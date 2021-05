County wins 6 on SBAAC Day 1

WILLIAMSBURG — Clinton County won six events Monday on the first day of competition at the SBAAC Track and Field Championship meets at Williamsburg High School.

Following are completed events for the boys and girls in both National and American divisions.

AMERICAN RESULTS

Girls

Girls Scores: Western Brown 53 Wilmington 45 New Richmond 42 Goshen 22 Batavia 14 Clinton-Massie 7

Girls Pole Vault: 1, Alyssa Weitzel (NR) 10-6; 2, Emilee Pham (Wil) 10-6; 4, Makenna Tolliver (Wil) 8-6; 6, Alex Pence (CM) 7-6

Girls High Jump: 1, Hannah Weitzel (NR) 5-4; 4, Brynn Bryant (Wil) 5-0; 5, Nora Voisey (CM) 5-0

Girls Long Jump: 1, Maycee Dunn (WB) 15-1; 4, Izzy Coomer (Wil) 14-8.5; 6, Olivia Hisco (Wil) 13-0

Girls Discus: 1, Amy Meyers (Go) 102-1.5; 4, Kaitlynn Hickey (Wil) 90-0; 6, Maddy Rickman (Wil) 77-11.5

Girls Shot Put: 1, Kaitlynn Hickey (Wil) 35-7; 5, Maddy Rickman (Wil) 31-8

Girls 4×800 Relay: 1, Western Brown 10:22.03; 2, Wilmington (Sylena Baltazar, Taylor Noszka, Hannah Scott, Madilyn Brausch) 10:26.11; 4, Clinton-Massie (Taylor Anderson, Kaylene Gale, Kaden Kimple, Emma Muterspaw) 12:18.79

Boys

Boys Scores: Wilmington 59 Western Brown 50.5 Clinton-Massie 29.5 New Richmond 28 Goshen 12 Batavia 6

Boys Pole Vault: 1, Seth Mattingly (NR) 14-0; 2, Braden Rolf (CM) 13-0; 4, Brice Camp (Wil) 10-6; 6, Carter Woolverton (CM) 10-0

Boys Long Jump: 1, Carter Huffman (Wil) 20-5; 3, Adrien Cody (Wil) 19-6; 6, Connor Stulz (CM) 17-11.5

Boys High Jump: 1, Justin Ackerman (NR) 6-4; 2, Brady Vilvens (Wil) 6-2; 5, Brandon Glass (Wil) 5-8

Boys Shot Put: 1, Brett Brooks (Wil) 50-8.5; 2, Daelin Maple (CM) 48-0; 5, Collin Swope (CM) 42-4

Boys Discus: 1, Brett Brooks (Wil) 160-0; 3, Michael Moritz (CM) 133-6; 5, Collin Swope (CM) 114-10; 6, Brady Sturgill (Wil) 108-5.

Boys 4×800 Relay: 1, Western Brown 8:17.34; 2, Wilmington (TJ Killen, Trevor Billingsley, Garrett Stoffer, Josh Andrews) 8:18.74; 5, Clinton-Massie (Richie Federle, Toby Hayes, Jacob Ryan, Luke Lentine) 9:24.52

NATIONAL RESULTS

Girls

Girls Scores: Williamsburg 62 Blanchester 42 Bethel-Tate 30.5 East Clinton 30 Clermont NE 30 Georgetown 5.5

Girls Pole Vault: 1, Grace Tiger (Wbg) 8-6; 2, Savanna Schutte (Bl) 8-6

Girls High Jump: 1, Emma Winemiller (Bl) 4-10; 2, Libby Evanshine (EC) 4-10; 7, Lauren Runyon (EC) 4-4

Girls Long Jump: 1, Jordan Davidson (Wbg) 15-2; 6, Libby Evanshine (EC) 13-8; 7, Savanna Schutte (Bl) 13-7

Girls Discus: 1, Ainsley Whitaker (Bl) 94-3; 3, Daelyn Staehling (Bl) 78-8; 6, Anna Malone (EC) 67-8.5

Girls Shot Put: 1, Katie Ervin (Wbg) 30-0.5; 2, Timma Mahanes (EC) 28-7; 5, Daelyn Staehling (Bl) 25-8.5; 7, Anna Malone (EC) 24-4

Girls 4×800 Relay: 1, Williamsburg 11:22.58; 2, East Clinton (Carah Anteck, Kaylyn Deaton, Gracie Boggs, Molly Seabaugh) 11:48.89; 4, Blanchester (Jazzalynn Miller, Shelbie Panetta, Emily Koch, Emma Damewood) 12:20.23

Boys

Boys Scores: Williamsburg 68.5 Clermont NE 52.5 Blanchester 29 Georgetown 23 East Clinton 16 Bethel-Tate 10 Felicity 2

Boys Pole Vault: 1, Dylan Rowland (Wbg) 12-6; 5, Taylor Cochran (Bl) 10-0

Boys Long Jump: 1, Bryce Lillie (Wbg) 19-4; 2, Landon Runyon (EC) 18-4; 5, Glenn Peacock (EC) 17-2.5

Boys High Jump: 1, Trystan Gries (Wbg) 6-2; 6, Brett Bandow (Bl) 5-0

Boys Discus: 1, Collin Klopstein (Wbg) 117-0; 4, Gabriel Staehling (Bl) 112-0; 5, Chasen Allison (Bl) 105-; 7, Jayson Edison (EC) 93-4

Boys Shot Put: 1, Trevor House (CNE) 41-11.5; 2, Kellen Staehling (Bl) 40-4; 3, Gabriel Staehling (Bl) 38-0

Boys 4×800 Relay: 1, Clermont NE 9:13.91; 4, East Clinton (Justin Arnold, Dylan Arnold, Van Frye, Zach Vest) 9:45.04; 5, Blanchester (Jeffrey Andrew Wyss, Bryan Bandow, Zane Panetta, Brett Bandow) 9:49.11