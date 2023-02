The Sabina Elementary principal/honor roll list for the second quarter has been announced.

1ST GRADE

Principal’s List:

Raelyn Beatty, Isaac Brunner, Paige Carey, Kohen Cramer, Ezra Dabe, Kyson Dean, Atlas DeRoziere, Lauren Fisher, Briar Frommling, Rowan Greene, Violet Holbrook, Arielle Inlow, Kennedy Kempton, Connor Melnek, Harbor Thompson,Vega Walker, Aradyna Watts

Honor Roll:

Adalynn Bowman, Bryleigh Brannon, Aubree Buchhammer, Alexander Davis, Brody Fernbaugh, Lillie Groves, Bentley Kimberlin, Preston Minton, Blair Myers, Lily Roberts, Kyndell Shattuck, Jocee Smith, Willow Sprouse, Logan Stehlin, Braydon Throckmorton, Hayslee Wheeler

2ND GRADE

Principal’s List:

Jillian Fryman, Max Gantt, Casen Mellott, Braxton Pryor, Rilo Robinette, Brant Williams

Honor Roll:

Colby Aillis, Ava Arnold, Kinley Bowman, Willa Dusing, Weston Earley, Ari East, Lyra Fair, Zander Harris, Ruby Ison, Mackenzie Macke, Zaden Mellott, Emrys Pauley, Reagan Pence, Mayzie Petry, Caroline Lechuga Ramirez, Mason Roderer, Skylar Roflow, Bennett Sodini, Isaac Storer, Jace Taylor, Aubree Uhl, Lucas Williams

3RD GRADE

Principal’s List:

Madison Adkins, Karsyn Crowe, Victoria Lohr, Isaac Roberts, Ivory Stone, Brailyn Watson, Clayton Williams, Scarlet Winters

Honor Roll:

Sebastian Dotson, Elias Foster, Jaxon Guthrie, Karlie Hammon, Clayton Hardesty, Ethan Johnson, Kenton Kessler, Ayden Macke, Stella Morgan, Taylin Rabee, Peyton Seiter, Larkyn Woodruff

4TH GRADE

Principal’s List:

Molly Creek, Dalton Earley, Ava Roberts,

Honor Roll:

Whitley Anderson, Marc Campbell, Chloe Carroll, Demetri David-Prince, Isabella Dusing, Evanee Haas, Brantley Hartley, Marley Henry, Henry Holbrook, Catherine Johnson, Declan Johnson, Lily Knoche, Kenedi LeBeau, Hadleigh Leedom, Braxton Mercer, Gabe Minyard, Myla Olds-Stewart, Lyla Pennisten, Aubree Potts, Lorelei Rigney, Kelsie Roberts, Peter Sodini, Julia Strong, Reese Williams, Kylie Woodruff, Libby Zurface

5TH GRADE

Principal’s List:

Mia Scarberry

Honor Roll:

Trevor Allgeyer – 1st and 2nd quarter Honor Roll, Judah Anteck, Emma Dabe, Karter Floyd, Sophia Lowe, Brady Robinson, Kinsley Roderer