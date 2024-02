East Clinton Middle School released its honor roll for the second quarter of the 2023-24 school year:

Eighth Grade All A’s

Carson Barton, Shelby Camp Parker Dixon, Kylan Floyd, Maggie Huff, Maci Lilly, Annika Metcalfe, Bentley Miller, Ethan Mobley, Lilly Pinkerton, Marli Pirman, Aidan Sammon, Natalie Seba Mixtega, Conner Smithson, Tyus Tolliver

Eighth Grade A & B Honor Roll

Ezabella Robinson, Emery Pauley, Parker Greene, Tommy Dove, Emma Turner, Lucas Smithson, Leah Schneider, Rylie Pryor, Wyatt Oberschlake, Lilly Kimmey, Tyler Harner, Taylor Garringer, Cameron Burgess, Felix Bazaldua, Alyssa Michael, Benjamin Gates, Austin Singer, Zoe Miller, Avery Miller, Jamison Mathews, Colton Burgess, Hannah Lovely, Hunter Vaughn, Le’Andre Robinson, Colton Knisley, Dalton Fetters, Josie Coleman, Alaysia Burney, Colt Jamison, Lily Griffith, Kimber Seaman, Leighton Hale

Seventh Grade All A’s

Nathaniel Williamson, Caydence Kempton, Mason Heil, Brody Hackney, Lainey Haas, Alayna Fisher, Jackson Earley, Reese DeBold, Nathan Chaney, Sasha Allen

Seventh Grade A & B Honor Roll

Trenten Vance, Myia Spurlock, Kegan Smithson, Zoey Seiter, Alexis Green, Alyssa Frisbie, Kenley Carey, Graelynn Boggs, Railen Parks, Logan Barnhart, Scarlett Hall, Halle Bradley, Isaiah Hammond, Zak Simmons, Rhylie Horsfall, Clayton Ferguson, Mary Brown, Brayden Webb, Karlee Wareham, Braxton Vanzant, Odelya Pauley, Crew Miller, Kyson Michael, Rosalyn Lohr, Allyson George, Alanna Huston, Molly Cluley, Gracin Murarescu

Sixth Grade All A’s

Riley Terrell, Melia Scarberry, Kinsley Roderer, Lillian Reynolds, Adalyn Pitzer, Bella Mahanes, Brylie Frommling

Sixth Grade A & B Honor Roll

Brady Robinson, Sawyer Hale, Griffin Crawford, Baylee Crawford, Judah Anteck, Faith Simpson, Rylin Maxwell, Carter Kaun, Maddison Hesson, Isaac Gates, Crissi Dehass, Donaven Dalton, Natalie Carpenter, Brooke Brown, Jakoby Bain, Ziva Sammon, Sylvia Runyon-Guzman, Cali Rowe, Brody Hoff, Matthew Furner, Owen Smith, Evelynne Prater, Violet Perry, Ivy Kimmey, Natalie Kerns, Jackson Fryman, Rio Creek, Aria Creek, Jaiden Bowling, Waylon Vanhoose, Diva Burns, Lachlan Scott, Jaxson Manning, Autumn Joseph, Emma Dabe, Cohen Angne, Lily Logan