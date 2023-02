Evanshine first-team All-Southwest District girls basketball

East Clinton’s Libby Evanshine was named to the first team on the Southwest Ohio Division III girls basketball team, the Ohio Prep Sportswriters Association announced today.

Evanshine’s teammate Jordan Collom was named to the third team while Kami Whiteaker was given honorable mention.

Other honorable mention selections for the girls were Wilmington’s Katie Murphy in Division II, Clinton-Massie’s Aidan Eades and Hannah Bowman in Division II.

Honorable mention was given in boys basketball to Wilmington’s Mike Brown Jr. in Division II, Clinton-Massie’s Jerry Trout in Division II and Blanchester’s Bryce Sipple in Division II, along with East Clinton’s Dakota Collom in Division III.

Evanshine, who was third team All-Ohio in 2022, averaged 17 points and nearly 12 rebounds per game for the Astros, who are 24-2 and playing in the Region 12 semifinal game tonight against Versailles. The 5-10 senior forward also shot almost 52 percent from the field while dishing out 2.1 assists and coming up with 2.5 steals. She was runnerup in Division III player of the year honors.

Jordan Collom, a 5-2 junior, averaged 7.1 points, 4.0 rebounds, 6.0 assists and 3.6 steals per game. Whiteaker averaged 12.5 points and 3.8 rebounds.

Murphy, a 5-8 senior guard, averaged 15.3 points, 4.5 rebounds per game for WHS. Eades, a 5-4 senior guard, averaged 11.2 points, 6.7 rebounds, 3.3 steals and 3.0 assists. Bowman, a 5-5 senior, averaged 10.5 points, 7.1 rebounds per game.

On the boys side, Brown, a 5-6 junior, averaged 10.1 points, 3.2 rebounds, 3.6 steals and 2.8 assists. Trout, a 6-1 junior, averaged 11 points and 3 rebounds per game. Sipple, a 6-2 junior, averaged 13.2 points and 7.0 rebounds.

Dakota Collom, a 6-2 senior, averaged 19.1 points, 6 rebounds and 2.2 assists per game.

2022-2023 OPSWA All-Southwest Ohio Basketball teams

All-Southwest Ohio Basketball teams as selected by members of the Ohio Prep Sportswriter’s Association,

Girls

Division I

First Team

Sole Williams, Cincinnati Princeton, 5’8” Sr. G, 20.8 ppg, Kylee Fears, Oxford Talawanda, 6’1” Sr. C, 20.8 ppg, 15.8 rpg, Allie Stockton, Sidney, 5’9” Sr. G, 16 ppg, 8 rpg, Bryn Martin, Springboro, 6’0” So. G, 13.8 ppg, Carly Prows, Mason, 6’0” Sr. F, 12.9 ppg, 5.2rpg, Madison French, Liberty Township Lakota East, 5’11” Sr. G, 11.5 ppg, Taylor Scohy, Bellbrook, 5’9” Jr. G, 17.0 ppg, Anna Swisshelm, Cincinnati West Clermont, 6’0” Sr. F, 15.2 ppg, Seini Hicks, Cincinnati West Clermont, 6’0” Jr. F, 12.6 ppg, 9.7 rpg, Madison Parrish, Mason, 5’11” So. G, 13.5 ppg

Player of the Year: Sole Williams, Cincinnati Princeton

Coach of the Year: Jeff Click, Cincinnati West Clermont

Second Team

Alli Robertson, Harrison, 6’1” So. G, 23.5 ppg, 10.4 rpg, Alley Haas, Miamisburg, 5’8” Jr. G, 16.0 ppg, Kendal George, Centerville, 5’9” Sr. G, 14.1 ppg, Kelley Griffin, Bellbrook, 5’4” Sr. G, 7.0 ppg, 6.3 apg, Serena Baker, Kettering Fairmont, 5’11” Sr. F, 13 ppg, 8.2 rpg, Mari Gerton, Cincinnati Princeton, 5’8” So. G, 12.9 ppg.

Third Team

Brooklyn Hall, Huber Hts. Wayne, 6’0” Fr. G, 14 ppg, 6.3 rpg, Taylor Farris, Oxford Talawanda, 5’8” Sr. G, 16.1 ppg, 4.5 apg, Sami Bardonaro, Vandalia Butler, 5’9” Sr. G, 14.9 ppg, Anna Grim, Centerville, 5’9” Sr. G, 13.6 ppg, Katie Fox, West Chester Lakota West, 5’10” Fr. G, 14.0 ppg, 5.2 rpg, MacKenzie Givens, Cincinnati Walnut Hills, 5’9” Jr. G, 13.1 ppg, 6.8 rpg.

