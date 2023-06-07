BHS releases fourth quarter honor roll

Blanchester High School announced its fourth quarter honor roll:
SUMMA CUM LAUDE
9th Grade – Lillian Bates, Madison Frump, Jocelyn Lansing, Riley Ledford, Tobi Tedrick, Alison Trovillo
10th Grade – Michael Mulvihill, Rylie Taylor, Madison Winemiller
11th Grade – Taylor Baker, Hope Blankenbeckler, Xander Culberson, Alaina Dameron, Kimberly Hurst, Carolyn Koch, Avery Smith, Aubrey Stevens, Haylie Strider
12th Grade – Gabriel Faulkner, Makayla Lanham, Kaylie Paugh, Kadon Wells
MAGNA CUM LAUDE
9th Grade – Emily Bares, Adrian Curley, Austin Dodge, Casey Gilbert, Hailee Harris, Elijah Holley, Kendall Koch, LilyAnn Randolph, Suzanna Rodgers, Audrey Wilson
10th Grade – Addison Allen, Jaden Blanchard, Alivia Brewster, Christopher Caplinger, Mary Chapin, Alayna Davenport, Sophie Gabbard, Addison Jones, Kaylee Lewis, Katelynn Martin, Rachel Stoll
11th Grade – Hayley Crews, Charis Kroger, Aubrie Panetta, Seth Perkins, Gracie Roy, Layla Winemiller
12th Grade – Nathan Campbell, Logan Carlson, Emma Falgner, Abbey Irwin, Regan Knight, Emily Koch, Sarah Pell, Summer Schutte, Trista Stewart
CUM LAUDE
9th Grade – Mackenzie Blankenbeckler, Brendon Crothers, Aiden Dodge, Randy Eckman, Josie Freudiger, Kaci Grillot, Emma Hartmann, Elijah McVey, Haley Sawyer, Adrianna Siler, Makenzie Tedrick, Landon Tipton
10th Grade – Audri Byrom, Gloria Caplinger, Morgyn Coyle, Kaden Cromer, Quynn Dawley, Courtney Gilbert, Isaiah Gray, Braedan Haywood, Alexander Johnson, Abigail Kaehler, Alivia Lynch, Ryan Maines, Evan Malott, Olivia Medley, Cameron Pelosi, Samuel Roush, Jonathan Rowan, Evelyn Schell, Jonathan Sears, Lydia Siler, Landen Southwick, Bobbi White, Nakita White
11th Grade – Jordan Ballard, Timothy Barr, Makaylee Coyle, Dreyden Dees, Anthony Feck, Lauren Kaehler, Annalee Miller-Steffen, Greta Quigley, Ashlyn Reynolds, Bryce Sipple
12th Grade – Aidan Begley, Destiny Blankenbeckler, Leah Boegeman, Landon Bussell, Kaylin Dotson, Jacob Ison, Brysen Jackson, Naomi Paulson, Annalise Pretot, Dylan Spurlock, Pricilla Torres-Garcia, Ainsley Whitaker
MERIT
9th Grade – Matthew Adkins, Ayden Basham, Hailey Behymer, Lauren Bess, Olivia Hatter, Gavin Hayslip, Natalie Herzner, Athena Lacey, Isabella McCollister, Madison Means, Leah Myers, Jenna Pelosi, Hannah Perry, Lily Roy, Abbigail Scott, Myla Skates, Marissa Stein, Makenzie Tedrick, Logan Waldron, Emma Williams
10th Grade – Ciara Acuff, Alexander Bowling, Kaezlee Byington, Elizabeth Carson, Haylee Fiebing, Cheyenne Helton, Jimmy Helton, Daniel Hinkle, Miranda Keith, Tristen Malone, Tyler Miller, Cole Mueller, Zachary Musselman, Emily Paugh, Hannah Sexton, Dane Skates, Tamaira Stewart, Kerrigan Sullivan, Jacob Vires
11th Grade – Shawn Cornett, Austin Dick, Colin Elston, Alexander Hall, Caleb Holley, Braydyn Wiley
12th Grade – Zachary Brunk, Rylan Coyle, Carson Curless, Dylan Estep, Andrew Haggerty, Jacob Herzner, Isabella Jones, Andrew Osborn, Lydian Peters, Kyra Rennick, Casey Shank, Zachary West, Hayden Willoughby, Emily Wilson, Nolan Wood, James Wymer