”, Sr.: 19.1 ppg, 7.6 rpg.; Jacob Pleiman, Botkins, 6’6”, Jr.: 16 ppg., 7 rpg.; Deanza Duncan, Hamilton New Miami, 5’8”, Sr.; 20.4 ppg., 4.2 rpg.; G Jones, Cincinnati College Prep Academy, 6’4”, Sr.: 21.4 ppg., 11.4 rpg.

Player of the Year: Layne Sarver, New Madison Tri-Village

Coach of the Year: Josh Sagester, New Madison Tri-Village

Second Team

Isaiah Ramey, Cedarville, 6’5”, Sr.: 16.1 ppg, 6 rpg; Cody Germann, Ripley-Union-Lewis-Huntington, 6’1”, Sr.: 14.1 ppg.; Carson Crozier, Felicity-Franklin, 6’3”, Jr: 20 ppg, 4.9 rpg.; Caeleb Meyer, Fort Loramie, 6-2, Sr.: 12.7 ppg., 3.5 rpg; Jordan Robinette, Hamilton, New Miami, 5’10”, Sr.: 13.8 ppg, 3.8 rpg; Tre Munson, Cincinnati College Prep Academy, 6’3”, Sr..; 21.4 ppg., 4.8 rpg.; Chandler Peters, Pleasant Hill Newton, 5’9” Jr.: 19.4ppg, 3.0 apg.

Third Team

Josh Scantland, New Madison Tri-Village, 6’6”, Jr.: 10 ppg, 7 rpg.; Parker Davidson, Bradford, 6’2”, So.: 19.5ppg, 6.7 rpg.; Jason Channels, Springfield Emmanuel Christian Academy, 6’1”, Sr.: 18.6 ppg, 6.1 rpg.; Ashton Piper, Sidney Fairlawn, 6’3”, Sr.: 15.5 ppg, 5.9 rpg, 4.2 apg,; John Zumberger, DeGraff Riverside, 5’11”, Sr.: 18.0 ppg, 3.5 rpg; Zykeem Hunley, St. Bernard-Elmwood Place, 6’2”, Sr.: 15 ppg, 8 rpg; Jayden Priddy-Powell, Botkins, 5’10”, Sr.:15ppg 4 apg, 4 rpg.

Honorable Mention

Levi Wiederhold, Fayetteville-Perry; Jayden Bradshaw, Fayetteville-Perry; Gabe Fyffe, Ripley-Union-Lewis-Huntington; Braiden Bennington, Ripley-Union-Lewis-Huntington; Garrett Taulbee, Felicity-Franklin; Dalton Delong, New Madison Tri-Village; Cavin Baker, Arcanum Franklin Monroe; Aidan Luchini, Arcanum Franklin Monroe; Ky Cool, Arcanum Franklin Monroe; Mitchell Montgomery, Pleasant Hill Newton; Harold Oburn, Pleasant Hill Newton; Matthew Cardwell, Cincinnati Christian; Reece Stammen, Ansonia; Isaac Barga, Ansonia; DeAndre Cowen, Yellow Springs; Tyler Galluch, Springfield Catholic Central; Ashton Young, Springfield Catholic Central; Ian Galluch, Springfield Catholic Central; Parker Penrod Troy Christian; Ben Major, Troy Christian; Hayden Quinter, Russia; Caleb Maurer, Fort Loramie: Grant Albers, Fort Loramie: Luke Frantz, Sidney Lehman Catholic; Justin Chapman, Sidney Lehman Catholic; Carter Pleiman, Botkins; Trey Robinette, Hamilton New Miami.

Noszka earns coach of year honor