Honorable Mention

Madi Barnett, Kings Mills Kings, Tyriana Berry, Cincinnati Withrow, Kailee Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, Lauryn Brown, Cincinnati Northwest, Alyssa Campbell, Mt. Orab Western Brown, LaDasia Carter, Cincinnati Mt Healthy, Dede Carter, Cincinnati Princeton, Nafeesah Coggins, Cincinnati Withrow, Jordan McComas, Monroe, Erykah Cornett, Cincinnati Oak Hills, Lilah Dalraine, Morrow Little Miami, Josie Early, Loveland, Olivia Fischer, Mt. Orab Western Brown, Emma Fohl, Liberty Township Lakota East, Kali Norton, Cincinnati Princeton, Lamiya Gooden, Cincinnati Western Hills, Layla Hale, Cincinnati West Clermont, Laila Harrison, Cincinnati Mount Notre Dame, Rylie Homan, Trenton Edgewood, Bella Houillon, Morrow Little Miami, Kassidy Ingram, Kings, Myah Keene, Oxford Talawanda, Marissa Le, Cincinnati Ursuline, Lanie Lipps, Hamilton Ross, Sophia Martin, Cincinnati Seton, Braylyn Mattox, Lebanon, Za’Aira Miller, Cincinnati Walnut Hills, Maddie Mueller, Lebanon, Jordan Mueller, Lebanon, Callie Nichols, Cincinnati St. Ursula, Miah O’Toole, Milford, Shelby Piepmeier, Harrison, Olivia Raby, Loveland, Abby Rawlings, Kings Mills Kings, Gabby Razzano, Mason, Rachel Reichard, Cincinnati Turpin, Myka Richardson, Fairfield, Kassidy Segrer, Harrison, Keyon’e Sheridan, Cincinnati Sycamore, Savannah Smith, Liberty Township Lakota East, Taylor Stanley, Cincinnati Mount Notre Dame, Violet Shuluga, Milford, Jariah Steele, Cincinnati Colerain, Lucy Thaman, Cincinnati Sycamore, Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods, Amiyah Tull, Mt. Orab Western Brown, Charlotte Pauling, Beavercreek, Lilli Leopard, Beavercreek, Alayna Meyer, Bellbrook, Ashley Frantz, Bellbrook, Olivia Trusty, Bellbrook, Kendall Sherman, Xenia, Aniya Trent, Springboro, Emily Grim, Centerville, Naylana Cosby, Dayton Ponitz, A’Rayiah Mclemore, Dayton Ponitz, Larkyn Vordemark, Sidney, Jordan Scully, Sidney, Darranae Aldridge, Middletown, Persha Edwards, Middletown, Taylor Daniels, Middletown, Thaila Moore, Hamilton, Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, Jonilyah Chambers, Huber Hts. Wayne, Morgan Rose, Huber Hts. Wayne, Imani Frazier, Huber Hts. Wayne, Amyannah Tucker, Troy, Brenna Williams, Clayton Northmont, Juliana Gunn, Clayton Northmont, McKeena Weekley, Oxford Talawanda.

Division II

First Team

Peyton Mounce, Urbana, 5’10” So. F, 18 ppg, 12.7 rpg, Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian, 6’1” So. G, 25.9 ppg, 9.9 rpg, Braelyn Even, Hamilton Badin, 5’10” Fr. F, 15.6 ppg, 9.0 rpg, Gabby Martin, Cincinnati Summit Country Day, 5’11” Sr. F, 17.3 ppg, 9.6 rpg, Maddie Moody, Kettering Archbishop Alter, 6’1” So. G, 14.2 ppg, 8.1 rpg, Raeven Raye-Redmond, Trotwood-Madison, 5’8” Sr. G, 25.1 ppg, 8.1 spg, 7 rpg, Zhieyah Rolack, Dayton Meadowdale, 5’11” So. F, 23.9 ppg, 14.8 rpg, Lily Shepherd, Eaton 5’9” Sr. G, 17.9 ppg, 4.4 rpg, Gabby Russell, New Carlisle Tecumseh, 5’10” Sr. F, 16.6 ppg, 10.0 rpg, Abby West, Enon Greenon, 5’11” Sr. F, 14.4 ppg, 10.2 rpg

Player of the Year: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the Year: Cecilia Grosselin, Dayton Carroll

Second Team

Kiera Healy, Dayton Carroll, 6’0” Fr. F, 14.9 ppg, 9.5 rpg, Izzy Rotert, Cincinnati Mercy-McAuley 5’10” Sr. F, 12.9 ppg, 8.6 rpg, Peyton Shafer, Goshen, 5.9” Jr. G, 19.2 ppg, Riley Hodson, Germantown Valley View 5’10” Sr. F, 9.2 ppg, 8.6 rpg, Riley Smith, Kettering Archbishop Alter, 6’2” Jr. W, 11.7 ppg, 6.9 rpg, Kyla Irby, Cincinnati Summit Country Day, 5’7” Sr. G, 15 ppg, Claire Henry, Enon Greenon, 5’8” Sr. G, 12.4 ppg, 6.8 rpg

