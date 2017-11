22 county football players honored by SW District media

WEST CHESTER – Five Clinton-Massie football players were named to the Ohio Prep Sportswriters Association Southwest District Div. IV first team, as selected by a media panel from the district.

In all, seven Clinton County football players were honored as first teamers in their respective divisions with 22 players being honored in all.

In Division IV, Christian Poynter (5-10, 175, Sr.), Spencer Voss (6-6, 280, Jr.), Thomas Myers (6-6, 210, Jr.), Trey Uetrecht (6-2, 230, Sr.) and Luke Richardson (5-11, 175, Sr.) were named to the first team. Poynter rushed for 1,188 yards and 28 touchdowns during the regular season for the Falcons. Voss paved the way along the offensive line for a team that rushed for more than 3,000 yards. Myers had eight quarterback sacks and two interceptions. Uetrecht led the team with 81 tackles and five sacks. Richardson led the team with seven interceptions from his defensive backfield position.

On the second team, Ty Beam (5-11, 210, Jr.) at linebacker had 74 tackles and three sacks; Weston Trampler (6-1, 230, Sr.) had six sacks among his 53 tackles this season; Derick Carlisle (6-1, 185, Sr.) as kicker made 61 extra points and four field goals while maintaining his status as a weapon on kickoffs.

In Division III, Conner Barton (6-3, 275, Sr.) was a first team pick along the offensive line. He led the guys up front as the offense gained more than 4,000 yards this season, despite losing its top three players to injury in Week 5.

DJ Ames was the top runner for the Hurricane and landed in the second team All-District backfield. The 5-10, 190-pound junior rushed for 1,222 yards and 17 touchdowns. He caught 22 passes for 353 yards and three scores.

Kyler Reed (5-10, 185, Sr.) and Brady Henry (5-6, 165, Jr.) were both given honorable mention. Reed at linebacker had 74 tackles and an interception. Henry was 49-51 on extra point attempts and 5-7 on field goals this season.

In Division V, Blanchester’s James Peters (5-10, 215, Soph.) was named to the first team defensive squad. He had 25 tackles for loss among his 50 total stops. Peters had 10 quarterback sacks for the Wildcats.

Ramiro Torres Jr. (5-10, 180, Jr.) was a second team on the defensive line. He had 17.5 tackles for loss, six sacks, three forced fumbles, two fumble recoveries and a blocked punt.

East Clinton’s Wyatt Floyd (6-0, 170, Sr.) was named to the second team receiving corps with 45 receptions for 490 yards and two touchdowns.

Nick Mess (5-10, 236, Sr.) was a second team lineman. He was the top blocker for East Clinton this season.

East Clinton ’s Brendan Jenkins (6-0, 184, Sr.), Austin Arellano (5-11, 173, Jr.) and Patrick Dotson (6-1, 168, So.) were given honorable mention in the district. Dotson had 19 catches for 368 yards and five touchdowns. Jenkins was 67-126 passing for 723 yards and six scores while rushing for 671 yards and seven touchdowns. Arellano had 13 extra point kicks and three field goals for the Astros.

Blanchester’s Brayden Sipple (6-2, 170, Fr.), Matthew Grogg (6-0, 245, Jr.) and Brent Hopkins (5-7, 155, Jr.) were given honorable mention. Sipple held the reins at QB for the Wildcats from the outset and went 116-216 for 1,409 yards and 16 touchdowns. Grogg was the top lineman on a team that rushed for 1,703 yards and passed for 1,490 yards. Hopkins rushed for 707 yards and eight scores and caught 21 passes for 257 yards and three touchdowns. He finished with 1,263 all-purpose yards and 12 scores.

The 2017 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District football teams, as selected by a media panel from the district:

DIVISION I

First Team Offense

Backfield: Alec Grandin, Centerville, 6-feet-1, 190 pounds, senior, QB; Devin Kenerly, Clayton Northmont, 5-11, 211, sr., RB; Rashad McKee, Huber Heights Wayne, 6-2, 190, jr., QB; Matt Sora, Mason, 6-0, 200, RB; Chase Wolf, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 190, sr., QB.

Receivers: Caleb Johnson, Springfield, 6-0, 170, sr.; RJ Khayo, Cin. Archbishop Moeller, 5-9, 160, jr.; L’Christian “Blue” Smith, Wayne, 6-5, 215, sr.; Cameron Specht, St. Xavier, 5-8, 160, sr.; Jake Spiewak, Centerville, 6-4, 205, sr.; Kyle Trischler, Cin. Elder, 5-10, 175, jr.; Andrew Wittrock, St. Xavier, 6-0, 175, sr.

Linemen: Jackson Carman, Fairfield, 6-7, 345, sr.; Zach Carpenter, Moeller, 6-5, 310, jr.; Aaron Ervin, Springboro, 6-5, 280, sr.; Tate Goodyear, Cin. Sycamore, 6-4, 270, sr.; Jalen Hinton, Northmont, 6-4, 323, sr.; Dillon Stone, Hamilton, 6-0, 280, sr.

Kicker: Chris Mangold, Cin. Colerain, 6-0, 170, jr.

