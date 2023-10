WMS releases first quarter honor roll

Wilmington Middle School has announced its first quarter honor roll (3.5-4.0):

Sixth Grade – Elaina Achtermann, Cameron Adams, Arayia Akers, Dalton Allen, Khaleeq Andrews, Lanelle Arrington, Aiden Ashcraft, Samantha Ayers, Stephanie Bailey, Benjamin Bechard, Joseph Bennett, Evan Blair, Brionna Boyd, Isabella Burwinkel, Kenzie Carrier, Isabela Castillo, Lilah Cooper, Emma Cox, Kyliee Crawford, Titan Craycraft, Nefertari Criss, Matthew Davis, Juliana Diels, Zoe-Jane Downing, Nova Fall, Lily Fliehman, Christian Garcia, Wyatt Griffith, Mia Groves, Violet Gunther, Isaiah Hall, Bria Hayes, Kinverlin Hernandez-Helo, Briley Hoggatt, Aubrey Huelskamp, Haylon Hufford, Alayna Irwin, Noah Irwin, John Johnson, Luther Johnson, Quinton Jones, Jaron Keplinger, Scott Kirk, Emilee Langoehr, Annalysa Lechner, Elijah Long, Emerson Looft, Everlee Looft, McKenna Marconet, Kenne Maxwell, Cameron McFarland, Yalaina Medley, Emmie Milby, Mya Milliner, Jensen Mueller, Kiley Murphy, Marly Owens, Charlii Peacock, Fernando Perez, Harley Perkins, Braxton Pierce, Alyssa Pitzer, Liam Powell, Mesa Prell, Saleena Price, Kirra Priest, Chance Rawlings, Braxton Reed, Lee Rethmel, Aliyah Rhonemus, Sophia Roe, Nicole Ruhl, Karrson Scarberry, Zachary Schunk, Olivia Seiler, Carly Sexton, Riley Smith, Shayleigh Stewart, Halley Striggles, Van Sung, Sophie Swick, Kyle Thompson, Jack Umstead, Gavin VanVorce, Alexandria Varvel, Kathryn Villa, Austin Wagenseller, Lila Wagenseller, Brooklyn Warnock, Anna Whaley, Ardella Willison, Chloe Wilson, Jasmine Woods, Cole Woody, Barrett Wulff, and Abigail Yost.

Seventh Grade – Collin Abbitt, Peniel Adigun, Juniper Alsip, Isabela Alvarez-Soto, Reagan Angelica, Mia Barr, Madilyn Bell, Chanel Brown-Lopez, Olivia Burns, Trinidy Campbell, Max Carmack, Clara Coates, Jaidyn Collier, Xander Combs, Natalie Connor, Lauren Cornett, Gavin Cox, McKynlei Cramton, Heavenly Csaszar, Kaiden Davis, Addison Deemer, Alexis Donaldson, Maezie Furnas, Hope Goins, Gracie Goodwin, Nevaeh Groves, Lukas Hollon, Bailey Huff, Ella Hull, Jasper Jones, Gracie Jump, Joy Ledford, Ava Lohrey, Justin Maerean, Andrea Manzo, Larkyn Mellinger, Maranda Merriman, Annalise Miller, Kaylin Murnane, Kiley Murnane, Harper Patterson, Isabella Perez, Abigail Puckett, Max Roby, Brady Roe, Elizabeth Rogers, Hezekiah Roush, Bristyl Ruddle, Serenity Sheppheard, Ava Simpson, Kaitlyn Smith, Kella Smith, Zyrah Smith, Emelia Stewart, Caleb Sweetman, Temperance Taylor, Avery Treisch, Breslin Washington, Jackson Wisecup, Braden Young, Griffin Zeigler, and Jillian Zeigler.

Eighth Grade – Alia Aber, Afnan Ahmed, Paige Allgood, Gabriel Baker, John Bean, Jude Belle-Cokes, Carter Bicknell, Emily Blakey, Karlie Breedlove, Kaelyn Brooks, Jesse Brown, Autumn Byrd, Sarah Campos, Nickolas Clark, Elliot Conarroe, Claire Connor, Roman Cucculelli, Lariyah Dalton, Parker Dean, Knox Earich, Ivy Engel, Marisa Estle, Colt Fisher, Bryson Freeman, Rodney Goings, Beau Griffith, Wyatt Gross, Kara Groves, Peyton Groves, Cecilia Hackney, Jo’Lese Harpen, Kanai Harris, Mileigh Hollingsworth, Alexander Huesca, Lilly Jarrells, Arihanna Johnson, Emily Keniston, Ashton King, Alayna Klontz, Drake Latham, Vivian Latham, Tripp Maples, Gunnar Martin, Zophina Maxwell, Lucy McCarty, Caleb McClanahan, Landen Milliner, Mykah Mothersole, Kaden Murnane, Ava Naylor, Heidi Newton, Brendan Norris, Edward Perez, Madison Rayson, Evan Robles De La Torre, Braxton Ruddle, Scott Ruoff, Laila Salisbury, Abigail Sears, Ansley Seeger, Serenity Smith, Charlee Steadman, Alysse Stewart. Colton Stonebraker, Gracen Storer, Kraven Tackett, Alexander Trenary, Ethan Villa, Eleanor Willison, and Gabrielle Wilson.