Third Team

Ky’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5’8” So. G, 8.7 ppg, 4.1 rpg, Makenzie Chinn, Tipp City Tippecanoe, 5’6” Sr. G, 12.5 ppg, Gracie Cosgrove, Hamilton Badin, 5’8” So. G, 12.7 ppg, Olivia Bauman, Eaton 6’0” Sr. F, 6.0 ppg, 10.6 rpg, Emma Neff, Dayton Oakwood, 5’10” Sr. G, 15.3 ppg, 9.0 rpg, Katie Berrey, Waynesville, 5’5” Fr. G, 13.3 ppg,

Honorable Mention

Lexi Robinson, Bellefontaine, Ellie Reed, Germantown Valley View, Ella Ferguson, Germantown Valley View, Skylar Fletcher, Greenville, Hannah Mayse, Kettering Archbishop Alter, Elena Thompson, Kettering Archbishop Alter, Shamaria Dees, Dayton Belmont, Alexa Mader, Tipp City Tippecanoe, Mia Stahler, Benjamin Logan, Katie Murphy, Wilmington, Aidan Eades Clarksville Clinton-Massie, Terrah Adams, Cincinnati Woodward, Brooke Arington, Cincinnati Indian Hill, Caitlin Augspurger, Middletown Bishop Fenwick, Madalyn Mahoney, Middletown Bishop Fenwick, Brock Bittermann, Cleves Taylor, Hannah Bowman, Clarksville Clinton-Massie, Elise Cupp, Cincinnati Wyoming, Emme Greely, Waynesville, Kylee Heidemann, Cincinnati Mercy-McAuley, Drew Kantz, Taylor, Caroline Langworthy Cincinnati Indian Hill, Sydney Miller, New Richmond, Willow Montag, Taylor, Jayda Mosley, Cincinnati Purcell Marian, Mia Bienaber, Cincinnati McNicholas, Maggie Stephensen, Waynesville, Lucy Thompson, Batavia, Jordan Wheatley, Cincinnati McNicholas, Ellie Meyer, Dayton Carroll, Keirsten Hall, Springfield Kenton Ridge, Alex Dixon, Urbana, Olivia Orr, Eaton, Alyvia Hegemann, Hamilton Badin, Lauren Grawe, Hamilton Badin, Sarah Riley, Enon Greenon.

Division III

First Team

Sierra Brinson, New Lebanon Dixie, 5’10” Jr. F, 23.4 ppg, 12.2 rpg, Karley Moore, Tipp City Bethel 5’11” Sr. G, 15.7 ppg, 7.2 rpg, Gracie Barnes, Cincinnati Country Day, 5’9” Sr. G, 16.3 ppg, Libby Evanshine, East Clinton, 5’10” Sr. F, 17.3 ppg, 11.9 rpg, Kylie Wells, Middletown Madison, 6’1” Jr. F, 11.8 ppg, 9.7 rpg, Liv Thompson Camden Preble Shawnee, 5’7” Sr. G, 16.7 ppg, 2.8 apg, Campbell Jewell, Camden Preble Shawnee, 5’6” Sr. G, 13.2 ppg, 5.4 apg, 6.3 spg, Stephanie Alstaetter, Lewistown Indian Lake, 5’10” Sr. F, 15.1 ppg, 11.2 rpg, Jenna Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 5’6” So. G, 13.9 ppg, 5.2 rpg, Megan Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5’8” Jr. G, 16.1 ppg 7.2 rpg

Player of the Year: Karley Moore, Tipp City Bethel

Coach of the Year: Jared Cline, Cincinnati Madeira, Tommy McGuire, Middletown Madison

Second Team

Alexis Neal, Georgetown, 5’8” Sr. F, 12.2 ppg, 11.3 rpg, Abby Yukon, St. Paris Graham, 5’7” Sr. G, 14.9 ppg, 7.4 rpg, Ranlei Freeman, Finneytown, 5’7” Sr. G, 15.8 ppg, 5.7 rpg, Chaley Wade, West Liberty-Salem, 5’10” Jr. P, 10.5 ppg, 8.7 rpg, Emma Yeager, Clermont Northeastern, 5’9” Fr. F, 10.1 ppg, 8.9 rpg, Jenna Dirksen, Versailles, 5’9” Jr. G, 9.2 ppg, 4.5 rpg.