First Team Defense

Linemen: Spencer Bono, Elder,6-3, 235, jr.; Bryce Dugan, Milford, 6-2, 225, sr.; Zaid Hamdan, Mason, 5-11, 265, sr.; Bobby Jefferson, St. Xavier, 6-3, 250, sr.; Gabe Newburg, Northmont, 6-5, 210, jr.; Alex Reigelsperger, Wayne, 6-4, 245, sr.,; Malik Vann, Fairfield, 6-3, 270, sr.

Linebackers: Dan Bolden, Colerain, 6-1, 235, sr.; Jake Bracher, Mason, 6-0, 220, sr.; Thomas Kiessling, St. Xavier, 6-4, 240, jr.; Payton Standifer, Springboro, 5-10, 200, sr.; Max Wynn, Centerville, 6-2, 210, jr.

Secondary: Moses Douglass, Springfield, 6-2, 190, jr.; Justin Harris, Wayne, 6-0, 180, jr.; Javon Hicks, Colerain, 6-2, 195, sr.; Jestin Jacobs, Northmont, 6-4, 199, jr.; Bryce Neuse, Beavercreek, 5-11, 190, sr.; Patrick Tueimeh, Sycamore, 5-11, 185, sr.

Punter: Jared Kreimer, St. Xavier, 6-0, 170, jr.

Offensive player of the year: Chase Wolf, St. Xavier

Defensive player of the year: Malik Vann, Fairfield

Coach of the year: Dave Miller, Fairmont

Second Team Offense

Backfield: Tony Clark, Miamisburg, 5-8, 175, sr., RB; Jesse Deglow, Fairmont, 5-9, 185, jr., RB; Miles Johnson, Northmont, 6-0, 195, jr., QB; Blake King, Milford, 6-1, 180, sr., QB; Austin Maham, Cin. West Clermont, 5-9, 180, sr., RB; Leonard Taylor, Springfield, 6-6, 230, sr., QB; Kaden Wenger, Beavercreek, 5-10, 170, sr., RB.

Receivers: Erick All, Fairfield, 6-5, 215, jr.; Tyler Johnson, Miamisburg, 6-4, 180, sr.; Jack McCracken, Moeller, 6-3, 210, sr.; Jabari Perkins, Northmont, 6-0, 190, sr.; Donovan Shelton, Centerville, 5-10, 170, sr.

Linemen: Connor Bunts, Fairmont, 5-11, 240, jr.; Rusty Feth, Colerain, 6-5, 290, jr.; Chase Evans, Mason, 6-2, 230, jr.; Caleb Fawley, Beavercreek, 6-0, 300, sr.; Jacob Hensley, Fairfield, 6-3, 300, jr.; Alex McQueen, West Clermont, 6-2, 235, sr.

Kicker: Connor Luksic, Springboro, 6-0, 260, sr.

Second Team Defense

Linemen: Sam Ballman, Liberty Twp. Lakota East, 6-0, 215, sr.; Jowon Briggs, Cin. Walnut Hills, 6-3, 285, jr.; Jevon Henderson, Centerville, 6-4, 270, sr.; Ryan Mullaney, Moeller, 6-1, 230, jr.; Xavier Peters, West Chester Lakota West, 6-4, 225, sr.; Sam Vance, Centerville, 6-4, 250, sr.

Linebackers: Blake Bacevich, St. Xavier, 6-3, 230, sr.; Trey Baker, Fairmont, 5-11, 210, so.; Zack Ball, Lebanon, 5-11, 230, sr.; Luke Bolden, Colerain, 6-2, 215, jr.; Kyle Fehr, Sycamore, 6-1, 215, sr.; Adam Graeter, Beavercreek, 6-4, 220, sr.; Cameron Hoelscher, Springfield, 6-2, 223, sr.; Cole Pearce, Mason, 6-1, 190, sr.

Secondary: Ryan Hall, Fairmont, 6-3, 180, jr.; Danny Lewis, Northmont, 5-10, 172, jr.; Jake O’Brien, Elder, 6-0, 175, jr.; Deshawn Pace, Colerain, 6-0, 170, so.

Punter: Brandon Walters, Centerville, 5-11, 155, sr.

Honorable mention: Will Adams, Mason; David Afari, Tyler Bentley, Steven Faucheux, Nick Hjort, Lakota West; Brendan Bates, Luke Szabados, Eric Wills, Moeller; Nashon Bell, Delphous Thomas, Fairfield; Jacob Berkemeier, Jake Woycke, Cin. Oak Hills; Kayvon Britten, Cin. Western Hills; Connor Foster, Milford; Austin Garza, Springfield; Drake Hickman, Northmont; Cody Hocker, Stevie Llanas, Jake Maloney, Jordan Williams, Beavercreek; Tyler Inloes, Luke Lane, Jake Tewart, Lebanon; Maleek Jarrett, Jason Smith, Hamilton; Gunnar Leyendecker, Jakari Patterson, Colerain; Jon Malek, Myron Williams, Sycamore; Riley Poulton, Centerville; Cameron Rountree, Springboro; Ty Smith, Fairmont; Ayron Thompson, Middletown; Joey Floccari, Gunnar Johnson, Austin Price, Joe Wahl, West Clermont; Antwuan Johnson, Wayne.

DIVISION II

First Team Offense

Backfield: Isaiah Bowser, Sidney, 6-feet-2, 210 pounds, senior, RB/DB; Jaydon Culp-Bishop, Troy, 5-10, 168, jr., RB; Dawson Martin, Dayton Belmont, 5-11, 185, sr., RB; Kenny Mayberry, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 215, sr., QB; Jay Volpenhein, Cin. Anderson, 6-3, 205, sr., QB; Miyan Williams, Winton Woods, 5-11, 205, so., RB.

