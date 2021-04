Lady Hurricane fourth in loaded meet at LMHS

MORROW — The Wilmington High School girls were fourth Tuesday in a five-team track and field meet at Little Miami High School.

Bellbrook won the meet with Little Miami second and Kings third.

Wilmington had two event champions — Kaitlynn Hickey won the shot put with a toss of 32-2.75 while Emile Pham cleared 10-0 to win the pole vault.

SUMMARY

April 6, 2021

@Little Miami Quint

TEAM SCORES: Bellbrook 92.83; Little Miami 84; Kings 75; Wilmington 50.5; Summit Country Day 15.33

4×800 RELAY: Little Miami 10:29.4; Kings 10:38.4; Wilmington 11:04.6; Bellbrook 11:09.5; Summit Country Day 13:17.3

THROWER 100 DASH: Wall (LM) 14.8; Hockstock (LM) 15.1; Hecksher (LM) 15.2; Genung (SCD) 15.3; Longano (SCD) 15.3

100 HURDLES: Brooks (SCD) 16.1; Crane (B) 18.1; Wise (K) 18.4; Lenney (K) 18.8; Pelletier (LM) 19.2; Voges-Pertuset (W) 19.7; Totten (W) 20.5; Guard (W) 20.6

100 DASH: Fleck (B) 12.7; Wilson (LM) 13.2; Huber (K) 13.3; Williams (LM) 13.4; Bunker (B) 13.4; Coomer (W) 13.4; Tolliver (W) 14.2; Sherman (W) 14.3; Bryant (W) 14.4; Brunke (W) 15.1; Parker (W) 15.2; McDaniel (W) 16.1

4×200 RELAY: Bellbrook 1:51.2; Kings 1:58.7; Wilmington 1:59.2; Little Miami 2:09.5

1600 RUN: Biddle (LM) 5:35.1; Faulkner (B) 5:54.4; Brausch (W) 5:59.7; Brown (LM) 6:03.2; Pelfrey (B) 6:07.2; Scott (W) 6:43.9; Hester (W) 7:02.2; Abbitt (W) 7:25.7

4×100 RELAY: Bellbrook 52.7; Little Miami 54.3; Kings 54.5 Wilmington 55.2; Summit Country Day 56.8

400 DASH: Puckett (LM) 64.0; Kosins (B) 64.1; Levine (B) 65.8; Gedeon (B) 66.2; Noszka (W) 66.7; O. Hisco (W) 68.9

300 HURDLES: Brooks (SCD) 52.2; Billingsley (W) 54.1; Crane (B) 55.0; Voges-Pertuset (W) 55.9; Benson (B) 57.5; Guard (W) 1:03.8

800 RUN: Doughman (K) 2:25.6; Willard (LM) 2:44.8; Lin (B) 2:45.9; Urbina (LM) 2:47.4; Gedeon (B) 2:48.8; Scott (W) 2:52.4; Hester (W) 3:05.4

200 DASH: Fleck (B) 27.4; Bunker (B) 28.0; Wilson (LM) 28.1; Williams (LM) 28.2; Nagy (B) 28.5; Sherman (W) 30.4; McKee-Cole (W) 30.7; Tollliver (W) 30.9; Parker (W) 31.5; Brunk (W) 32.0; Totten (W) 33.2; Guard (W) 33.5; McDaniel (W) 33.9

3200 RUN: Evans (LM) 12:14.9; Faulkner (B) 12:28.2; Brausch (W) 12:55.1; Brown (LM) 13:05.5; Larson (K) 13:31.1; Benitez (W) 15:13.8

4×400 RELAY: Bellbrook 4:32.1; Little Miami 4:36.4; Kings 4:44.7; Wilmington 4:47.2; Summit Country Day 5:33.1

SHOT PUT: Hickey (W) 32-2.75; Ili (LM) 28-5.5; Rickman (W) 26-5.25; Newton (K) 26-2.25; Bullock (B) 26-0; Clair (W) 23-8.5; McDaniel (W) 19-3; Allen (W) 16-6.75

DISCUS: Newton (K) 100-9; Hecksher (LM) 87-7; Rickman (W) 86-10; Horn (K) 85-9; Wall (LM) 81-9; Hickey (W) 81-5; Clair (W) 68-0;Allen (W) 42-7

LONG JUMP: Lenney (K) 16-6.75; Crane (B) 15-3; Gedeon (B) 14-11.75; Wolverton (B) 14-7; McCorkle (K) 13-11; Tolliver (W) 12-1.5

TRIPLE JUMP: Lenney (K) 31-3.5; McCorkle (K) 287-8; Perry (LM) 27-8; Wall (LM) 25-10; Gastrich (LM) 24-8.5

HIGH JUMP: Lenney (K) 4-9; Hodges (B) 4-9; Nagy (B) 4-9; Bryant (W) 4-0; Moran (SCD) 4-3

POLE VAULT: Pham (W) 10-0; Lensch (B) 9-6; Willging (K) 7-6; Benson (B) 7-0; Tolliver (W) 7-0; McKee-Cole (W) 6-6; Brunke (W) 6-0

HAMMER THROW: Newton (K) 119-10; Rickman (W) 73-4; Mwaura (K) 72-3; Donile (K) 64-2; Hickey (W) 61-6