Third Team

McKayah Musselman, Casstown Miami East, 6’1” Jr. C, 9.3 ppg, 6.7 rpg, Sammy Welty, Cincinnati Madeira, 6’0” Sr. C, 13.8 ppg, 7.5 rpg, Ella Campbell, Middletown Madison, 6’1” Sr. G, 9.5 ppg, 6.2 rpg, Harlee Howard, Camden Preble Shawnee 5’10” Sr. F, 11.7 ppg. 4.8 rpg, Jordan Collom, East Clinton, 5’2” Jr. G, 7.1 ppg, 4.0 rpg, Breanna Cobb, Anna, 5’6” Jr. G, 12.1 ppg, 4.5 rpg.

Honorable Mention

Kerrigan Calhoun, Tipp City Bethel, Rhyan Reittinger, Tipp City Bethel, Kami Whiteaker, East Clinton, Maryn Gross, Casstown Miami East, Rachel Jacobs, West Milton Milton-Union, Ava Berberich, West Milton Milton-Union, Taylor Wagner, Versailles, Allison Schwartz, Versailles, Zoe Abroms, Cincinnati Madeira, Ashley Bee, Bethel-Tate, Tiffany Drewry Clermont Northeaster, Ava Dubose, Clark Montessori, Mia Hankerson, Cincinnati Reeading, Mary Hartung, Cincinnati Madeira, Riley Jones, Norwood, Reagan Licata, Cincinnati Seven Hills, Kendal Spreen, Cincinnati Mariemont, Karis Thomas, Clark Montessori, Kaylee Williams, Cincinnati Deer Park, Ali Winchester, Norwood, Mila Zanardo Cincinnati Mariemont, Elizabeth Zimmerman, Cincinnati Country Day, Emily Webb, Middletown Madison.

Division IV

First Team

Rylee Sagester, New Madison Tri-Village, 5’6” Sr. G, 21.7 ppg, 4.2 apg, Morgan Hunt, New Madison Tri-Village, 5’10” Sr. F, 14.4 ppg, 6.8 rpg, Torie Richards, New Madison Tri-Village, 5’7” Sr. G, 12.7 ppg, 4.2 spg, Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley 5’4” So. G, 15.7 ppg, 5.8 apg, Rilee Terry, Lewisburg Tri-County North, 6’0” Sr. F, 12 ppg, 13.7 rpg, Angela Jones, Felicty-Franklin, 5’5” Sr. G, 21.2 ppg, Kinyia Lindsay, Cincinnati St. Bernard-Elmwood Place, 5’9” Sr. F, 15.5 ppg, 8.2 rpg, Ava Turner, Fort Loramie, 5’7” Sr. G, 11.5 ppg, 4.0 rpg, Cece Borchers, Russia, 5’9” Sr. G, 12.9 ppg, 5 rpg, Kelsey Vollrath, South Charleston Southeastern, 6’0” Sr. G, 17.1 ppg, 7.8 rpg.

Player of the Year: Rylee Sagester, New Madison Tri-Village

Coach of the Year: Brad Gray, New Madison Tri-Village

Second Team

Avery Brandewie, Fort Loramie, 5’10” So. F, 12 ppg 7.8 rpg, Maggie Anderson, Covington, 6’0” So. F, 14.8 ppg, 4.8 rpg, McKinley Reichert, Jackson Center 5’11, So. F, 11.9 ppg, 6.3 rpg, Kate Sherman, Russia, 6’1” Sr. P, 9.2 ppg, 8.5 rpg, Anne Murphy, Fayetteville-Perry, 5’8” Sr. G, 16.3 pts, 7.0 rpg, Kaylin Davis, Cincinnati Christian, 5’6” Fr. F, 10.4 ppg, 10.6 rpg, Jordyn Smoot, Springfield Catholic Central, 5’10” Jr. G, 11.7 ppg, 5.0 rpg.

Third Team

Kynnedi Hager, New Madison Tri-Village, 6’3” Fr. P, 8.5 ppg, Mackenzea Townsend, Union City Mississinawa Valley, 6’1” Jr. C, 9.1 ppg, 9.0 rpg, Hannah Webster, Lewisburg Tri-County North, 6’0” Jr. F, 10.7 ppg, 7.5 rpg, Molly Mossing, Cedarville, 6’0” Jr. F, 14.8 ppg, 7.9 rpg, Carlie Besecker, Covington, 5’10” Jr. F, 10.2 ppg, 7.9 rpg, Jaylah Smith, Cincinnati Lockland, 5’10” So. C, 8.5 ppg, 14.1 rpg.