Receivers: Kyle Blaha, Anderson, 5-10, 190, sr., RB/WR; Wyatt Fischer, Mount Orab Western Brown, 6-2, 205, sr., WR; Meechi Harris, Xenia, 6-2, 185, sr., WR; Rae’Quan Prince, Winton Woods, 5-10, 170, QB/WR/RET; Austin Watt, Anderson, 6-5, 210, sr., WR; Josh Whyle, Cin. LaSalle, 6-7, 228, sr., TE.

Linemen: Kameron Block, Troy, 5-10, 270, sr.; Maurice Chapman, Winton Woods, 5-10, 290, sr.; Zeke Correll, Anderson, 6-4, 270, jr.; Andrew Jaeger, LaSalle, 6-2, 280, sr.; Seth Phipps, Trenton Edgewood, 6-1, 245, sr.; Quintin Wilson, Cin. Turpin, 6-3, 305, sr.

Kicker: Jake Siebert, LaSalle, 5-11, 185, so.

First Team Defense

Linemen: Brandon Becraft, Fairborn, 6-2, 255, sr.; Devan Rogers, Sidney, 6-2, 315, sr.; Trent Rogers, Anderson, 6-0, 295, sr.; Joah Schricker, Troy, 6-1, 206, sr.; Austin Silcox, Harrison, 6-3, 205, jr.

Linebackers: Garrett Bledsoe, LaSalle, 6-0, 190, jr.; Albert Bradford, Belmont, 5-11, 185, sr.; Garrett Gabbard, Edgewood, 6-2, 195, sr.; Cris Oats, Winton Woods, 6-4, 220, sr.; Jimmy O’Toole, Anderson, 6-3, 203, jr.; Jarred Uran, LaSalle, 6-2, 205, jr.; John Wehrkamp, Troy, 6-0, 203, sr.

Secondary: Ryan Batsch, Loveland, 6-2, 185, sr.; Griffin Durso, Turpin, 5-7, 140, sr.; Ja’don Furlow, Belmont, 6-2, 180, sr.; Sam Hildebrand, LaSalle, 6-0, 200, sr.; Quinn Smith, Winton Woods, 5-10, 170, sr.; DJ Whiles, Edgewood, 5-11, 180, sr.

Punter: Drew Nieman, LaSalle, 5-10, 174, jr.

Offensive player of the year: Jay Volpenhein, Anderson

Defensive player of the year: Cris Oats, Winton Woods

Coach of the year: Andre Parker, Winton Woods

Second Team Offense

Backfield: Andre Gordon, Sidney, 6-1, 185, jr., QB; Elijah Malcolm, Belmont, 5-10, 205, sr., RB; Wade Phillips, Edgewood, 5-11, 170, jr., RB; Kermit “KJ” Redmond, Fairborn, 6-0, 195, sr., RB; Ben Scott, Harrison, 5-10, 180, sr., RB; Sincere Wells, Xenia, 6-2, 210, jr., RB; Nak’emon Williams, Kings Mills Kings, 5-10, 175, jr., RB; Frankie Young, Harrison, 6-2, 200, sr., QB.

Receivers: Hunter Jessee, Kings, 5-11, 175, jr.; Amadaz Jones, Anderson, 6-2, 200, sr.; Spencer Klopfenstein, Troy, 6-4, 211, jr.; Jake Shirey, Morrow Little Miami, 5-10, 180, sr.; CJ Young, Harrison, 6-0, 150, so.

Linemen: Ben Blevins, Little Miami, 6-1, 245, so.; Dahzuan Richardson, Fairborn, 6-3, 310, sr.; Andrew Weaver, Edgewood, 6-2, 240, jr.; Nate Weber, Harrison, 5-10, 230, sr.; Nate Wilkins, Anderson, 6-4, 255, sr.

Kicker: Kyle Farfsing, Harrison, 6-1, 170, jr.

Second Team Defense

Linemen: Jayden McFarland, New Carlisle, Tecumseh, 6-0, 240, sr.; Christian Nation, Troy, 5-10, 247, sr.; David Tosh, Little Miami, 6-0, 240, sr.

Linebackers: Brody Ingle, LaSalle, 6-1, 210, jr.; Sebastian Lewis, Cin. Withrow, 6-0, 202, sr.; Jake Paulsen, Edgewood, 6-2, 190, sr.; Zach Rumpke, LaSalle, 6-0, 215, sr.; Shane Shoop, Troy, 5-6, 174, jr.; Hunter Warner, Fairborn, 5-10, 175, fr.; Markief White, Winton Woods, 6-1, 210, sr.; Ethan Young, Kings, 6-3, 210, sr.

Secondary: Dawson Blakely, Fairborn, 5-11, 175, sr.; Zach Boyer, Troy, 6-2, 183, sr.; Caleb Harris, Sidney, 5-10, 168, jr.; Clay Mastin, Tecumseh, 5-10, 165, sr.; Derek McDonagh, Troy, 5-8, 158, sr.; Brady Wilson, Riverside Stebbins, 5-11, 165, sr.; Justin Wise, Kings, 6-1, 190, sr.

