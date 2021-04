REVISED/CORRECTED: Wilmington Middle School announces honor roll students

Please note that the original list published by the News Journal was incorrect; per the school, there was a program mix-up and an incorrect list was originally sent.

The CORRECTED Wilmington Middle School third quarter honor roll (3.25-4.0 GPA):

6th Grade

Brooklyn Adams, Kyla Adams, McCoy Adkins, Olivia Adkins, Kalynn Allbright, Taryn Allen, Colton Anderson, Benjamin Angelica, Micah Armstrong, Kaiden Bach, Isaiah Bankston, Grace Bell, Damian Bell-Simpson, Alexa Benitez, Charyl Brown-Lopez, Janelle Capehart, Lindsey Cook, Teegan Craycraft, Melanie Cunningham, Ian Danku, Adessa Davidson, Elizabeth Davis, Makenna Dorsch, Trevin Doyle, Ichika Ebisawa, Mollie Edison, Kara Ellis, Alexis Fisher, Emily Ford, Emily Goodwin, Kyanna Hagen, Hunter Holbert, De’ja Holley, Chelsie Hollon, Aunestie Hudson, Layniann Hutchinson, Zander Johnson, Joel Kemp, Taylor Killen, AJ Kirk, Jasmin Leon, Matthew Manson, Addison Martin, Allie Martin, Hina Maruyama, Max McCoy, Andrew McCray, Maxwell McDermott, Morgan Mertz, Ellie Molt, Jackson Morris, Brady Mullins, Alexis Murphy, Alianna Nance, Miya Nance, Gabriella Newkirk, Mackenzi Oeder, Marley Patterson, Josiah Puller, Antony Puz-Saquinajay, Xavier Quallen, Isabelle Rhoads, Reagan Rhoads, Brayden Rice, Samual Roby, Lynn Rogers, Amiya Rollins, Justin Scarberry, Jacob Scott, Destiny Seger, Talon Shaffer, Cooper Short, Stella Short, Jillian Snarr, Abby Spradlin, Mia Stanforth, Micah Steiger, Lexi Stern, Landon Thiel, Serenity Tolbert, Mia VanGundy, Kennedy Washington, Payton Watson, Michala Welch, Emma Willett, Tifa Wise, Holden Wulff

7th Grade

Stephen Adams, Brycen Allgood, Toby Alsip, Nathan Aquino, Clarissa Bailey, Ceirra Baker, Sophia Bechard, Janelle Beck, Aidan Benitez, Meiley Black, Emma Brooks, Christian Burley, Lucy Butcher, Veronica Calderone, Isabelle Coates, Kiley Comberger, Brynn Conley, Gavin Coulter, Samarra Crawford, Scarlett Cucculelli, Felicity Cunningham, Tyler Curry, Xavier Curtis, Zaniah Davis, Tiffany Dawson, Lauren Diels, Jace Doyle, Abigail Earley, Adrianna Eltzroth, Espi Espinel, Noah Estep, Chase Fickert, Andrew Flanigan, Logan Flint, Gracie Gerard, Riley Gerber, David Gilbert, Giovanni Gonzalez-Solis, Cameron Griffith, Kameryn Harris, Zahara Horton, Abbie Hubbard, Hayden Johnson, Logan Johnson, Lucas Johnson, Rhyla Jordan, Jorden Kemp, Lillian Keniston, Kaliana Kennedy, Zoe Klaue, Jacob Labar, Tristin Lamb, Izabella Lambcke, Shelby Leaming, Rylee Long, Madelyn Martin, Caleb Martini, Spencer Mason, Carmen Mays, Clayton McClanahan, Hayden Metcalfe, Gregory Niederbaumer, Michael Noszka, Allison Oeder, Cassidy Patton, Wyatt Philpot, Jenna Pletcher, Brydin Plymire, Carissa Preston, Alexa Rich, Bryleigh Robinson, Victoria Saylor, Jeremiah Schlabach, Trever Shultz, Owen Siders, Jonah Singleton, Nathan Smith, Leighton Snell, Sairee St. John, William Tackett, Brady Tolliver, Lillian Trentman, Samantha Valentine, Jacob Vance, Sarah Vizcaya, Sara Weller, Mason Wharton, Marcus Wheeler, Sophia Willett, Iah Williams, Justin Wooten, Christina Yerian, Brennen Zeigler.

8th Grade

Luke Achtermann, Emma Adams, Jayce Adkins, Haven Baca, Mia Bailey, Katie Bayless, Duke Beckett, Isabelle Beisel, Alexander Bennett, Sydney Bennett, Gracie Bowman, Ashlynn Breedlove, Shauna Brown, Jase Bryant, Sabrina Campos, Sofia Castillo, Briana Champo, Jasmine Comer, Caydence Conner, Zander Damron, Emmalee Danku, Danielle Disney, Arabella Earley, Kylie Fisher, Logan Fugate, Nathyn Fulton, Mia Ganz, Lauren Harmeling, Madison Harris, Reagan Henry, Elijah Hibbs, Daylee Hickey, William Hildebrandt, Eden Hill, Kaleb Hogsett, Layna Holmes, Lilly Hudson, Hayden Kelley, Hope Kirk, Kyli Lamcke, McKinley Maia, Elle Martin, Colton McCune, Bailey Moyer, Haden Mueller, Kensey Parker, Aven Patel, Logan Phillips, Layla Reynolds, Samantha Reynolds, Nathan Ritze, Abby Roberts, Jordan Rulon, Bryson Schutte, Paisley Scott, Adrian Shultz, Zane Smith, Braxton Starkey, Jacob Stephens, Lilly Stern, Zachary Storer, Brooke Taulbee, Kayden Thiel, Aidynne Tippett, Bryn Tippett, Katelynn Totten, Luke VanGundy, Bryce Vilvens, Aiden Walker, Gavynn Walls, Bailey Wheeler, Aubrey Wisecup, Colin Wood.

