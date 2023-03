Blan girls 4th, EC 6th at Georgetown Invitational

GEORGETOWN — The Blanchester girls track and field team finished fourth Tuesday in the Georgetown Invitational.

East Clinton was sixth and had the lone win for the county. Molly Seabaugh took first in the 800-meter run with a time of 2:36.63.

March 28, 2023

@Georgetown Invitational

TEAM SCORES: Mason County 160 Goshen 108 Georgetown 59 Blanchester 54 Winchester Eastern 52 East Clinton 32 Fayetteville 24 Felicity 18 Ripley 1

4×800 RELAY: 1) Mason County 10:34.1; 2) East Clinton (Jordan Collom, Kaylyn Deaton, Emily Arnold, Molly Seabaugh) 11:28.96; 4) Blanchester (Chloe Paulson, Kaytlyn Throckmorton, Shelbie Panetta, Gracyn Phillips) 13:05.24

100 HURDLES: 1) Anne Murphy, Fay, 17.61; 2) Aubrey Stevens, Blan, 18.59; 5) Jaida Jones, Blan, 20.08

100 DASH: 1) Lexi Young, Mas Co, 13.12; 9) Hadlie Clark, EC, 15.13; 11) Kerrigan Sullivan, Blan, 15.89; 12) Makayla Thomason, EC, 15.96; 13) Hailee Harris, Blan, 15.97

4×200 RELAY: 1) Mason County 1:55.16; 4) Blanchester (Aubrey Stevens, Morgyn Coyle, Ainsley Whitaker, Jaida Jones) 2:02.5

1600 RUN: 1) Paige Decker, Mas Co, 5:32.88; 8) Kaylyn Deaton, EC, 6:38.08

4×100 RELAY: 1) Mason County 54.31; 4) Blanchester (Emma Williams, Hailee Harris, Jaida Jones, Kendall Koch) 59.11

400 DASH: 1) Morgan Carpenter, Mas Co, 65.67; 8) Hadlie Clark, EC, 72.1; 9) Chloe Paulson, Blan, 73.01; 12) Makayla Thomason, EC, 84.49; 14) Savannah Haggerty, Blan, 90.07; 17) Kaci Grillot, Blan, 90.75

300 HURDLES: 1) Anne Murphy, Fay, 52.01; 2) Aubrey Stevens, Blan, 56.44; 3) Kendall Koch, Blan, 57.26

800 RUN: 1) Molly Seabaugh, EC, 2:36.63; 3) Jordan Collom, EC, 2:45.86; 8) Morgyn Coyle, Blan, 2:57.61

200 DASH: 1) Lexi Young, Mas Co, 27.65; 8) Emma Williams, Blan, 32.65; 9) Emily Arnold, EC, 32.85; 10) Kaytlyn Throckmorton, Blan, 34.3; 14) Makayla Thomason, EC, 35.53; 16) Kylah Collins, EC, 36.42

3200 RUN: 1) Peyton Dooloukas, Go, 11:56.64

4×400 RELAY: 1) Goshen 4:45.46; 2) East Clinton (Jordan Collom, Kaylyn Deaton, Hadlie Clark, Molly Seabaugh) 4:49.55; 5) Blanchester (Chloe Paulson, Kerrigan Sullivan, Emily Koch, Morgyn Coyle) 5:15.35

SHOT PUT: 1) Erin Stansberry, Geo, 31-11; 5) Shelbie Panetta, Blan, 27-9; 13) Keira Null, EC, 22-8; 17) Myla Skates, Blan, 18-10

DISCUS: 1) Cheyanne Thomas, Go, 98-8; 3) Ainsley Whitaker, Blan, 95-1; 9) Keira Null, EC, 65-1; 14) Myla Skates, Blan, 50-6; 16) Courtney Gilbert, Blan, 46-10

LONG JUMP: 1) Lexi Young, Mas Co. 15-11.75; 3) Jaida Jones, Blan, 12-1.5; 6) Emily Koch, Blan, 11-2.5

HIGH JUMP: 1) Lexi Young, Mas Co, 5-2; 6) Emily Koch, Blan, 4-3; 10) Gracyn Phillips, Blan, 4-0

POLE VAULT: 1) Ava Thompson, Mas Co, 10-1

East Clinton’s Kaylyn Deaton, Molly Seabaugh, Jordan Collom, Emily Arnold (Submitted Photo) East Clinton’s Hadlie Clark (Submitted Photo)