Punter: Julian Pletz, Edgewood, 5-11, 170, sr.

Honorable Mention: Evan Brown, Elijah Williams, Edgewood; Milyke Brown, Withrow; Devin Hasty, Stebbins; Casey Lawrence, Little Miami; Cam Porter, LaSalle; Demont Rucker, Darren Taborn, Sidney; Kyle Walker, Wesley Watts, Fairborn.

DIVISION III

First Team Offense

Backfield: Josh Anderson, New Richmond, 5-feet-10, 185 pounds, junior, QB; John Bivens, Kettering Archbishop Alter, 6-0, 204, jr., RB; Ra’veion Hargrove, Trotwood-Madison, 5-9, 175, sr., RB; Dezmin Lyburtus, Bellefontaine, 6-1, 185, sr., QB; Ryan Peltier, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 187, sr., QB; Markell Stephens-Peppers, Trotwood-Madison, 5-11, 165, sr., QB; Tavion Thomas, Dayton Dunbar, 6-3, 230, sr., RB.

Receivers: Dallas Daniels, Trotwood-Madison, 6-1, 170, sr.; Bryant Johnson, Butler, 6-5, 180, jr.; KeShuan Owens, CJ, 5-11, 170, sr.; Joseph “Jo-Jo” Scates, Dunbar, 6-3, 180, sr.; Hayden Schrubb, Piqua, 6-3, 182, sr.

Linemen: Johnathan Allen, Dunbar, 6-6, 280, jr.; Andrew Arnold, Goshen, 6-3, 280, sr.; Conner Barton, Wilmington, 6-3, 275, sr.; Braden Jacobs, Bellefontaine, 6-3, 254, sr.; Alex Mumy, Bellbrook, 6-1, 260, sr.; Jaison Williams, Trotwood-Madison, 6-4 305, jr.

Kicker: Caiden Smith, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 157, sr.

First Team Defense

Linemen: Kennedy Coates, Trotwood-Madison, 6-0, 195, jr.; Shane Cokes, CJ, 6-3, 220, jr.; Brian Dalidowicz, Alter, 6-1, 215, sr.; Charles Ellington, Butler, 6-5, 285, sr.; Jackson Gear, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-3, 215, sr.; Lonnie Phelps, Cin. Mount Healthy, 6-2, 215, jr.; Nick Sanchez, New Richmond, 6-3, 252, sr.

Linebackers: Seth Arnold, Dunbar, 6-0, 190, sr.; Lane Harshbarger, Alter, 5-9, 190, sr.; Jayvanare Nelloms, Trotwood-Madison, 6-1, 190 jr.; James Parker, Trotwood-Madison, 6-0, 215, sr.; Ben Schmiesing, Piqua, 6-2, 216, sr.; Alden Simms, Alter, 6-2, 210, sr.

Secondary: Taron Britt, Trotwood-Madison, 5-11, 170, jr.; Jack Campbell, Bellbrook, 6-4, 220, sr.; Payton Leugers, Goshen, 5-10, 170, sr.; Jack Mitchell, Butler, 5-10, 170, so.; Luke Tabler, Hamilton, Badin, 5-11, 160, jr.

Punter: Rolando Perez, Thurgood Marshall, 6-1, 200, sr.

Offensive player of the year: Ra’veion Hargrove, Trotwood-Madison

Defensive player of the year: Kennedy Coates, Trotwood-Madison

Coach of the year: Jeff Graham, Trotwood-Madison

Second Team Offense

Backfield: DJ Ames, Wilmington, 5-10, 190, jr., RB; Cole Barhorst, Tippecanoe, 5-8, 181, sr., RB; Austin Davis, Piqua, 6-0, 182, sr., QB; Logan Flatt, Butler, 5-11, 185, sr., RB; Lavassa Martin, Badin, 5-10, 185, sr., RB; Kyle Proffitt, Goshen, 6-2, 200, sr., QB; Jimmy Strunk, Goshen, 5-9, 185, RB; Jamar Walker, Dunbar, 6-1, 180, sr., QB.

Receivers: Chandler Kinhalt, New Richmond, 5-10, 183, sr.; Jared Kinzer, Franklin, 6-2, 180, sr.; Logan Mantz, Goshen, 6-1, 170, sr.; William McDaniel, Trotwood-Madison, 5-9, 165, sr.; Jaylen Zachery, Thurgood Marshall, 6-2, 175, sr.

Linemen: Hayden Bullock, Bellbrook, 6-4, 270, jr.; Mylan Howard, Thurgood Marshall, 6-2, 293, sr.; Braden Russell, Greenville, 6-3, 260, sr.; Dan Troxell, New Richmond, 6-3, 275, sr.; TJ Vicars, Hamilton Ross, 6-1, 265, sr.

Kicker: Matt Schneider, Franklin, 6-0, 180, sr.

Second Team Defense

Linemen: Rushad Ferrell-Drummond, Thurgood Marshall, 6-2, 254, sr.; Nate Glossip, Franklin, 6-1, 245, sr.; Quentin Glover, Butler, 6-2, 250, jr.; Derek Hite, Piqua, 6-4, 256, sr.; Joshua Jordan, Trotwood-Madison, 5-11, 190, sr.; Chase Luckett, Badin, 5-9, 260, sr.

