Clinton-Massie High School honors students of the month, announces honor roll

Congratulations to the Clinton-Massie High School students of the month for February. We are so proud of your accomplishments.

Seniors: Abby Broglin and Nathaniel Patrick

Juniors: Naomi Turner and Kenny Moore

Sophomores: Kaylene Gale and Ean McGuinness

Freshmen: Addie Gibson and Andy Steed

Positive Recognitions

CMHS wants to recognize our students for their outstanding behavior and contributions to our school and community. The following students were nominated by staff members:

Caring: Hannah Gilbert (DeBord), Ean McGuinness (Sternsher), and Sadie Shepherd (Steiner).

Respectful: Brelee Addington (DeBord) and Kaylie Shivler (DeBord).

Responsible: Kenny Moore (Fox), Olivia Roark (Morgan), and Ethan Robinett (Morgan).

Willing to Learn: Braeden Adams (Phipps).

Q2 Honor Roll

CMHS recognizes the following students who have earned all A’s and B’s for the second academic quarter of the 2021-22 school year. Congratulations on this achievement!

Freshmen

Ian Adams, Brelee Addington, Bianca Allen, Emalyn Arnold, Zander Avery, Dallas Bailey, Chase Baker, Jessie Baker, Gabe Black, Peyton Brewer, Sami Brown, Jordan Burns, Lydia Cameron, Ashton Carpenter, Dakota Cartner, Delaney Chester, Kai Christiansen, Ty Clutter, Reese Cockerill, Wade Collett, Madison Courson, Emma Crombie, Kendall Danbury, Lynnea Dean, Halle Dennis, Michael Dorgan, Sydney Doyle, Liam Eades, Sam Ensor, Avden Faucett, Jason Flint, Flora Franek, Nora Fricke, Noel Gasaway, Addie Gibson, Prezz Goldie, Owen Goodwin, Brylie Green, Jacob Harrison, Cooper Huddleson, Sydney Hudson, Koltyn Hughes, Marshall Hunter, Kealey James, Maria Jones, Matthew Jones, Sophia Jones, Cristen Koch, Taylor Kotch, Ethan Kuhlman, Luke Kyne, Ava Lemaster, Lillian Logsdon, Mason Martini, Sam Massie, Nathan McClain, Carson McDowell, Hannah McGladrie, Alexxis Michaels, Hunter Monds, Joey Morath, Kennedy Morgan, Cash Mounce, Brendan Musser, Peyton Owens, Corvin Pittenger, Rhea Prell, Addy Probasco, Emma Redman, Sydney Schneder, Jake Schneider, Zoey Sheldon, Kaylie Shivler, Wyatt Smith, Andy Steed, Landree Stump, Hailey Swiger, Addison Swope, Sammy Taylor, Alivia Tewksbury, Gracie Wallen, Cale Wilson, and Oliver Wright.

Sophomores

Carter Amstutz, Claire Binau, Leah Binau, Hannah Bowman, AJ Brewer, Louissa Brewer, Danica Bullock, Liliana Carlisle, Adryanne Cortes, Emily Cupp, Evan Davidson, Laila Davis, Liam Denehy, Wyatt Erbaugh, Emma Fouch, Kaylene Gale, Samuel Gould, Elijah Groh, Evan Hathaway, Danica Henderson, Natalee Hillman, Chase Holdren, Maya Howard, Lauren Humphries, Jerika Huston, Emily Kau, Macy Kreider, Laith Latif, Abbie Lee, Cody Lisle, Carter Martin, ,Caitlyn McCamish, Hayley McCandless, Ean McGuinness, Logan Miller, Maggie Miracle, Mollie Miracle, Cam Morgan, Brandon Moritz, Tyler Myers, Lilly Opp, Rylee Panhorst, Tess Pringnitz, Kaylee Ramsey, Morgan Riggers, Olivia Roark, Brighton Rodman, Austin Sauer, Elias Scott, Sadie Shepherd, Kendyl Smith, Gracie Smithson, Miles Theetge, Kenzie Wahsum, Caroline Warncke, Carter Warncke, Nathaniel Welch, Bri Winkleman, and Mikayla Wonderly.

Juniors

Korey Anderson, Kinsey Beam, Leyton Bell, Drake Bennett, Jae Biaglow, Peyton Bills, Talon Bowman, McKenna Branham, Colten Chiarini, Elizabeth Conner, Ally Coy, Wyatt Creech, Syd Crowe, Landon Dean, Aidan Eades, Aiden Fisher, Adam Frisch, Jarren Gale, Luke Goodwin, Jenna Hanlon, Leland Harris, Isaac Hart, Shyane Hendricks, Emma Hollingsworth, Gavan Hunter, Shawna Hyer, Kaden Kimple, Marty Kreider, Keegan Lamb, Emma Lee, Carly Lewis, Caleb Mangus, Lexi McAlexander, Josh McCamish, Isaiah McCoy, Gabe McDowell, Ella Mefford, Cole Moorman, Gabe Muterspaw, Vada Nesbit, Landen Pennington, Mackenzie Peters, Maddie Phipps, Amerie Riehle, Jonathan Rumbarger, Brittney Shockley, Nevaeh Skaggs, Lilly Slatton, Eli Stiverson, Connor Stulz, Summer Tomlinson, Owen Trick, Johanna VanPelt, Austin Vonderhaar, Delaney Warnock, Carter Werling, Kayla Wilson, and Christina Wood.

Seniors

Vanessa Asher, Gavin Avey, Lauren Baker, Alaina Bayless, Sam Bowman, Abby Broglin, Alli Brown, Jacob Campbell, Makayla Christiansen, Meaghan Christiansen, Korban Cockerill, Abby Coy, Jacob Crisenbery, Shelby Danbury, Ashley Doyle, Kayla Drake, Luke Engelhard, Carter Euton, Chloe Filipkowski, Carter Frank, Kaitlyn Franklin, Ethan Gibson, Braydon Green, Isabella Gross, Madison Gudorf, Maggie Gunn, Kailee Hall, Marie Harner, Breckin Harner, Ethan Hathaway, Conor Hensley, Colton Holdren, Blake Ireland, Ethan Johnson, Garret Karns, Tyler Keck, Kaley Koch, Kylee Lamb, Katelyn LeMay, Brady Lisle, Lauren Logsdon, Daelin Maple, Will Marler, Matthew Martin, Elizabeth Mason, Evan McCollister, Ryan McDonald, Reuben Mobley, Grant Moorman, Aiden Moran, Alissa Muterspaw, Lauren Myers, Sarah Norton, Julianna Partee, Rylie Pelcha, Isabelle Phelps, Bryant Pinkerton, DJ Pitts, Cole Pleiman, Brian Poston, Lauren Potts, Jaiden Pridemore, Giovana Rebelatto, Sierra Reese, Zachary Reeves, Kassie Renner, Maggie Rinehart, KJ Robinett, Jaymie Rogers, Chris Rohrer, Braden Rolf, Jocelyn Sanders, Emma Schell, Delaney Schneder, Lane Schulz, Layla Schurman, Travis Scott, Nick Sherman, Hannah Slatton, Ben Smith, Kaiden Smith, Nathan Smith, Travis Smith, London Sweeney, Jocelyn Taylor, Olivia Thesken, Colton Trampler, Carson Van Hoose, Layla Vineyard, Riley Wahsum, Bryce West, Brei Wulf, Holly Young, and Kody Zantene.