Honorable Mention

Jada Copas, Riverside, Bailey Schmit, Ansonia, Brenna Schmit, Ansonia, Avery Koffer, Covington, Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, Brooklyn Lavy, Troy Christian, Mara O’Leary, Sidney Lehman Catholic, Malanie Maurer, Botkins, Camdyn Paul, Botkins, Delana Pitts, Botkins, Ayden Rodgers, Cedarville, De’Asa Bryant Cincinati College Prep, Savanah Johnson Cincinnati Christian, Lucy Rosen, Miami Valley Christian Academy, Alli Graves, Xenia Legacy Christian, Caroline Kensinger, Xenia Legacy Christian, Audrey Stanley, Xenia Legacy Christian, Jordan Ritchie, West Alexandria Twin Valley South, Ashlynne Osborne, New Paris National Trail, Reese Hess, Pleasant Hill Newton.

–

2022-2023 OPSWA All-Southwest Ohio Basketball teams

All-Southwest Ohio Basketball teams as selected by members of the Ohio Prep Sportswriter’s Association,

Boys

Division I

First Team

Gabe Cupps, Centerville, 6’2” Sr. G, 15.2 ppg, 6.9 apg 4.6 rpg, Jonathan Powell, Centerville, 6’5” Jr. G, 18.0 ppg, 3.5 rpg, Lawrent Rice, Huber Hts. Wayne, 6’3” Sr. G, 24.6 ppg., Deshawne Crim, Fairfield, 6’2” Sr. G, 19.5 ppg, Chandler Starks, Cincinnati Anderson, 6’6” Sr. F, 14.2 ppg., 11rpg, Nathan Dudukovich, West Chester Lakota West, 6’3” Sr. G, 21.7 ppg, Nick Hefferon, Cincinnati LaSalle, 6’3” Sr. G, 16.5 ppg, 3.6 rpg, Brady Hardewig, Cincinnati Turpin, 6’1” Sr. G, 18 ppg, 6.6 rpg, Dre’Sean Roberts, Piqua, 6’1”, Sr. G, 20 ppg, 7.1 rpg, Carson Brown, Cincinnati Elder, 6’8” Sr. F, 14.5 ppg, 7.6 rpg.

Player of the Year: Gabe Cupps, Centerville

Coach of the Year: Nick Molz, Kings; Conner Roberts, Oxford Talawanda

Second Team

Donovan Waleskowski, Cincinnati St. Xavier, 6’5” So. G, 15.3 ppg, 4.1 rpg, Chylan Ingram, West Carrollton, 6’6” So. F, 10.5 ppg, 10.5 rpg, Ray Coney, Fairfield, 6’2, Sr. G, 10.8 ppg, 6.7 rpg, Collin O’Connor, Centerville, 6’3” Sr. G, 9.5 ppg, Andrew Hoerner, Miamisburg, 6’6” So. C, 12.5 ppg, 8.8 rpg, Raleigh Burgess, Cincinnati Sycamore, 6’10” Jr. F., 14 ppg, 9.5 rpg.

Third Team

Isaiah Williams, Beavercreek, 6’2” So. G, 17.1 ppg., Drew Novak, Mt. Orab Western Brown, 6’6” Sr. F, 17.0 ppg, 8.8 rpg., Logan Smith, Oxford Talawanda, 6’4” Sr. F., 14.1 ppg, 12.4 rpg, Cooper Matthews, Hamilton, 6’1” Sr., G, 18.6 ppg, Sam Reynolds, Sidney, 6’2” Sr. G, 16.3 ppg, 5.5 rpg, Ben Golan, Mason, 6’4” Sr. F, 14.8 ppg, 8.3 rpg.

Honorable Mention

Chase Grevey, Springboro, Will Yates, Springboro, Maxim Butler, Springboro, Da’Marion Calahan, Belmont, Myles Vordemark, Sidney, Timothy Carpenter, Trotwood-Madison, Isaac Phillips, Troy, Nick Prince, Troy, Noah Davis, Troy, Jamison Rountree, Kettering Fairmont, Cadyn Hower, Kettering Fairmont, Juan Cranford, Huber Hts. Wayne, Javen Vaughn, West Carrollton, Remi Gilmore, West Carrollton, Shaleyk Perry, Cincinnati Aiken, A.J. McBride, Cincinnati Moeller, Donovan Mukes, Cincinnati Moeller, Grant Smethwick, Cincinnati Moeller, Liam Gluck, Beavercreek, Kaden Ellerbe, Beavercreek, Kyle Putnam, Beavercreek, Jaxson Roschi, Fairborn, Aamir Rogers, Fairfield, Caden Zeinner, Goshen, Conner Moore, Goshen, Caleb Robertson, Harrison, Michael Mussari, Kings, Tommy Clark, Kings, Talan Noyes, Kings, Trey Perry, Liberty Township Lakota East, Julian Mitchell, Liberty Township Lakota East, Christopher Barber, West Chester Lakota West, Brady O’Connor, Cincinnati LaSalle, Patrick McLaughlin, Cincinnati LaSalle, Drae Arnold, Ciincinnati LaSalle, Anthony Thompson, Lebanon, Spence Davidson, Lebanon, Brayden Frietch, Loveland, Jack Ullom, Mason, Matt DeBrosse, Mason, Erich Morgan, Milford, Gavin Dalen, Milford, Matt O’Donnell, Milford, Izaiah Day, Middletown, Jeremiah Landers, Middletown, Drew Taylor, Monroe, Tate Fetrow, Monroe, Braden Miller, Northwest, Bryce Bibbs, Northwest, Kevin Adorno, Cincinnati Princeton, Kellen Reid, Hamilton Ross, Ben Voegele, Hamilton Ross, Isaac Nunn, Hamilton Ross, Charles Cunningham, Springfield, Bryce Washington, Springfield, Bryce Darbyshire, Cincinnati Sycamore, Aaron Odom, Cincinnati Walnut Hills, Sean Harmon, Cincinnati Walnut Hills, Matt Frye, Mt. Orab Western Brown, Abe Crall, Mt. Orab Western Brown, Omarion Beckley, Cincinnati Western Hills, Joe Payne, Cincinnati Western Hills, Javion Bostic, Cincinnati Winton Woods, Alexander Parks, Cincinnati Withrow, Chris Henry, Cincinnati Withrow, Damien Weaver, Xenia, Kellan Starks, Xenia, Mykel Morton, Trotwood Madison