Linebackers: Matt Centers, Franklin, 6-1, 195, jr.; Matt Garber, Tippecanoe, 6-0, 210, sr.; Isaiah Haywood, CJ, 6-2, 213, sr.; Alex Howard, Mount Healthy, 6-2, 196, jr.; DJ McDonald, Bellefontaine, 5-11, 180 pounds, jr.; Devin Milton, New Richmond, 6-1, 215, sr.; Kegen Rogers, Badin, 6-2, 205, sr.

Secondary: Deonte Bailey, Goshen, 5-10, 160, sr.; Jordan Coovert, Alter, 6-2, 200, sr.; TJ Gelter, New Richmond, 5-7, 165, sr.; Jamar Payton Jr., Dunbar, 6-1, 175, fr.; Kyle Rickard, Franklin, 6-3, 190, sr.

Punter: Cole Burdick, McNicholas, 6-0, 175, sr.

Honorable Mention: Connor Bazelak, Alter; Jonathan Bell, Elijah Cochran, CJ; Greg Campbell, Dayton Ponitz Career Technology Center; Jack Clement, Kaidon Davis-Hughes, Johnny Ganson, William Parlsey, Bellefontaine; Hunter Collins, Nick Osterman, Monroe; Tristan Dillon, Jordan Joseph, West Carrollton; Brady Henry, Kyler Reed, Wilmington; Jayshawn Hopkins-Russell, V’sean Palmer, Thurgood Marshall; Adrien McFerrin, Mount Healthy; Ryan Montgomery, Franklin; Rusty Ramsey, Tippecanoe; Davon Starks, Badin; Jake Tatman, Goshen; Joe Valentine, Ross; Mitchell Williamson, New Richmond.

DIVISION IV

First Team Offense

Backfield: Brian Erbe, Dayton Oakwood, 6-foot-1, 175 pounds, senior, QB; Collin Genslinger, Germantown Valley View, 5-7, 192, sr., RB; Corey Kiner, St. Bernard Roger Bacon, 5-9, 195, fr., RB; Christian Poynter, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 175, sr., RB; Evan Prater, Cincinnati Wyoming, 6-5, 180, so., QB; Pierson Rogers, Wyoming, 5-11, 210, jr., RB.

Receivers: Demarco Bradley Jr., Cin. Taft, 5-6, 160, jr.; Nasiim McKay, Springfield Kenton Ridge, 5-11, 170, sr.; Brendan Talarczyk, Oakwood, 6-1, 165, sr.; PJ Varnadoe, Valley View, 6-1, 170, sr.; Grant Ward, Bellefontaine Benjamin Logan, 5-11, 160, sr.,; Tim Williams-Scroggins, Cin. Aiken, 6-2, 175, sr.

Linemen: Derrian Anderson, Taft, 6-4, 260, sr.; Eli Cupp, Wyoming, 6-5, 190, jr.; Tommy Peaco, Dayton Northridge, 6-0, 265, sr.; Adam Valenti, Valley View, 6-2, 180, sr.; Spencer Voss, Clinton-Massie, 6-6, 280, jr.; Trent Wilson, Valley View, 5-10, 280, sr.

Kicker: Sergio Listo, Wyoming, 5-11, 195, sr.

Offensive player of the year: Pierson Rogers, Wyoming

Defensive player of the year: Logan Hannah, Valley View

Coach of the year: Bob Skidmore, Valley View

First Team Defense

Linemen: Stone Day, Valley View, 5-10, 220, sr.; Thomas Meyers, Clinton-Massie, 6-6, 220, jr.; James Smith, Wyoming, 6-4, 230, jr.; Jalen Thorton, Cin. Indian Hill, 6-3, 250, jr.

Linebackers: Hasan Black, Wyoming, 6-2, 220, jr.; Joe Durham, Franklin Bishop Fenwick, 6-3, 225, sr.; Logan Hannah, Valley View, 6-1, 240, sr.; Tyler Long, Cin. Hughes, 6-1, 225, sr.; Jack McCrory, Springfield Shawnee, 6-2, 220, sr.; Mick Oakes, Indian Hill, 6-3, 230, sr.; Cam O’Gara, Wyoming, 6-2, 220, so.; Trey Uetrecht, Clinton-Massie, 6-2, 230, sr.

Secondary: Austin Clark, Valley View, 5-8, 175, sr.; Dezion Coleman, Hughes, 5-10, 170, so.; Dashawn Lawrence, Taft, 5-10, 185, sr.; Luke Richardson, Clinton-Massie, 5-11, 175, sr.; Kievaughn Sanks, Aiken, 5-8, 165, jr.; Aaron Tolliver, Eaton, 5-11, 185, sr.

Punter: Will Harshberger, Valley View, 6-0, 175, sr.

Second Team Offense

Backfield: Austin Brayton, St. Paris Graham, 5-9, 170, sr., RB; Elijah Carson, Dayton Meadowdale, 5-11, 175, jr., QB; Keegan Corbett, Fenwick, 5-10, 175, sr., RB; Cole Dein, Indian Hill, 5-10, 160, jr., QB; Nic Dorsey, Urbana, 6-0, 185, jr., RB; Tennyson Holmes, Indian Hill, 5-8, 170, sr., RB; Dylan Lemen, Kenton Ridge, 5-9, 140, so., QB; Collin Wood, Valley View, 6-3, 180, sr., QB.

