Williamsburg goes up 2 games in National with win over BHS

BLANCHESTER — Williamsburg defeated Blanchester 14-7 Wednesday in a key league baseball game and now has a two-game lead in the division.

Williamsburg is 13-3 overall and 6-0 in the SBAAC National.

Blanchester drops to 10-3 overall and 4-2 in the division.

This story will be updated.

SUMMARY

April 19, 2023

@Bott Field, BHS

Williamsburg 14, Blanchester 7

W^1^0^0^5^5^3^0^(14-12-1)

B^0^1^5^0^1^0^0^(7-9-6)

(14) WILLIAMSBURG (ab-r-h-rbi) Jones 3-4-3-0 Heffner 2-3-0-1 Sunderman 5-2-3-5 Holden 4-0-1-1 Jace Canter 5-1-0-1 Elkins 5-0-2-3 Early 4-0-0-0 Bogan 5-1-0-0 Dean 3-1-3-0 Lillie 1-2-0-0 TOTALS 37-14-12-11

(7) BLANCHESTER (ab-r-h-rbi) Roush 3-1-1-0 Estep 0-0-0-0 Dees 3-0-0-0 West 4-1-1-1 Miller 3-3-2-0 Dick 3-0-1-0 James Wymer 2-1-0-0 Sipple 2-1-1-4 Jansen Wymer 4-0-2-2 Mueller 2-0-1-0 Elston 1-0-0-0 TOTALS 27-7-9-7

2B: W-Sunderman, Elkins, Dean

3B: B-Roush

HR: B-Sipple

HBP: B-Sipple, James Wymer

SB: W-Heffner 2, Bogan, Canter; B-Mueller

PITCHING^ip^h^r^er^bb^so

Williamsburg

Humphries^2.2^6^6^6^2^2

Lindsey (W)^2.1^3^1^1^2^2

Elkins (S)^2^0^0^0^2^4

Blanchester

West (L)^4^8^8^3^3^3

Roush^1^3^3^3^2^1

Estep^1^1^3^3^3^1

Dees^1^0^0^0^0^1