Clinton-Massie Middle School releases 2nd quarter honor roll

Clinton-Massie Middle School has released its 2023/24 second quarter honor roll:

Sixth Grade Elite Honor Roll

Josie Arledge, Sophie Ashley, Elaina Barrett, Rhyan Bates, Penelope Blankenbeckler, Martin Brausch, Mackenzie Brinck, Andrew Carter, Claire Clark, Gunner Cliburn, Sophia Cooper, Elle Copsey, Ella DeMange, Hannah Dingman, Anna Evans, Lilah Fawley, Elsie Fricke, Adam Gorman, Alexis Hansel, Seth Harmon, Landon Keck, Jaxon Lorenz, Nina McHale, Brodie McVey, Cecelia Molitor, Mackenzie Price, Anden Seewer, Anslee Seewer, Lilly Simpson, Mia Skinner, Abigail Stroup, Aubree Stykes, Logan Thomas, Hunter Tiger.

Seventh Grade Elite Honor Roll

Rylee Adams, Madelyn Barrett, Addyson Beckett, Bristol Brady, Zach Carter, Maximus Clark, Colton Converse, Sam Danforth, Paxton Eads, Jett Gale, Avery Hart, Matthew Henry, Luke Hensley, Gage Hughes, Emma Johnson, Hana Latif, Marcus LeVangie, Tynnleigh McCallister, Bella Nodel, Evanne Noggle, Naylah Patrick, Ava Paytes, Elizabeth Powell, Lexis Ryan, Renni Sagraves, Ellie Sizemore, Logan Sneed, William Snell, Elaina Stockton, Cole Stump, Garrett Tucker, Leni Turnbull, Nadia Wahsum, Brody Webb, Emily Webb.

Eighth Grade Elite Honor Roll

Natalie Baker, Makenna Bennington, Madison Brinck, Corban Cartner, Hudson Coblentz, Ava Davis, Alexis Dingman, Katelyn Drake, Aliah Dukenbaeva, Gwenyth Foust, Paige Geyer, Noah Gorman, Kalli Jodrey, Ethan Kau, Wyatt Kothman, Ryan Malone, Kyra Mayne, Clover McGorry, Jackson McGraw, Hayden Meeker, Cayden Patton, Silas Paytes, Baron Phipps, Jackson Randolph, Colbie Riehle, Bryson Roten-Quallen, Lillian Stroud, Abigail Welch, Stella Woodrum, Haley Zeller.

Sixth Grade Scholastic Honor Roll

Braxton Alexander, Azailee Allen, Kristian Ashby, Aubree Barr, Leland Bawidamann, Bethany Bazemore, Baylee Beckett, Mason Binder, Paysen Boris, Maci Campbell, Rohin Christman, Ally Cortes, Levi Crider, Isabella Cullen, Lindsey Dillion, Harper Ellis, Bentley Foster, Aubrie Frommling, Bentley Funk,Christian Gray, Isaiah Gross, Carter Harris, Gary Harris, Makayla Hudson, Camden Humphries, Elyssa Jett, Audrey Jones, Patrick Kidder, Raymond Kirby, Ryleigh Lewis, Declan McCormick, Lily Meeker, Brea Migal, Finn Murray, Wayden Osborn, Krue Robinson, Kenlyn Sayre, Colton Sherwood, Lexi Smith, Cash Taylor, Chaylen Trampler, Calli Tye, Stella Walbe, Ashlynn Walker, Dylan Walker, Lailyn Wall, Varrah Weiss, Brynna Williams, Kalitta Wood, Brock Workman, Colton Young.

Seventh Grade Scholastic Honor Roll

Aria Adams, Isaac Arnold, Kolton Brown, Bentley Buckley, Tristan Burwinkel, Aleeah Cameron, Levi Davidson, Audrina Diaz, Kolton Ellis, Cy Franks, Jenner Gambill, Lila Gott, Kaleb Hodges, Josie Horner, Wyatt Hubbell, Ashley Huddleson, Jaxon Kemplin, Ella Kidder, Marcela Kolb-Ceballos, Julianna Kuhlman, McKenna Martin, Mason McBee, Hailey McCormick, Sofiia Melnyk, Ally Montague, Macy Morgan, Max Pertuset, Kaya Peters, Zoey Purvis, Payton Rosselott, Braxton Russell, Sarah Russell, Charles Seesing, Kaiden Sherwood, Shaelynn Simmons, Caleb Smith, Lelind Stiles, Andrew Still, Graden Taylor, Lucas Tucker, Madison Tucker, Andrew Wood.

Eighth Grade Scholastic Honor Roll

Claire Adams, Jillian Allen, Isabella Ashley, Landon Blom, Macie Bowman, Daniel Brewer, Cash Burton, Lylah Corbin, Ava Crombie, Lyla Davis, Jack DeHart, Carrick Denehy, Barrett Dunlap, Jessie Flannery, Adalee Fletcher, Clay Fricke, Rylan Frommling, Caden Hass, Carly Hayes, Aubrey Hodge, Lydia Leahy, Carson Long, Lucas Montgomery, Ayden Motsinger, Zach Moyer, Jaiden Noble, Kenton Noggle, Gavin Pittenger, Hayden Shumaker, Joseph Sweet, Madison Tapp, Jude Vineyard, Easton Vinup, Max Weaver, Payten Wilkin, Carson Wissinger, Gus Woodrum, Hayleigh Woodyard, Madelynn Yeary.