Receivers: Dylan Caplette, Oakwood, 5-9, 160, sr.; Jalen Minney, Springfield Northwestern, 6-2, 180, so.; Colin Shaw, Indian Hill, 6-3, 180, sr.; Jonte Tinsley, Meadowdale, 5-9, 170, sr.; Cole Waugh, Ben Logan, 6-0, 175, sr.

Linemen: Hasjani Estes, Aiken, 6-5, 215, sr.; Adam Reidinger, Northwestern, 6-5, 315, jr.; David Shaw, Aiken, 6-0, 235, sr.; Andrew Townsend, Kenton Ridge, 5-10, 200, sr.

Kickers: Derick Carlisle, Clinton-Massie, 6-1, 185, sr.; Luke Lundberg, Indian Hill, 5-10, 170, so.

Second Team Defense

Linemen: Antoine Howard, Taft, 6-4, 315, sr.; Wes Trampler, Clinton-Massie, 6-1, 230, sr.

Linebackers: Ty Beam, Clinton-Massie, 5-11, 210, jr.; Mykael Carson, Roger Bacon, 5-11, 215, so.; Bradley Davenport, Fenwick, 6-3, 220, sr.; Bryson Flucas, Meadowdale, 5-9, 170, jr.; Bryden Penhorwood, Ben Logan, 5-8, 155, sr.; Dawan Smith, Meadowdale, 5-11, 175, sr.; Nate Snyder, Northwestern, 6-0, 195, jr.; Derrian Wilkins, Aiken, 5-10, 170, jr.

Secondary: Eli Berner, Northwestern, 5-11, 170, jr.; Mykal Bright, Indian Hill, 6-1, 180, sr.; Joey Edmonds, Wyoming, 6-0, 185, jr.; Quincey Leggette, Aiken, 6-1, 180, sr.; Max Niswonger, Urbana, 5-11, 180, jr.; Amare Rogers, Hughes, 5-10, 170, sr.; Miles Smith, Wyoming, 6-0, 175, sr.; Zach Whitton, Roger Bacon, 5-8, 175, sr.

Punter: Gage Voorhees, Northwestern, 6-0, 185, sr.

Honorable Mention: Steven Bledsoe, Cleves Taylor; Tyler Bullock, Zach Kuhlman, Roger Bacon; Derek Coy, Ben Logan; Taevont Dennis-Miller, Ben VanNoord, Northwestern; Cleveland Farmer, Taft; Jason Griffin, Batavia; Twon Hines, Northridge; Timothy Jordan, Aiken; Dominick McConnel, Hughes; Logan Persson, Indian Hill; Preston Shields, Urbana.

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Seth Becker, Bethel Bethel-Tate, 5-feet-11, 170 pounds, senior, QB; DJ Chambers, Carlisle, 5-10, 205, sr., RB; Zac Shields, West Milton Milton-Union, 5-9, 180, sr., RB; Cameron Svarda, Middletown Madison, 5-8, 180, jr., RB; Danny Vanatsky, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-2, 205, sr., QB; Vincent Villella, Casstown Miami East, 5-8, 166, jr., RB; Bailey Wallen, Brookville, 5-10, 205, sr., RB.

Receivers: Mason Bernhardt, CHCA, 6-5, 215, sr.; Collin Coburn, Lewistown Indian Lake, 6-3, 215, sr.; Cooper Dunn, Bethel-Tate, 5-8, 155, sr.; Mancini Jackson, Reading, 6-3, 215, sr.; Xavier Johnson, Cin. Summit Country Day, 6-3, 205, sr.

Linemen: Caleb Bolen, Madison, 6-3, 255, jr.; Brenden Dalton, Miami East, 5-11, 228, jr.; Hunter Grim, Jamestown Greeneview, 5-10, 230, sr.; Cole Mefford, Indian Lake, 6-2, 220, sr.; Ryan Wichmann, CHCA, 6-5, 280, sr.; Abe Wildermuth, Anna, 6-4, 285, sr.

Kicker: Jon Brakeall, Greeneview, 5-8, 140, jr.

First Team Defense

Linemen: Andy Combs, Reading, 5-10, 255, sr.; Evan Hiestand, Versailles, 6-1, 210, jr.; Bradley Lewis, Bethel-Tate, 5-9, 210, sr.; Cole Pelgen, Madison, d6-2, 245, jr.; James Peters, Blanchester, 5-10, 215, so.; Nathan Reichert, Indian Lake, 6-4, 225, so.; Michael Warden, 6-3, 275, sr.; Summit Country Day.

Linebackers: Charlie Cowart, Cin. Mariemont, 6-3, 225, jr.; Connor Dixon, Indian Lake, 5-10, 185, sr.; Owen Holtke, Bethel-Tate, 6-0, 180, sr.; Luke Lovely, Camden Preble Shawnee, 5-11, 175, sr.; Griffin Mangan, Greeneview, 5-10. 170, sr.; Jack McDowell, Summit Country Day, 6-0, 220, so.; Kurtis Rutschilling, Versailles, 6-1, 195, sr.

Secondary: Wyatt Bensman, Anna, 6-3, 180, sr.; Alex Bernard, CHCA, 5-11, 180, jr.; Justin Brown, Miami East, 5-11, 164, jr.; Jake Moore, Carlisle, 5-10, 190, sr.

