WHS girls 2nd, EC 3rd at Hillsboro tri-meet

HILLSBORO – Hillsboro defeated Wilmington and East Clinton Tuesday night in a tri-meet at Hillsboro High School.

The Lady Indians had 75 points with Wilmington second at 62 and East Clinton third at 23.

Izzy Coomer of WHS won the 100- and 200-meter dashes.

SUMMARY

April 30 2019

@Hillsboro High School

TEAM SCORES: Hillsboro 75 Wilmington 62 East Clinton 23

SHOT PUT: Hickey, W, 33-5; Burns, H, 30-5; Vance, W, 29-2; Heard, W, 28-6.5

DISCUS: Kailey Dietrick, H, 94-11; Huff, W, 94-10; Kenzie Dietrick, H, 86-10; Hickey, W, 86-10

LONG JUMP: Callahan, H, 16-0; Lambcke, W, 15-3; Barton, H, 13-10; E. Malone, EC, 13-8

HIGH JUMP: Lively, H, 4-8; Lambcke, W, 4-6; Snarr, W, 4-4; Wheeler, EC, 4-2

100 HURDLES: Lively, H, 17.8; Snarr, W, 19.0; Voges-Pertuset 19.0; Totten, W, 19.3

100 DASH: Coomer, W, 13.1; Baltazar, W< 13.5; Malone, EC, 14.1; Howland, H, 14.2

1600 RUN: Anteck, EC, 6:39.8; Boone, H, 7:10.3; Hughes, EC, 7:50.1

400 DASH: Hart, H, 1:12

300 HURDLES: Lively, H, 49.4; Simonson, W, 55.0; Voges-Pertuset, W, 55.9; Barton, H, 57.1

800 RUN: Baltazar, W, 2:46.9; Anteck, EC, 2:56.9; Hart, H, 3:16.4; Hughes, EC, 3:38.3

200 DASH: Coomer, W, 28.3; Wheeler, EC, 30.0; Thorck, H, 31.0; Wilson, W, 31.9

3200 RUN: Schurman, H, 14:08; Anteck, EC, 15:14

POLE VAULT: Pham, W, 8-6; Edenfield, H, 8-6; Lambcke, W, 8-0; Hart, H, 7-0

4×800 RELAY: Hillsboro 13:29.9

4×200 RELAY: Hillsboro 1:52.2; Wilmington 2:06.2

4×100 RELAY: Hillsboro 55.9; Wilmington 58.2; East Clinton 59.0

4×400 RELAY: Hillsboro 4:34.0; Wilmington 4:42.3