Wildcats edge Hurricane for Western Brown MS boys title

MT. ORAB — Blanchester held off Wilmington’s Rodger O. Borror Middle School Monday and won the Western Brown Middle School Invitational track and field meet.

The Wilmington squad had 114 points but Blanchester came out on top with 116 points.

Dameon Williams in the long jump (16-6.25), Michael Mulvihill in the 200-meter dash (26.08), the 4×100 relay (51.26) and Isaiah Snader in the 110-meter hurdles (19.35) were event winners for the Wildcats.

For the Hurricane, Eddie Brooks won the 100-meter dash (12.5) and the 4×200 relay team (1:55.66) crossed the finish line first.

SUMMARY

April 19, 2021

@Western Brown MS Invitational

BOYS SCORES: Blanchester 116 Rodger O Borror 114 Mt Orab 103.5 Whiteoak 66.5 Clermont NE 58 Hamersville 39 Georgetown 36 Eastern-Sardinia 36

110 HURDLES: 1, Isaiah Snader (B) 19.35; 2, Payton Hopkins (B) 19.41; 7, Jake Stephens (ROB) 21.83. DNP, Matthias Brausch (ROB) 22.91

100 DASH: 1, Eddie Brooks (ROB) 12.5; 3, Zach Musselman (B) 12.85; 4, Eli Stewart (ROB) 13.61; 5, Steven Lester (B) 13.74

4×200 RELAY: 1, Rodger O Borror 1:55.66; 3, Blanchester 2:04.63

1600 RUN: 1, Landen Eyre (WO) 4:58.72; 4, Caleb Sears (B) 5:52.24; 5, Sam Burt (ROB) 6:03.5. DNP, Jeremiah Schlabach (ROB) 7:19.36; James Deemer (B) 7:21.35

4×100 RELAY: 1, Blanchester 51.26; 2, Rodger O Borror 54.04

400 DASH: 1, Landen Eyre (WO) 59.04; 3, Logan Johnson (ROB) 62.84; 4, Aiden Carr (ROB) 63.33; 5, Alex Johnson (B) 67.2

200 HURDLES: 1, Cash Smith (Ha) 29.79; 2, Payton Hopkins (B) 29.83; 3, Isaiah Snader (B) 32.12; 5, Jake Stephens (ROB) 32.78. DNP, Matthias Brausch (ROB) 36.12

800 RUN: 1, Landen Eyre (WO) 2:15.74; 3, Caleb Sears (B) 2:40.62; 7, Conley Pembleton (B) 2:55.66. DNP, Carter DeVoe (ROB) 3:03.48

200 DASH: 1, Michael Mulvihill (B) 26.08; 2, Eddie Brooks (ROB) 26.67; 3, Darius Stewart (ROB) 27.94; 5, Casey Gilbert (B) 28.22

4×400 RELAY: 1, Rodger O Borror 4:19.37; 3, Blanchester 4:23.66

SHOT PUT: 1, Josh Groeber (CNE) 35-5; 2, William Hildebrandt (ROB) 33-0.5; 7, Jagger Huston (B) 28-11.5; 8, Hunter Montgomery (B) 28-2.5. DNP, Jesse Keith (ROB) 26-0

DISCUS: 1, Hayden Sparks (CNE) 102-4; 2, William Hildebrandt (ROB) 98-9; 5, Jayden DeVoe (ROB) 82-5; 8, Cameron Pelosi (B) 67-3. DNP. Daniel Hinkle (B) 59-10

LONG JUMP: 1, Dameon Williams (B) 16-6.25; 2, Eddie Brooks (ROB) 16-1.5; 6, Payton Hopkins (B) 13-9.25. DNP, Jake Stephens (ROB) 12-5

HIGH JUMP: 1, Marcus Williams (MO) 5-2; 2, Zane Smith (ROB) 5-0; 6, Michael Mulvihill (B) 4-10; 8, Casey Gilbert (B) 4-8. DNP, Sam Burt (ROB) 4-4

POLE VAULT: 1, Ruben Lathem (Geo) 7-6