Punter: Austin Fogt, Anna, 6-2, 210, sr.

Offensive player of the year: Bailey Wallen, Brookville

Defensive player of the year: Kurtis Rutschilling, Versailles

Coach of the year: Jeff Essig, Bethel-Tate

Second Team Offense

Backfield: Aidan Endsley, Anna, sr., 5-10, 165, RB; Eli Gibson, Preble Shawnee, 6-3, 190, sr., RB; Riley Huelskamp, Anna, 5-10, 165, so., RB; Alex Schaefer, Cin. Clark Montessori, 6-1, 170, sr., QB; Adryian Simmons, Reading, 6-0, 200, sr., RB; Alex Vianello, Mariemont, 6-2, 195, sr., RB.

Receivers: Jack Cravaack, Cin. Madeira, 6-5, 230, sr.; Keith Fisher, Clark Montessori, 5-8, 160, sr.; Wyatt Floyd, Lees Creek East Clinton, 6-0, 170, sr.; Caleb Kauffman, Anna, 6-0, 170, sr.; Nylan Mosley, Cin. Purcell Marian, 5-10, 163, sr.; Adam Wieczorek, Madeira, 6-0, 170, sr.

Linemen: Joey Groeber, Batavia Clermont Northeastern, 6-2, 275, sr.; Nick Mess, East Clinton, 5-10, 236, sr.;

Nick O’Meara, Brookville, 6-1, 215, sr.; Levi Sherman, Versailles, 6-2, 220, sr.; Gage Smith, Carlisle, 6-2, 260, sr.; Caleb Snyder, Miami East, 5-10, 232, jr.

Kicker: Cam Anderson, Waynesville, 5-10, 170, jr.

Second Team Defense

Linemen: AJ Ahrens, Versailles, 6-2, 210, sr.; Tanner Cromer, Reading, 6-4, 220, so.; Marshown Curtis, Mariemont, 6-3, 210, sr.; Matt Gelhaus, Madeira, 6-5, 210, sr.; Spencer Mays, Carlisle, 6-2, 240, sr.; Ramiro Torres Jr., Blanchester, 5-10, 180, jr.; Zach Wilson, Springfield Greenon, 6-3, 275, sr.; Nick Wolfe, Greeneview, 5-10, 295, so.; Darian Wood, CHCA, 6-0, 215, sr.

Linebackers: Aiden Asbrock, Reading, 5-11, 195, sr.; Joe Collins, Summit Country Day, 6-1, 205, sr.; Jacob Gunner, Mariemont, 5-9, 190, sr.; Clay Payton, Greeneview, 5-10, 170, so.

Secondary: Blaine Brokschmidt, Miami East, 6-2, 161, jr.; Justin Dreyling, Reading, 6-0, 185, sr.; Amir Johnson, Summit Country Day, 5-11, 185, so.; Dakota Milligan, Carlisle, 5-11, 195, sr.; Tyler Robinette, Greeneview, 5-10, 165, sr.

Punter: Josh Steinbrunner, Versailles, 6-3, 165, sr.

Honorable Mention: Sam Adkins, Cooper Chaffin, Greenon; Austin Arellano, Patrick Dotson, Brendan Jenkins, East Clinton; Tyler Baumgartner, Max Evans, Tanner Limon, Mason Whiteman, Madison; Riley Blankenship, Logan Bloom, Anthony Carmichael, Waynesville; Nick Clevenger, Greeneview; Collin Coburn, Cole Mefford, Nathan Reichert, Indian Lake; Matthew Grogg, Brent Hopkins, Brayden Sipple, Blanchester; George Grow, Versailles; Luis Hernandes, Mariemont; Cole Joslin, Clermont Northeastern; Noah Mason, Clark Montessori; Travis Meyer, Anna; Braden Rauch, Carlisle; Lance Rohrbach, Miami East; Gabe Van Skaik, Reading; Connor Woodruff, Summit Country Day.

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Tywon Berry, Miamisburg Dayton Christian, 5-feet-9, 165 pounds, senior, RB; Fred Brown, Cincinnati Riverview East Academy, 6-1, 185, jr., RB; Daniel Coats, Arcanum, 5-9, 180, sr., RB; Jacob Evans, Tipp City Bethel, 6-2, 190, sr., QB; Logan Hurst, Mechanicsburg, 6-1, 175, so., QB; Ethan Herron, Covington, 45-11, 200m sr., RB; Dustin Knapp, Mechanicsburg, 5-11, 190, sr., RB; Caleb South, Bethel, 6-2, 185, sr., RB; Shawn VanNoy, Dayton Christian, 6-1, 189, sr., QB.

Receivers: Joey Mascadri, Mechanicsburg, 5-11, 175, jr.; Chandler Napier, West Alexandria Twin Valley South, 6-2, 185, jr.; Zach Parrett, Covington, 6-3, 185, sr.

Linemen: Trevor Burden, West Liberty-Salem, 6-3, 285, sr.; Grant Doucette, Troy Christian, 6-1, 200, jr.; Jayden Heltsley, Arcanum, 6-4, 270, so.; Tevon McNutt, West Liberty-Salem, 5-10, 245, sr.; Kevan Ridley, St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 245, sr.; Hunter Shelley, Bethel, 6-0, 250, sr.