Division II

First Team

George Washington III, Dayton Chaminade Julienne, 6’2” Sr. G, 25.3 ppg, Anthony Ruffolo, Kettering Archbishop Alter 6’1” Sr. G, 20.5 ppg, 6.1 rpg, Eian Elmer, Cincinnati Taft, 6’7” Sr. F, 15.4 ppg, 11.1 rpg, Ru Mills, Cincinnati Woodward, 6’4” Jr. G, 20.6 ppg, 5.3 rpg, Sean McKitrick, Dayton Carroll, 6’4” Sr. G, 19.4 ppg, Stanley Clyne, Tipp City Tippecanoe, 6’4” Sr. G, 16.2 ppg, 5.2 rpg, Antaune Allen, Dayton Dunbar, 6’3” Sr. G 14.8 ppg, Will Maxwell, Dayton Oakwood, 6’5” Sr. G, 21.5 ppg, 8.1 rpg, Dayjaun Anderson, Dayton Ponitz, 6’2” Sr. G, 17.2 ppg, 7.2 rpg, Weston Roberts, Cincinnati Hills Christian Academy, 6’1” Jr. G, 18.6 ppg, 5.6 rpg.

Player of the Year: George Washington III, Dayton Chaminade Julienne

Coach of the Year: Brock Moon, Tipp City Tippecanoe

Second Team

Luke Sanders, Cincinnati Hills Christian Academy, 6’3” So. G, 24.9 ppg, 5.1 rpg, Jude Hooks, Middletown Bishop Fenwick, 6’1” Sr. G, 14 ppg, 5 rpg, Kieran Grandville-Britten, Cincinnati Taft, 6’9” So. C, 8.4 ppg, 11.1 rpg, Marvin Good, Cincinnati Hughes, 6’0” Sr. G, 16.9 ppg, 6.2 apg, A.J.Leen, Kettering Archbishop Alter, 6’2” Sr. G, 10.6 ppg, 5.6 rpg, Lance Grayson, Cincinnati Wyoming, 6’2” Sr. G, 14.3 ppg.

Third Team

Kanye Moreland, Cincinnati Woodward, 6’1” Sr. G, 11.9 ppg, 5.8 apg, Ramy Ahmed, Eaton, 6’2” Jr. G, 17 ppg, 6 rpg, Andrew Ehlers, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6’3” Jr. G, 12.2 ppg, 5.2 rpg, Luke Abbott, New Richmond, 6’1” Sr. G, 15.8 ppg, 7.6 rpg, Zion Crowe, Springfield Shawnee, 6’4” Sr. G, 20.6 ppg, 7.8 rpg, Bailey Temming, Middletown Bishop Fenwick, 6’10” Jr. F, 9.0 ppg, 10 rpg, Kai Cook, Franklin, 6’0” So. G, 23.0 ppg, 3.5 rpg.

