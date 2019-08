Tons of Jeeps and many of their fans (shown) attended Wilmington’s J.W. Denver Williams Jr. Memorial Park Friday night while a few minutes away many enjoyed the Third Friday Party — held this month on West Sugartree Street. Both events featured live music and food. The events are hosted by the Clinton County Convention & Visitors Bureau, Main Street Wilmington, and the City of Wilmington. For more photos of both events, visit wnewsj.com.