First Team Defense

Linemen: Nick Baker, Troy Christian, 6-1, 235, jr.; Patrick Magarian, Cin. Country Day, 6-2, 200, sr.; Dalton Mason, New Paris National Trail, 6-4, 240, sr.; Cannon Propst, Mechanicsburg, 6-0, 205, sr.; Armanie White, St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 180, sr.

Linebackers: Ryan Bassler, Twin Valley South, 5-8, 175, sr.; Tyreke King, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 190, sr.; Braden Miller, West Liberty-Salem, 6-0, 190, sr.; Connor Pohl, Cin. Country Day, 6-0, 190, sr.; Joe Schmelzer, Covington, 5-11, 200, sr.; JT Thornhill, Dayton Christian, 6-3, 177, sr.; Seth Yunker, Dayton Christian, 5-11, 183, sr.

Secondary: Travis Durst, Bethel, 5-7, 160, sr.; Ty Freeman, Covington, 6-1, 171, sr.; Robert Jackson, Riverview East, 5-8, 140, sr.; Wyatt Lefker, Williamsburg, 6-1, 195, sr.; Levi Moell, West Liberty-Salem, 5-7, 150, sr.; David Moyer, Dayton Christian, 5-11, 180, sr.

Offensive player of the year: Shawn VanNoy, Dayton Christian

Defensive player of the year: Cannon Propst, Mechanicsburg

Coach of the year: Scott Clodfelter, Bethel

Honorable Mention: Seth Allen, Fayetteville-Perry; James Anderson, Jacob Edwards, Louden Saulbeamer, Micah Trimbach, Troy Christian; Dane Craport, Arcanum; Chad Deere, Kix Thiel, Mechanicsburg; Dylon Hand, Springfield Northeastern; Demond Lewis, Riverview East; Cade Schmelzer. Covington; Chandler Sproles, Tri-County North; Trevor Warren, Dayton Christian; Landon Washam, Luke Wiederhold, St. Bernard-Elmwood Place.

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Gaven Anderson, DeGraff Riverside, 6-feet, 185 pounds, senior, RB; Jared Buckley, New Madison Tri-Village, 6-0, 180, sr., RB; Martis Edwards, Cincinnati James N. Gamble Montessori, 5-10, 170, sr., RB; Elliott Gilardi, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 165, jr., QB; Carter Mescher, Fort Loramie, 5-10, 156, jr., RB; Owen Smith, Lehman Catholic, 5-11, 180, sr.

Receivers: Charlie Bertemes, South Charleston Southeastern Local, 6-2, 170, jr.; Isaiah Bruce, North Lewisburg Triad, 6-2, 200, jr.,; Kameron Lee, Lehman Catholic, 6-4, 215, sr.; Hunter Muir, Ansonia, 6-4, 175, jr; Gavin Stallard, Riverside, T6-3, 215, sr.

Linemen: Nathan Denniston, Ansonia, 6-4, 300, sr.,; Colin Haller, Lehman Catholic, 6-0, 215, sr.; Riley Louck, Triad, 6-1, 225, jr.; Joseph Lusby, Cin. Miami Valley Christian Academy, 6-4, 225, jr.; Sam Puthoff, Fort Loramie, 6-4, 265, sr.; Seth Sargent, Lehman Catholic, 6-4, 245, sr.

Kicker: Michael Denning, Lehman Catholic, 6-1, 175, jr.

First Team Defense

Linemen: Michael Bunker, Lehman Catholic, 6-5, 230, sr.; Collin Detrick, Fort Loramie, 6-1, 280, jr.; Kalos Farrior, Gamble Montessorri, 6-1, 225, jr.; Rygh Fortkamp, Ansonia, 6-0, 200, sr.,; Malik Lee, Gamble Montessori, 5-10, 185, sr.; Jake Lyons, Springfield Catholic Central, 6-2, 238, sr.

Linebackers: Drew Barhorst, Lehman Catholic, 6-0, 165, so.; Nathan Gladdish, Mississinawa Valley, 5-10, 180, sr.; Nolan Holthaus, Fort Loramie, 6-1, 190, sr.; Max Hoying, Fort Loramie, 5-10, 180, fr.; Hayden McKee, Southeastern, 6-0, 205, so.; Max Wardrip, Ansonia, 6-0, 200, sr.

Secondary: Jaylin Anderson, Cin. College Preparatory Academy, 5-10, 160, jr.; Brandon Barhorst, Lehman Catholic, 5-10, 170, sr.; Cody Barhorst, Fort Loramie, 5-11, 170, sr.; Mylan Hall, College Prep Aca., 5-11, 150, so.; Danny Spivey, Hamilton New Miami, 6-1, 180, so.; Hayden Toops, Southeastern, 6-2, 175, sr.

Punter: Dominic Catanzaro, Catholic Central, 5-11, 225, sr.

Offensive player of the year: Elliott Gilardi, Lehman Catholic

Defensive player of the year: Michael Bunker, Lehman Catholic

Coach of the year: Eugene Hoening, Ansonia

Honorable Mention: Cam Atchison, Caleb Lusby, Triad; Ronnie Bowman, New Miami; Michael Hall, Andrew Rowland, Ansonia; Ryan Kozak, Caleb Lusby, Sam Smith, Miami Valley Christian Aca.; Luke Roby, Riverside; Jake Barga, Bradford; Camden Snodgrass, Southeastern.