Honorable Mention

Mikey Brown, Wilmington, Jerry Trout, Clarksville Clinton-Massie, Mike Halley, Tipp City Bethel, Adreyan Davis, Dayton Northridge, Beau Miller, Eaton, Baron White, Dayton Northridge, Austin Brookenthal, Bethel-Tate, Antwon Brooks, Cincinnati Reading, Josiah Dailey, Cincinnati Shroder, Jesse Eubanks, Cincinnati Roger Bacon, Donte Ferrell, Cincinnati Woodward, CJ Hayden, Cincinnati Indian Hill, Tyler Haynes, Cincinnati Archbishop McNicholas, Zach Howard, Cincinnati Taylor, Jeremiah Hughes, Cincinnati Woodward, DeShaun Jackson, Cincinnati Taft, Brayden Kincaid, Cincinnati Taylor, Hudson Norton, Cincinnati Taft, Jess Roller, Batavia, Bryce Sipple, Blanchester, Will Svendson, Cincinnati Wyoming, Ryan Utter, New Richmond, Drew VonderMuelen, Cincinnati Reading, Kallen Wiley, Cincinnati Wyoming, Grant Wissman, Hamilton Badin, Carson Labensky, Bellbrook, Michael Stefanek, Dayton Carroll, Ryder Thompson, Middletown Bishop Fenwick, DJ Brown, Middletown Bishop Fenwick, Isaac Strunk, Middletown Bishop Fenwick, Ben Sells, St. Paris Graham, Bode McGuire, St. Paris Graham, Jackson Smith Tipp City Tippecanoe, Evan Manes, Tipp City Tippecanoe, Lee Benson III, Dayton Meadowdale, Kalerrio Reaves, Dayton Meadowdale, Evan Dickey, Dayton Chaminade Julienne, BB Washington, Dayton Chaminade Julienne, Will Donahoe, Urbana, Antwaun Hatchcock, Dayton Ponitz, Antone Allen, Dayton Dunbar, BJ Hatcher, Dayton Dunbar, C.J. Wilson, Bellefontaine

Division III

First Team

Mason Shrout, Camden Preble Shawnee, 6’5” Jr. G, 23.3 ppg, 8.9 rpg, 3.9 apg, Wes Enis, Casstown Miami East, 6’0” Jr. G, 21.5 ppg, 7.4 rpg, Jacob Roeth, Casstown Miami East, 6’0” Jr. G, 18.1 ppg, 5.0 apg, Tim Stewart, Cincinnati Mariemont, 6’6” Sr. G, 17.2 ppg, 9.6 rpg, Conner Cravaack, Cincinnati Madeira, 6’5” Sr. F, 22.3 ppg, 11.6 rpg, Cayleb Walters, Cincinnati Summit Country Day, So. G, 18.3 ppg, Carson Miles, Georgetown, 5’11” Sr. G, 22.0 ppg, Caiden Nicol, Lewistown Indian Lake, 6’2” Jr. G, 19.7 ppg, 10.2 rpg, Connor Stonebreaker, Versailles, 6’8” Sr. F, 22.3 ppg, 10.4 rpg, Wilson Suggs, New Madison Tri-Village, 6’0” Sr. G, 14.0 ppg

Player of the Year: Mason Shrout, Camden Preble Shawnee

Coach of the Year: John Giles, Carlisle, Nick Worley, New Lebanon Dixie

Second Team

Conner Smith, Carlisle, 6’3”, Sr. G, 15.4 ppg, Conner Yeager, Clermont Northeastern, 6’4” So. C, 13.5 ppg, 14.0 rpg, Carter Williams, Jamestown Greeneview, 6’2” Sr. G, 13.9 ppg, 5.2 rpg, Mason Winchester, Norwood, 6’0” Sr. G, 18.5 ppg, 5.5 rpg, Justin Finkbine, New Madison Tri-Village, 6’5” Sr. F, 12.2 ppg, 7 rpg, Dalon Owensby, Cincinnati James N Gamble Montessori, 5’10” Sr. G, 19.2 ppg.

Third Team

Blake Lawson, Carlisle, 5’10, So., G, 15.6 ppg, Jace Wood, Brookville, 5’10” Jr. G, 15.3 ppg, 5.7 rpg, Conner Hawk, New Lebanon Dixie, 6’2” Sr. F, 10.3 ppg, 9.2 rpg, Ryan Swegman, Finneytown, 6’1” Sr. C, 17.1 ppg, 4.5 rpg, Jakari Parker, Clark Montessori, 6’1” Jr. F, 13.6 ppg, 7.1 rpg, Cooper Brown, West Milton Milton-Union, 6’4” Sr. G, 13.8 ppg, 7 rpg. 3.5 apg

