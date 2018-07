The first of two sessions of the Junior Golf Camp at Snow Hill Country Club got underway Monday morning. The current session for advanced youth golfers will continue through Thursday. The next session for beginning golfers will run July 16-19. Matt Senter, a k-12 physical education teacher and golf coach at New Dimensions High School in Florida, was the instructor for Monday’s session.

https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp1.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp2.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp3.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp4.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp5.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp6.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp7.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp8.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp9a.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp10.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp11.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp12.jpg https://www.wnewsj.com/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/web1_GLF_shcccamp13.jpg