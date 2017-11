2017-18 Winter Preview: Wilmington HS swimming

RECORD IN 2016-17

Girls: SCOL Champions

Boys: Runner up in the SCOL

HEAD COACH

Mitch Hopf, 14th Season

COACHES IN PROGRAM

Carissa Macella – Assistant Coach

NUMBER OF STARTERS RETURNING

Girls: 13

Boys: 9

NUMBER OF RETURNING LETTER WINNERS

Girls: 9

Boys: 8

KEY PLAYERS RETURNING

Girls: Maddy Adkins, Hannah Anderson, Morgan Bahr, Rachael Billups, Petra Bray, Anna Garnai, Abby Greene, Annie Osborn, Carrie Robinson, Meredith Robinson, Emma Schroeder, Madylin Steinmetz, Cailyn Tippett

Boys: Xavier Disney, Ricky Dungan, PJ Godsey, Aidan Hester, Simon Heys, Harrison Law, Luke Mulvey, Sam Osborn

KEY NEWCOMERS

Girls: Shannon O’Boyle, Sophie Adkins, Leah Deck

Boys: Josh Andrews, Rory Bell, Ryland Bowman, Connor O’Boyle

KEY PLAYERS LOST

Brianna Gilbert: 2 time state qualifier, four time district qualifier, 10 time first team all SWOC and SCOL

Alison Dooley: State qualifier, 3 time district qualifier, 9 time first team all SCOL

RIGHT NOW I LIKE …

The work ethic in practice

RIGHT NOW WE NEED TO IMPROVE …

Technique and finishing races

TEAM TO BEAT IN YOUR LEAGUE AND WHY

Swimming is not recognized as a league sport in the SBAAC.

ROSTER

Girls

Maddy Adkins, Sr.; Sophie Adkins, Fr.; Keeley Allen, Jr.; Hannah Anderson, Sr.; Morgan Bahr, Sr.; Rachael Billups, Jr.; Petra Bray, So.; Chloe Crumbley, So.; Leah Deck, Jr.; Anna Garnai, Jr.; Abby Greene, So.; Autumn Gregory, So.; Emma Lewis, Fr.,; Shannon O’Boyle, Fr.; Annie Osborn, So.; Emilee Pham, Fr.; Aubrey Powell, So.; Carrie Robinson, Jr.; Meredith Robinson, Jr.; Emma Schroeder, Jr.; Haley Schroeder, So.; Mackenzie Snarr, So.; Madylin Steinmetz, So.; Cailyn Tippett, Jr.

Boys

Josh Andrews, Fr.; Rory Bell, So.; Izaia Billingsley, So.; Elijah Danku, Fr.,; Andrew Delph, Fr.; Xavier Disney, Jr.; Ricky Dungan, Jr.; Ian Frary, Fr.; PJ Godsey, Jr.; Aiden Hester, So.; Simon Heys, Jr.; Harrison Law, Sr.; Luke Mulvey, So.; Connor O’Boyle, Sr.; Sam Osborn, Sr.; Adonis Peterson, So.; Tyler Preston, Fr.; Ryland Bowman, Sr.

SCHEDULE

DECEMBER

Dec 5 vs Valley View, Clinton-Massie, East Clinton 645 pm @WC Natatorium; 9-@South Dearborn (Ind) Invitational 11 am; 12-vs St Marys Memorial, Clinton-Massie 645 pm @WC Natatorium; 15-vs Talawanda @Miami University 630 pm

JANUARY

9-vs Little Miami, Minster, Clinton-Massie 645 pm @WC Natatorium; 13/14-vs Southwest Ohio Classics TBA; 18-vs Waynesville, Clinton-Massie 645 pm @WC Natatorium; 20-vs Bellbrook Invitational @DRAC 630 pm; 25-vs Clinton-Massie, East Clinton 645 pm Senior Night @WC Natatorium; 26-vs Troy Christian @Robinson YMCA 7 pm

FEBRUARY

9/10-Sectional meet; 16-Boys district @Miami University; 17-Girls district @Miami University; 22/23-State meet @Canton McKinley

