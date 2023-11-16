Clinton-Massie High School releases 1st quarter honor roll

Clinton-Massie High School has announced its first quarter honor roll:
Freshmen
Grace Adams, McKenzie Adams, Dominic Allen, Ryan Anderson, Jillian Arledge, Cheyenne Bailey, Eli Baker, Shayne Baker, Syrus Bawidamann, Brooklynn Beckett, Zoey Carr, Mckenzie Chiaravalle, Taylor Collett, Lainey Collins, Larrick Crisenbery, Justin Drake, Cobe Euton, Abbie Fields, Colton Fite, Cooper Fouch, Hayden Franek, Kara Franklin, Kyle Frary, Corey Frisch, Kenzley Gale, Bryson Geyer, Cole Glidewell, Karley Goodin, Bret Gray, Azlynn Green, Mallory Grimm, Saydi Hall, Teagan Hamilton, Nicholas Hanlon, Noah Harmon, Haley Hinkle, Colton Hodges, Avaylia Hollingsworth, Olivia Hudson, Austin Hurley, Issac Jaramillo, Logan Jenks, Emma Jones, Kaylee Jones, Makynna Lisle, Tyler Martin, Anastasia Mayne, William McCarty, Quinn McCoy, Isaac McElhaney-Wells, Edwin Molitor, Colson Morgan, Connor Musser, Hailey Myers, Luke Myers, Delaney Nichols, Phillip Nutley, Adia Parks, Isabelle Penewit, Isaiah Preston, Lillie Radabaugh, Julia Reardon, Alanna Ritchie, Elias Robinett, Micah Ruther, Alyssa Sandlin, Mackenzie Seitz, Kiersten Sherman, Benjamin Simpson, Kaiden Smith, Asa Sorg, Rachel Still, June Stockton, Axel Stretch, Isobel Tewksbury, Kloie Updike, Caleb Werling, Heaven Werner, Allyson Wilson, and Hannah Yeary
Sophomores
Jennifer Anderson, Brayden Barrett, Malea Beam, Erin Belisle, Trenton Bennett, Roan Biaglow, Nathan Birzer, Georgia Black, Riley Blom, Quinten Bowman, Treygen Byington, Aubrey Carlisle, Olivia Carpenter, Alexis Chiaravalle, Clayton Chiarini, Collin Chiarini, Alexa Cooper, William Creech, Brendan Culberson, Finnegan Denehy, Elise Dennis, Brady Dillion, Seth Dixon, Garrett Doyle, John Evans, Timothy Fallis, Ava Fisher, Annalyse George, Taylor Green, Warren Guisleman, Cassie Hargis, Noah Hawk, McCall Hensley, Evan Jett, Dakin Johnson, Lucyanne Kairn, Willem Kimple, Liam Lamb, Quinn Leahy, Chase Malatt, Karlee Martin, Kaylee McCollister, Lauren McCreary, Audrey McKay, Jewel Meadows, Daniel Mefford, Kyle Miller, Zander Mills, Emma Moore, Elijah Muterspaw, Cohen Neff, Daniel Norman, Paige Oberweiser, Emily Opp, Scarlett Patterson, Grace Paytes, Edith Pegan, Nolan Phipps, Brayden Powell, Sophia Purvis, Brinley Riehle, Charlotte Robinson, Shelby Robinson, Eli Ruther, Landon Schafer, Carson Sheldon, Alexander Sherman, Aubrey Sivert, Elizabeth Smith, John Snell, Stormie Stroud, Lila Theetge, Korrinne Thesken, Tristen Trampler, Gunnar Troud, Khloe Traud, Samantha VanPelt, Ava Walbe, Liam Whittamore, Daphne Woodrum, Baylie Wulf, Elliot Young, Isaac Young, and Kaden Zantene
Juniors
Ian Adams, Brelee Addington, Emalyn Arnold, Zander Avery, Dallas Bailey, Chase Baker, Gabriel Black, GraceLynn Boone, Peyton Brewer, Samantha Brown, Isabella Bullock, Jordan Burns, Kaezlee Byington, Lydia Cameron, Dakota Cartner, Delaney Chester, Wade Collett, Madison Courson, Emma Crombie, Lynnea Dean, Halle Dennis, Michael Dorgan, Liam Eades, Jackson Elkins, Avden Faucett, Flora Franek, Eleanora Fricke, Noel Gasaway, Addie Gibson, Drake Gillian, Owen Goodwin, Maggie Grant, Jacob Harrison, Waylon Hubbell, Sydney Hudson, Marshall Hunter, Kealey James, Maria Jones, Matthew Jones, Sophia Jones, Mason Keck, Cristen Koch, Kathryn Kotch, Hannah Kronenberger, Ethan Kuhlman, Luke Kyne, Lillian Logsdon, Colton McCune, Hannah McGladrie, Hunter Monds, Joseph Morath, Kennedy Morgan, Timothy Mounce, Jakob Mueller, Brendan Musser, Matthew Petrey, Corvin Pittenger, Shelby Prell, Riley Ritchey, Holden Ruby, Sydney Schneder, Jacob Schneider, Bryce Scott, Wyatt Smith, Landree Stump, Hailey Swiger, Audree Testa, Alivia Tewksbury, Gracie Wallen, Cameron Watkins, and Cale Wilson
Seniors
Carter Amstutz, Titus Bawidamann, Justin Beekman, Katie Beeson, Claire Binau, Addison Branham, Louissa Brewer, Danica Bullock, Liliana Carlisle, Javen Carpenter, Weston Carpenter, Lauren Carter, Joseph Cody, Emma Collins, Bethany Cox, Emily Cupp, Evan Davidson, Laila Davis, Liam Denehy, Luke Dickey, Ryan Dillion, Ava Dondero, Matthew Drake, Elle Dunham, Tyler Fawley, Katelyn Fischer, Emma Fouch, Samuel Gould, Zachary Grimm, Elijah Groh, Danika Gudorf, Evan Hathaway, Danica Henderson, Kathryn Hodge, Chase Holdren, Maya Howard, Lauren Humphries, Jerika Huston, Emily Kau, Sierra Kenney, Christian Kidder, Macy Kreider, Douglas Laswell, Laith Latif, Jude Leahy, Abigail Lee, Sydni Linebaugh, Ava Long, Carter Martin, Hayley McCandless, Ella McCarren, Mia McCarty, Abigail McCormick, Emma McCoy, Tayten McCoy, Chloe McGuire, Logan Miller, Maggie Miracle, Mollie Miracle, Camden Morgan, Emily Myers, Gatlin Newkirk, Claire Nutley, Taylee Olberding, Rylee Panhorst, Alexandra Pence, Tess Pringnitz, Breanna Pyburn, Kaylee Ramsey, Morgan Riggers, Olivia Roark, Ethan Robinett, Brighton Rodman, Keith Russell, Jack Sanders, Elizabeth Sanders, Austin Sauer, Elias Scott, Kendyl Smith, Quinton Smith, Cameron Stretch, Miles Theetge, Jerry Trout, Ryan Vert, Jaccob Viets, McKenzie Wahsum, Nathaniel Welch, Briawna Winkleman, and Mikayla Wonderly
*CCP grades cannot be calculated as part of the honor roll as they are protected by FERPA.