Honorable Mention

Trey Heitkamp, Anna, Amaury Hawes, Dayton Stivers, Camdon Tuttle, Lewistown Indian Lake, Austin Stidham, Germantown Valley View, Jase Bromagen, Germantown Valley View, Kole Huffman, New Lebanon Dixie, Luke Miller, New Lebanon Dixie, Owen Stevenson, New Lebanon Dixie, Connor Yates, West Milton Milton-Union, Deonte Smith, West Milton Milton-Union, Dalton DeLong, New Madison Tri-Village, Jacob Arthur, Felicty-Franklin, Dakota Collom, East Clinton, Daven Gobson, Clark Montessori, Owen Henry, Cincinnati Madeira, Collin Hacker, Cincinnati Madeira, Toby Humphries, Williamsburg, Michael Manuel, Cincinnati Purcell Marian, Isaiah Richardson, Cincinnati Seven Hills, Shepard Snell, Cincinnati Country Day, Nick Warren, Waynesville, Mason Winchester, Norwood, Terrance Yarborough, Cincinnati Seven Hills, Andrew Zimmerman, Cincinnati Country Day, Brendon Rowe, Carlisle, Jordan Erisman, Jamestown Greeneview, Ethen Caudill, Jamestown Greeneview, Travis Tuttle, Springfield Northeastern, Jonathan Guevara, Springfield Northeastern, Matthew Jones, West Liberty-Salem, Taran Logwood, West Liberty-Salem, Isaac Blankenship, Camden Preble Shawnee, Logan Hawley, Camden Preble Shawnee

Division IV

First Team

Brady Woodall, Miamisburg Dayton Christian, 6’1” Sr. G, 24.1 ppg, 6 rpg, 4apg, Tyler Galluch, Springfield Central Catholic, 6’4” Sr. F, 19.9 ppg, 10.4 rpg, Carter Pleiman, Botkins, 6’5” Sr. G, 19.1 ppg, 8.1 rpg, 4.1 apg, Parker Penrod, Troy Christian, 5’11” Jr. G, 17.1 ppg, Caleb Brown, Cincinnati Christian, 6’1” Sr. G, 21.7 ppg, 6.0 rpg, Jace Mullenhour, Jackson Center, 5’10” Sr. G, 15.5 ppg, 6.3 rpg, Caleb Maurer, Fort Loramie, 6’1” Sr. G, 18.0 ppg, John Marshall, Cincinnati College Prep, 6’0” Sr. G, 25.7 ppg, 6.9 rpg, Drew Koning, Cedarville, 6’2” Sr. G, 18.1 ppg, 6.7 rpg, Hayden Quinter, Russia, 6’1” Jr. G, 14 ppg, 4 rpg.

Player of the Year: Tyler Galluch Springfield Catholic Central, Caleb Brown, Cincinnati Christian

Coach of the Year: Spencer Cordonnier, Russia

Second Team

Nolan Fark, Jackson Center, 6’1” Sr. G, 11.3 ppg, Jameson Bates, Miamisburg Dayton Christian 6’1” Sr. G, 18.5 ppg, 6 rpg, Corey Rogers, Cincinnati Christian, 6’1” Sr. G, 15.3 ppg, Te’Aon Artis, Riverview East, 6’1” Sr. G, 15.0 ppg, 7.8 rpg, Harold Oburn, Pleasant Hill Newton, 6’3” Sr. F, 15 ppg, 6.5 rpg, Braylon Cordonnier, Russia, 6’3” So. F, 11 ppg, 5 rpg

Third Team

Garrett Stammen, Ansonia, 6’2” Jr. G, 14.6 ppg, 5.8 rpg, Andrew Riddle, Xenia Legacy Christian, 6’2” Sr. F, 15.8 ppg, Donald Bailey, Cincinnati College Prep, 6’4” Sr. F, 12.8 ppg, 11.9 rpg, Justin Chapman, Sidney Lehman Catholic, 6’8” Sr. C, 13.7 ppg, 11.2 rpg, Austin Snider, Fayetteville-Perry, 6’7” Sr. C, 12.4 ppg, 8.9 rpg, Emryk Moffitt, Hamilton New Miami, Sr. G, 19.2 ppg, Henry Patterson, Miami Valley Christian Academy, 6’3” Jr. F, 13.0 ppg, 9.7 rpg

Honorable Mention

Logan Flory, Lewisburg Tri-County North, Jandon Ankrom, West Alexandria Twin Valley South, Chandler Ulrich, West Alexandria Twin Valley South, Justin Chapman, Sidney Lehman Catholic, Frank Rupnik, Troy Christian, Damien Dawson, Lockland, DeVohn Early, Cincinnati Oyler, Gavin French, Miami Valley Christian Academy, George Steele, Lockland, Lamaure White, St. Bernard Elmwood Place, Lamaure White, St. Bernard Elmwood Place, Jordan Herzog, Botkins, Tyler Cross, Cedarville, Mason Johnson, Cedarville, Ayden Robinson, South Charleston Southeastern, Parker Burke, Xenia Legacy Christian, Jacob Thompson, Xenia Legacy Christian, Parker Davidson, Bradford, Camdyn Reese, Jackson Center, Ethan Keiser, Fort Loramie, Logan Eilerman, Fort Loramie, Myles Platfoot, DeGraff Riverside, Kane Bailey, North Lewisburg Triad